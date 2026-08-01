浦和レッズvsRB大宮アルディージャの“さいたまダービー”に注目が集まっている。2017年以来の復活となる一戦だけに、現地観戦だけでなく、テレビ放送やネット配信で視聴できるのか気になるファンも多いだろう。

本記事では、浦和レッズvsRB大宮アルディージャのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

浦和レッズvs大宮アルディージャの試合日程は？

浦和レッズvsRB大宮アルディージャの「Juiceスペシャルマッチ」は、2026年8月1日(土)に開催される。キックオフは18:00予定で、会場は埼玉スタジアム2002となる。

本試合は、2026-27シーズンの開幕を前に行われるプレシーズンマッチ。浦和と大宮による“さいたまダービー”は2017年以来の復活となり、両クラブのファンにとって注目度の高い一戦となる。

試合形式は前後半45分ずつの計90分で実施され、延長戦やPK戦は行われない予定だ。また、当日は15:00開場予定となっているため、現地観戦を予定している場合は、入場時間やアクセス情報もあわせて確認しておきたい。

項目 内容 対戦カード 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ 大会名 Juiceスペシャルマッチ 開催日 2026年8月1日(土) キックオフ 18:00予定 開場時間 15:00予定 会場 埼玉スタジアム2002 試合形式 前後半45分ずつ

延長戦・PK戦なし

浦和レッズvs大宮アルディージャはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定

2026年8月1日(土)開催の「Juiceスペシャルマッチ 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ」は、地上波ではテレビ埼玉で生中継される。放送時間は17:45から20:00までで、テレ玉第2チャンネルでは20:30まで延長して放送される予定だ。

ネット配信については、スカパー！でライブ配信が行われる。配信は17:55から20:25までを予定しており、「スカパー！基本プラン」または「スカパー！サッカーセット」の契約者であれば、スカパー！番組配信で追加料金なしで視聴できる。

加えて、スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」でもライブ配信を視聴可能。CSでは当日の生中継ではなく、スポーツライブ＋やスカチャン1／スカチャン5で後日録画放送が予定されている。

サービス 放送・配信形態 放送・配信時間 視聴方法 テレビ埼玉 地上波生中継 2026年8月1日(土)17:45～20:00

※テレ玉第2チャンネルで20:30まで延長放送あり テレビ埼玉で視聴 Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」 ライブ配信 2026年8月1日(土)17:55～20:25 Amazon Prime Videoチャンネル内の「サッカーLIVEライト」で視聴可能 スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」 ライブ配信 2026年8月1日(土)17:55～20:25 スカパー！動画ストア内の「サッカーLIVE」で視聴可能 スカパー！番組配信 ライブ配信 2026年8月1日(土)17:55～20:25 「スカパー！基本プラン」または「スカパー！サッカーセット」契約者は追加料金なしで視聴可能 スポーツライブ＋ CS録画放送 2026年8月3日(月)19:00～21:30 スポーツライブ＋(CS800)で視聴 スカチャン1／スカチャン5 CS録画放送 2026年8月9日(日)深夜2:00～午前4:30 スカチャン1またはスカチャン5で視聴

浦和レッズvs大宮アルディージャのおすすめ視聴方法

前述の通り、浦和レッズvs大宮アルディージャは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」で配信する。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

『DAZN』では2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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