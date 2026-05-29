朝倉海が、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」でキャメロン・スモザーマンと対戦する。

本記事では、朝倉海vsスモザーマンの中継局、視聴方法を紹介する。

朝倉海vsスモザーマンの日程・見どころは？

朝倉海vsスモザーマンは、日本時間5月30日(土)にマカオで行われる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」で開催。プレリムが17:00、メインカードが20:00に開始予定で、バンタム級マッチの朝倉海vsスモザーマンはメインカードの3試合目に組まれている。

身長172.72cm・体重57.14kg・リーチ175.26cmの朝倉海に対し、スモザーマンは慎重175.26cm・体重68.48kg・リーチ175.26cm。体格で上回るスモザーマンだが、よりスタミナを重視した戦いを得意としており、ディフェンスも固い。朝倉海としては相手の防御を崩す試合運びを組み立て、KOも狙っていきたいところだ。

朝倉海vsスモザーマンはどこで見られる？

朝倉海vsスモザーマンなどが行われる「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定している。

『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。

その他、地上波テレビ放送や『DAZN』や『Lemino』などでのネット配信は行われない。

放送・配信局 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 全試合ライブ・見逃し配信(日本語あり) UFC Fight Pass

[プレミアムプラン：月額2,699円(税込)] ネット 全試合ライブ・見逃し配信 DAZN ネット × Lemino ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × 地上波各局 テレビ × 衛星放送各局 テレビ ×

※大会スケジュール・対戦カードは変更になる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。