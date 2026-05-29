朝倉海が、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」でキャメロン・スモザーマンと対戦する。
本記事では、朝倉海vsスモザーマンの中継局、視聴方法を紹介する。
朝倉海vsスモザーマンの日程・見どころは？
朝倉海vsスモザーマンは、日本時間5月30日(土)にマカオで行われる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」で開催。プレリムが17:00、メインカードが20:00に開始予定で、バンタム級マッチの朝倉海vsスモザーマンはメインカードの3試合目に組まれている。
身長172.72cm・体重57.14kg・リーチ175.26cmの朝倉海に対し、スモザーマンは慎重175.26cm・体重68.48kg・リーチ175.26cm。体格で上回るスモザーマンだが、よりスタミナを重視した戦いを得意としており、ディフェンスも固い。朝倉海としては相手の防御を崩す試合運びを組み立て、KOも狙っていきたいところだ。
朝倉海vsスモザーマンはどこで見られる？
朝倉海vsスモザーマンなどが行われる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定している。
『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。
その他、地上波テレビ放送や『DAZN』や『Lemino』などでのネット配信は行われない。
|放送・配信局
|形態
|中継有無
|U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]
|ネット
|全試合ライブ・見逃し配信(日本語あり)
|UFC Fight Pass
[プレミアムプラン：月額2,699円(税込)]
|ネット
|全試合ライブ・見逃し配信
|DAZN
|ネット
|×
|Lemino
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|地上波各局
|テレビ
|×
|衛星放送各局
|テレビ
|×
※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶UFCファイトナイト・マカオライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとはUFCファイトナイト・マカオを視聴するだけ！
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U-NEXT
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。