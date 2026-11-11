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VIVANT 2TBS/U-NEXT
U-NEXTで『VIVANT』第1・2シーズンを配信！まずは31日間無料トライアル
Aoi Fujimiya

VIVANT映画はいつから公開？どこで見られる？

【2026年】劇場版『VIVANT』はどこで見られる？12月4日の公開日・上映劇場一覧まとめ。

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堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT(ヴィヴァン)』の完全新作映画が、公開される。

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本記事では、映画『VIVANT』の公開日や上映期間、全国の上映劇場について紹介する。

映画『VIVANT』はいつから公開？

堺雅人主演の完全新作映画『VIVANT(ヴィヴァン)』は、2026年12月4日(金)から全国公開される。

配給は東宝が担当し、通常上映に加えてIMAXでの同時公開も予定されている。上映時間は148分(2時間28分)で、ドラマ第2シーズン最終回に残された謎をめぐる新たな物語が描かれる。

項目

内容

作品名

劇場版『VIVANT』

公開日

2026年12月4日(金)

上映時間

148分(2時間28分)

配給

東宝

上映形式

通常上映・IMAX

上映劇場

全国の主要映画館・シネコン

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映画『VIVANT』はどこで見られる？

映画『VIVANT』は、TOHOシネマズやイオンシネマ、109シネマズなど、全国の主要映画館で上映される。

東京都内のほか、北海道、東北、関東、関西、九州など幅広い地域で鑑賞できる予定だ。

主な上映劇場は以下の通り。

映画館チェーン

主な上映劇場

TOHOシネマズ

日比谷、日本橋、新宿、六本木ヒルズ、池袋、渋谷、すすきの、仙台、梅田、なんば、ららぽーと福岡など

イオンシネマ

シアタス調布、板橋、多摩センター、幕張新都心、市川妙典、越谷レイクタウン、大高、京都桂川、岡山、福岡など

109シネマズ

プレミアム新宿、木場、二子玉川、川崎、湘南、名古屋、大阪エキスポシティ、HAT神戸、佐賀など

ユナイテッド・シネマ／シネプレックス

浦和、豊洲、としまえん、アクアシティお台場、テラスモール松戸、キャナルシティ13、札幌など

MOVIX・松竹マルチプレックス

新宿ピカデリー、MOVIXさいたま、仙台、亀有、つくば、京都など

T・ジョイ

新宿バルト9、PRINCE品川、SEIBU大泉、横浜、京都、博多など

シネマサンシャイン

グランドシネマサンシャイン池袋、平和島、土浦、ユーカリが丘、ららぽーと沼津、衣山など

その他

吉祥寺オデヲン、立川シネマシティ、キネカ大森、あべのアポロシネマ、OSシネマズ神戸ハーバーランドなど

上映回数や上映時間は映画館によって異なるため、鑑賞予定の劇場で最新のスケジュールを確認しておきたい。

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映画『VIVANT』はIMAXでも上映！対応映画館はどこ？

劇場版『VIVANT』は、2026年12月4日(金)から通常上映に加えてIMAXでも同時公開される。

IMAXは、大型スクリーンや高品質な映像・音響によって、映画の迫力をより楽しめる上映形式だ。

主なIMAX対応劇場は以下の通り。

映画館チェーン

主なIMAX対応劇場

TOHOシネマズ

日比谷、新宿、日本橋、仙台、二条、なんばなど

109シネマズ

グランベリーパーク、川崎、湘南、ゆめが丘、木場、二子玉川、名古屋、大阪エキスポシティなど

イオンシネマ

シアタス調布、幕張新都心、市川妙典、越谷レイクタウン、各務原、大高、四條畷、岡山、福岡など

シネマサンシャイン

グランドシネマサンシャイン池袋、土浦、ららぽーと沼津、大和郡山、衣山、飯塚など

ユナイテッド・シネマ

浦和、キャナルシティ13、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌など

その他

横浜ブルク13、T・ジョイ エミテラス所沢、福山エーガル8シネマズ、広島バルト11、鹿児島ミッテ10など

なお、TOHOシネマズ ららぽーと横浜は、IMAXレーザー導入工事に伴う休館期間のため、IMAX版の超先行販売対象外となっている。

IMAX上映の有無や上映時間は劇場ごとに異なるため、予約前に確認しておきたい。

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映画『VIVANT』のチケット購入方法は？前売り券・予約情報

映画『VIVANT』は、2026年11月9日(月)0:00から、全国の対象劇場で座席指定券の超先行販売が開始されている。

チケットは鑑賞予定の映画館の公式サイト・アプリなどから購入でき、上映日時と座席を選択して予約する仕組みだ。

また、ローソンではムビチケコンビニ券の取り扱いも案内されている。

チケットの種類

価格・購入方法

超先行座席指定券

各映画館のWebサイトなどで購入

ムビチケコンビニ券

2,200円(税込)、ローソンで取り扱い

限定グッズ付きムビチケ

5,500円(税込)、ローソンで取り扱い

超先行販売は主に12月4日(金)～6日(日)の上映分が対象で、一部劇場では販売条件が異なる。

なお、ムビチケコンビニ券は購入しただけでは座席が確保されないため、別途座席指定の手続きが必要だ。

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VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

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TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

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U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

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ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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