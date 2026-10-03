【10/3】アジア大会男子バレー決勝のイラン戦はテレビ放送あり？試合中継・配信局一覧

「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」に、バレーボール男子日本代表が出場する。

本記事では、バレーボール男子日本戦の地上波テレビ放送・TVer配信予定を紹介していく。

アジア大会男子バレー決勝のイラン戦はテレビ放送あり？

アジア競技大会のバレーボール男子決勝、日本代表vsイラン代表は、地上波『TBS系列』で録画放送が予定されている。試合時間帯は陸上競技の生中継が組まれているため、リアルタイムでの中継は行われない見込みだ。

一方、ネット『U-NEXT』は決勝戦もライブ配信を実施。リアルタイムで試合を視聴したい方はU-NEXT経由での視聴となる。

チャンネル 形態 生中継 録画放送 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 〇 TBS系列 地上波テレビ × 〇

サッカー男子の後に録画放送 TVer ネット × 〇

ディレイ配信

※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

男子バレーアジア大会の日本戦試合予定

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/27(日)19:20 日本 vs ウズベキスタン TBS系列

(録画放送) U-NEXT 9/28(月)19:20 日本 vs カザフスタン TBS系列

(録画放送) U-NEXT 9/29(火)19:20 日本 vs パキスタン TBS系列

(生中継) U-NEXT

TVer 10/1(木)19:20 準々決勝

日本 vs カタール TBS系列

(録画放送) U-NEXT 10/2(金)19:20 準決勝

日本 vs 中国 TBS系列

(中継予定) U-NEXT

TVer 10/3(土)19:20 決勝 TBS系列

(録画放送) U-NEXT

※準々決勝以降は日本が進出した場合。

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

【無料体験あり】バレー男子日本代表の決勝戦はU-NEXT独占ライブ配信！

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子日本代表が出場する決勝戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

バレーボール男子日本代表｜アジア大会メンバー

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背番号 ポジション 選手名 所属 身長 5 アウトサイドヒッター 大塚 達宣 パワーバレー・ミラノ(イタリア) 195cm 7 アウトサイドヒッター 新井 雄大 広島サンダーズ 188cm 9 セッター 河東 祐大 ジェイテクトSTINGS愛知 175cm 15 アウトサイドヒッター 甲斐 優斗 大阪ブルテオン 200cm 17 ミドルブロッカー 西本 圭吾 広島サンダーズ 187cm 18 オポジット 西山 大翔 大阪ブルテオン 193cm 24 オポジット 高橋 慶帆 ジェイテクトSTINGS愛知 194cm 25 セッター 下川 諒 サントリーサンバーズ大阪 177cm 26 アウトサイドヒッター 後藤 陸翔 東京グレートベアーズ 187cm 28 ミドルブロッカー 麻野 堅斗 早稲田大学4年 207cm 30 ミドルブロッカー 西川 馨太郎 大阪ブルテオン 195cm 37 リベロ 高橋 和幸 ジェイテクトSTINGS愛知 170cm

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。