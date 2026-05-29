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20250816 kai asakura(C)Getty images
【朝倉海出場予定】UFCファイトナイト・マカオはU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

朝倉海vsスモザーマンはどこで見られる？UFC視聴方法・中継局

「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」の朝倉海vsキャメロン・スモザーマンはどこで見られる？試合の視聴方法、テレビ放送・ネット配信中継局を紹介。

【5/30(土)】朝倉海出場予定！
ufc macao main 20260530

U-NEXT

UFCファイトナイトマカオはU-NEXTがライブ配信！

5月30日(土)17時～開催。朝倉海、鶴屋怜らが出場へ！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

朝倉海が、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」でキャメロン・スモザーマンと対戦する。

【朝倉海出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、朝倉海vsスモザーマンの中継局、視聴方法を紹介する。

朝倉海vsスモザーマンの日程・見どころは？

朝倉海vsスモザーマンは、日本時間5月30日(土)にマカオで行われる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」で開催。プレリムが17:00、メインカードが20:00に開始予定で、バンタム級マッチの朝倉海vsスモザーマンはメインカードの3試合目に組まれている。

身長172.72cm・体重57.14kg・リーチ175.26cmの朝倉海に対し、スモザーマンは慎重175.26cm・体重68.48kg・リーチ175.26cm。体格で上回るスモザーマンだが、よりスタミナを重視した戦いを得意としており、ディフェンスも固い。朝倉海としては相手の防御を崩す試合運びを組み立て、KOも狙っていきたいところだ。

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朝倉海vsスモザーマンはどこで見られる？

朝倉海vsスモザーマンなどが行われる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定している。

『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。

その他、地上波テレビ放送や『DAZN』や『Lemino』などでのネット配信は行われない。

放送・配信局形態中継有無
U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]		ネット全試合ライブ・見逃し配信(日本語あり)
UFC Fight Pass
[プレミアムプラン：月額2,699円(税込)]		ネット全試合ライブ・見逃し配信
DAZNネット×
Leminoネット×
ABEMAネット×
Amazonプライムビデオネット×
地上波各局テレビ×
衛星放送各局テレビ×

※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

ufc macao 20260530U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶UFCファイトナイト・マカオライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはUFCファイトナイト・マカオを視聴するだけ！

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【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

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U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。