あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
volleyball(C)Getty Images
【アジア大会】バレー男子決勝は地上波中継なし！U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料体験
Yuta Tokuma

【10/3】アジア大会男子バレー決勝のイラン戦はテレビ放送あり？試合中継・配信局一覧

バレー男子日本代表の決勝はテレビ中継・放送はある？イラン代表戦の試合予定・ライブ配信局一覧。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」に、バレーボール男子日本代表が出場する。

バレー男子決勝の日本vsイランはU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

本記事では、バレーボール男子日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信予定を紹介していく。

アジア大会男子バレー決勝のイラン戦はテレビ放送あり？

アジア競技大会のバレーボール男子決勝、日本代表vsイラン代表は、地上波『TBS系列』で録画放送が予定されている。試合時間帯は陸上競技の生中継が組まれているため、リアルタイムでの中継は行われない見込みだ。

一方、ネット『U-NEXT』は決勝戦もライブ配信を実施。リアルタイムで試合を視聴したい方はU-NEXT経由での視聴となる。

バレー男子決勝の日本vsイランはU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

チャンネル

形態

生中継

録画放送

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

TBS系列

地上波テレビ

×


サッカー男子の後に録画放送

TVer

ネット

×


ディレイ配信

※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

バレー男子決勝の日本vsイランはU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

男子バレーアジア大会の日本戦試合予定

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/27(日)19:20

日本 vs ウズベキスタン

TBS系列
(録画放送)

U-NEXT

9/28(月)19:20

日本 vs カザフスタン

TBS系列
(録画放送)

U-NEXT

9/29(火)19:20

日本 vs パキスタン

TBS系列
(生中継)

U-NEXT
TVer

10/1(木)19:20

準々決勝
日本 vs カタール

TBS系列
(録画放送)

U-NEXT

10/2(金)19:20

準決勝
日本 vs 中国

TBS系列
(中継予定)

U-NEXT
TVer

10/3(土)19:20

決勝

TBS系列
(録画放送)

U-NEXT

※準々決勝以降は日本が進出した場合。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

アジア大会バレー男子日本戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

【無料体験あり】バレー男子日本代表の決勝戦はU-NEXT独占ライブ配信！

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子日本代表が出場する決勝戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

バレー男子決勝の日本vsイランはU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

バレーボール男子日本代表｜アジア大会メンバー

volleyball japan men otsukaGetty Images

背番号

ポジション

選手名

所属

身長

5

アウトサイドヒッター

大塚 達宣

パワーバレー・ミラノ(イタリア)

195cm

7

アウトサイドヒッター

新井 雄大

広島サンダーズ

188cm

9

セッター

河東 祐大

ジェイテクトSTINGS愛知

175cm

15

アウトサイドヒッター

甲斐 優斗

大阪ブルテオン

200cm

17

ミドルブロッカー

西本 圭吾

広島サンダーズ

187cm

18

オポジット

西山 大翔

大阪ブルテオン

193cm

24

オポジット

高橋 慶帆

ジェイテクトSTINGS愛知

194cm

25

セッター

下川 諒

サントリーサンバーズ大阪

177cm

26

アウトサイドヒッター

後藤 陸翔

東京グレートベアーズ

187cm

28

ミドルブロッカー

麻野 堅斗

早稲田大学4年

207cm

30

ミドルブロッカー

西川 馨太郎

大阪ブルテオン

195cm

37

リベロ

高橋 和幸

ジェイテクトSTINGS愛知

170cm

バレー男子決勝の日本vsイランはU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

バレー男子決勝の日本vsイランはU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー