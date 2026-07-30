浦和レッズvsRB大宮アルディージャのスペシャルマッチが行われる。

本記事では、浦和レッズvsRB大宮アルディージャの地上波・BS・CSでの中継予定を紹介する。

浦和レッズvs大宮アルディージャはいつ開催？キックオフ時間・会場

浦和レッズとRB大宮アルディージャが対戦する「Juiceスペシャルマッチ」は、2026年8月1日(土)に埼玉スタジアム2002で行われる。試合開始は18:00、開場は15:00を予定している。

2026-27シーズン開幕前のプレシーズンマッチとして実施される一戦で、浦和と大宮が顔を合わせる“さいたまダービー”は2017年以来となる。

試合は前半45分、後半45分の計90分で行われ、延長戦およびPK戦は実施されない。現地で観戦する場合は、混雑を考慮して開場時間やスタジアムまでのアクセスも事前に把握しておきたい。

項目 詳細 カード 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ 開催日 2026年8月1日(土) 開始時刻 18:00予定 開催地 埼玉スタジアム2002 レギュレーション 90分制(前後半各45分)

延長戦・PK戦なし

浦和レッズvs大宮アルディージャの地上波中継・BS・CS・ネット配信はある？

2026年8月1日(土)に開催される「Juiceスペシャルマッチ 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ」は、地上波ではテレビ埼玉(テレ玉)が生中継を行う予定となっている。

一方で、BS・CSでの放送や、DAZNをはじめとするインターネット配信サービスでのライブ配信は、現時点で予定されていない。

2017年以来となる“さいたまダービー”として注目を集める一戦をテレビで視聴したい場合は、テレビ埼玉の放送をチェックしよう。

放送・配信 視聴可否 内容 地上波 ○ テレビ埼玉(テレ玉) BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし ネット配信 × ライブ配信予定なし DAZN × 配信予定なし

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