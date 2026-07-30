VIVANTはどこで見れる？第1シーズン・第2シーズンの配信サービス、見逃し視聴方法まとめ

日曜劇場『VIVANT』シリーズは、壮大なスケールの物語や豪華キャスト、考察を呼ぶストーリー展開で大きな話題を集めた人気ドラマだ。

本記事では、『VIVANT』はどこで見られるのか、主要動画配信サービスの配信状況を紹介する。

VIVANTはどこで見れる？

日曜劇場『VIVANT』は、第1シーズンと第2シーズンで視聴できる動画配信サービスが異なる。前作となる第1シーズンは複数サービスで配信されている一方、第2シーズン『VIVANT 2』は見放題配信においてU-NEXT独占となっている。

これから『VIVANT』を見始める場合は、第1シーズンをどこで視聴するかに加え、第2シーズンの見逃し配信や独占配信の状況もあわせて確認しておきたい。

VIVANT第1シーズンの視聴方法

『VIVANT』第1シーズンは、2026年7月時点で複数の動画配信サービスにて視聴できる。『U-NEXT』、Netflix、Amazonプライム・ビデオなどで、本編全10話が配信されている。

特にU-NEXTでは、本編に加えて、福澤監督の副音声解説を楽しめる『VIVANT別版』や解説放送版も配信されている。第2シーズンを見る前に第1シーズンを振り返りたい場合は、各サービスの配信状況や無料期間を確認しておきたい。

配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は、各公式サイトでご確認ください。

動画配信サービス 配信状況 特徴 U-NEXT 本編全10話を見放題配信 『VIVANT別版』や解説放送版も配信。31日間無料トライアルあり Netflix 本編全10話を見放題配信 第1シーズンをまとめて視聴しやすい定額制サービス Amazonプライム・ビデオ 本編全10話を配信 2026年6月15日より見放題対象に追加

VIVANT第2シーズンの視聴方法

TBS系日曜劇場『VIVANT 2』は、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から『U-NEXT』で配信される予定だ。第2シーズンの見放題配信はU-NEXT独占となっており、最新話は地上波放送後に順次追加される。

現時点で、NetflixやAmazonプライム・ビデオ、Huluなど、他の主要動画配信サービスでの『VIVANT 2』見放題配信予定は発表されていない。第2シーズンを第1話から見たい場合は、U-NEXTが基本の視聴先となる。

一方、無料の見逃し配信では『TVer』と『TBS FREE』で最新話を視聴できる予定だ。ただし、無料配信は基本的に最新話のみ、期間限定となるため、過去回をまとめて視聴したい場合はU-NEXTを利用したい。

動画配信サービス 配信状況 特徴 U-NEXT 独占見放題配信 地上波放送終了後に最新話を順次配信予定 TVer 最新話を無料見逃し配信予定 配信期間は基本的に放送後約1週間 TBS FREE 最新話を無料見逃し配信予定 地上波放送を見逃した場合に視聴可能

【無料トライアル】U-NEXTのおすすめ視聴方法

U-NEXT

ドラマ『VIVANT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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