チャンピオンズリーグ決勝2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ

今シーズンのCL決勝では、パリ・サンジェルマンとアーセナルが激突。欧州最強クラブを決める大一番として、世界中のサッカーファンから大きな注目を集めている。

本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の視聴方法を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝の視聴方法は？どこで見られる？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」は、日本国内では『WOWOW』が独占生中継・ライブ配信を行う。

WOWOWでは、リーグフェーズから決勝トーナメントまでCL全試合を配信。さらに、ヨーロッパリーグ(EL)やカンファレンスリーグ(ECL)も視聴可能となっており、欧州サッカーをまとめて楽しみたいユーザーにとって定番サービスとなっている。

また、NTTドコモの『Leminoプレミアム』でもCL決勝の配信が実施予定。ただし、Leminoはライブ配信ではなく録画配信となり、試合当日24時以降の配信開始となる点には注意したい。

リアルタイムでCL決勝を視聴したい場合はWOWOWオンデマンドが基本選択肢となる。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド(月額加入) 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ〜決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ〜決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ〜決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム(月額加入) 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWオンデマンドでも一部ディレイ配信あり

チャンピオンズリーグ決勝2026の開催日・試合スケジュールは？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、日本時間2026年5月31日(日)に開催される。キックオフ時間は午前1:00予定となっており、会場はハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナとなる。

今大会の決勝では、連覇を狙うパリ・サンジェルマンと、20シーズンぶりの決勝進出を果たしたアーセナルが激突。欧州最強クラブを決める一戦として世界中から大きな注目を集めている。

また、2025-26シーズンからUEFAは決勝戦のキックオフ時間を従来より前倒し。これまで日本時間早朝開催が多かったCL決勝だが、今回は午前1:00開始となり、日本のファンにとっても比較的視聴しやすい時間帯となった。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝

対戦カード：パリ・サンジェルマン vs アーセナル

開催日(日本時間)：2026年5月31日(日)

キックオフ時間(日本時間)：午前1:00

現地時間：2026年5月30日(土)18:00

開催地：プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)

放送・配信：WOWOW独占生中継・ライブ配信予定

チャンピオンズリーグ決勝2026の注目選手は？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」では、世界屈指のスター選手たちによる激突に大きな注目が集まっている。

昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンは、圧倒的な個の力を持つ攻撃陣が最大の武器。一方のアーセナルは、若手中心ながら組織力と安定感を兼ね備えた布陣で初優勝を狙う。

パリ・サンジェルマンの注目選手

PSGでは、ウスマン・デンベレの状態が大きな焦点となる。スピードと突破力を武器に今大会でも決定的な仕事を続けてきたが、決勝直前までコンディション不安が報じられている。

また、左サイドではクヴィチャ・クヴァラツヘリアにも注目。圧倒的なドリブル突破と個人技で試合を変えられる存在となっている。

守備陣ではキャプテンのマルキーニョスが中心。さらにアシュラフ・ハキミの攻撃参加や、ヴィティーニャのゲームメイクもPSGの鍵を握るポイントとなりそうだ。

ウスマン・デンベレ：PSG攻撃陣のエース／コンディション注目

クヴィチャ・クヴァラツヘリア：左サイドの突破役

アシュラフ・ハキミ：攻守両面で存在感を発揮するSB

マルキーニョス：守備の要を担うキャプテン

ヴィティーニャ：中盤のゲームメーカー

アーセナルの注目選手

アーセナルでは、ブカヨ・サカが最大のキーマン。右サイドからの鋭いカットインやチャンスメイクで、今大会も数多くのゴールに絡んできた。

キャプテンのマルティン・ウーデゴールは攻撃の司令塔として君臨。デクラン・ライスは中盤で攻守のバランスを支え、世界最高クラスの安定感を見せている。

さらにセンターバックのウィリアム・サリバは、PSGの強力アタッカー陣を封じる重要な役割を担う。前線ではヴィクトル・ギェケレシュの決定力にも期待がかかる。

ブカヨ・サカ：右サイドから攻撃を牽引するエース

マルティン・ウーデゴール：攻撃を組み立てるキャプテン

デクラン・ライス：中盤の守備と展開力を支える主軸

ウィリアム・サリバ：守備の安定感を誇るCB

ヴィクトル・ギェケレシュ：最前線でゴールを狙うストライカー

スター軍団PSGか、無敗を続けるアーセナルか。注目選手たちのパフォーマンスが、欧州王者を決める決勝戦の行方を大きく左右しそうだ。

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