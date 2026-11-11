VIVANT映画はいつから公開？どこで見られる？

堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT(ヴィヴァン)』の完全新作映画が、公開される。

本記事では、映画『VIVANT』の公開日や上映期間、全国の上映劇場について紹介する。

映画『VIVANT』はいつから公開？

堺雅人主演の完全新作映画『VIVANT(ヴィヴァン)』は、2026年12月4日(金)から全国公開される。

配給は東宝が担当し、通常上映に加えてIMAXでの同時公開も予定されている。上映時間は148分(2時間28分)で、ドラマ第2シーズン最終回に残された謎をめぐる新たな物語が描かれる。

項目 内容 作品名 劇場版『VIVANT』 公開日 2026年12月4日(金) 上映時間 148分(2時間28分) 配給 東宝 上映形式 通常上映・IMAX 上映劇場 全国の主要映画館・シネコン

映画『VIVANT』はどこで見られる？

映画『VIVANT』は、TOHOシネマズやイオンシネマ、109シネマズなど、全国の主要映画館で上映される。

東京都内のほか、北海道、東北、関東、関西、九州など幅広い地域で鑑賞できる予定だ。

主な上映劇場は以下の通り。

映画館チェーン 主な上映劇場 TOHOシネマズ 日比谷、日本橋、新宿、六本木ヒルズ、池袋、渋谷、すすきの、仙台、梅田、なんば、ららぽーと福岡など イオンシネマ シアタス調布、板橋、多摩センター、幕張新都心、市川妙典、越谷レイクタウン、大高、京都桂川、岡山、福岡など 109シネマズ プレミアム新宿、木場、二子玉川、川崎、湘南、名古屋、大阪エキスポシティ、HAT神戸、佐賀など ユナイテッド・シネマ／シネプレックス 浦和、豊洲、としまえん、アクアシティお台場、テラスモール松戸、キャナルシティ13、札幌など MOVIX・松竹マルチプレックス 新宿ピカデリー、MOVIXさいたま、仙台、亀有、つくば、京都など T・ジョイ 新宿バルト9、PRINCE品川、SEIBU大泉、横浜、京都、博多など シネマサンシャイン グランドシネマサンシャイン池袋、平和島、土浦、ユーカリが丘、ららぽーと沼津、衣山など その他 吉祥寺オデヲン、立川シネマシティ、キネカ大森、あべのアポロシネマ、OSシネマズ神戸ハーバーランドなど

上映回数や上映時間は映画館によって異なるため、鑑賞予定の劇場で最新のスケジュールを確認しておきたい。

映画『VIVANT』はIMAXでも上映！対応映画館はどこ？

劇場版『VIVANT』は、2026年12月4日(金)から通常上映に加えてIMAXでも同時公開される。

IMAXは、大型スクリーンや高品質な映像・音響によって、映画の迫力をより楽しめる上映形式だ。

主なIMAX対応劇場は以下の通り。

映画館チェーン 主なIMAX対応劇場 TOHOシネマズ 日比谷、新宿、日本橋、仙台、二条、なんばなど 109シネマズ グランベリーパーク、川崎、湘南、ゆめが丘、木場、二子玉川、名古屋、大阪エキスポシティなど イオンシネマ シアタス調布、幕張新都心、市川妙典、越谷レイクタウン、各務原、大高、四條畷、岡山、福岡など シネマサンシャイン グランドシネマサンシャイン池袋、土浦、ららぽーと沼津、大和郡山、衣山、飯塚など ユナイテッド・シネマ 浦和、キャナルシティ13、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌など その他 横浜ブルク13、T・ジョイ エミテラス所沢、福山エーガル8シネマズ、広島バルト11、鹿児島ミッテ10など

なお、TOHOシネマズ ららぽーと横浜は、IMAXレーザー導入工事に伴う休館期間のため、IMAX版の超先行販売対象外となっている。

IMAX上映の有無や上映時間は劇場ごとに異なるため、予約前に確認しておきたい。

映画『VIVANT』のチケット購入方法は？前売り券・予約情報

映画『VIVANT』は、2026年11月9日(月)0:00から、全国の対象劇場で座席指定券の超先行販売が開始されている。

チケットは鑑賞予定の映画館の公式サイト・アプリなどから購入でき、上映日時と座席を選択して予約する仕組みだ。

また、ローソンではムビチケコンビニ券の取り扱いも案内されている。

チケットの種類 価格・購入方法 超先行座席指定券 各映画館のWebサイトなどで購入 ムビチケコンビニ券 2,200円(税込)、ローソンで取り扱い 限定グッズ付きムビチケ 5,500円(税込)、ローソンで取り扱い

超先行販売は主に12月4日(金)～6日(日)の上映分が対象で、一部劇場では販売条件が異なる。

なお、ムビチケコンビニ券は購入しただけでは座席が確保されないため、別途座席指定の手続きが必要だ。

VIVANT 2はU-NEXTで全話見逃し配信中！無料トライアルで見られる

TBS日曜劇場『VIVANT 2』は、『U-NEXT』で第1・2シリーズの全話を見放題独占配信している。地上波放送終了後から最新話が順次追加されるため、放送を見逃した場合でも好きなタイミングで視聴できる。

『U-NEXT』では、2026年7月26日(日)の初回放送終了後から配信を開始。TVerやTBS FREEが最新話を中心とした期間限定の見逃し配信となるのに対し、U-NEXTでは配信中の第2シーズン各話をまとめて視聴できるため、途中から見始めた人や過去回を振り返りたい人にも利用しやすい。

また、『VIVANT 2』の見放題配信はU-NEXT独占となっている。最新話だけを無料で視聴する場合はTVerやTBS FREEを利用できるが、1週間程度で最新話が視聴できなくなるため、第1話から最新話までまとめて見逃し視聴したい場合はU-NEXT経由での視聴がおすすめだ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録方法

ドラマ『VIVANT 2』は、U-NEXTの見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。