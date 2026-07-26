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Aoi Fujimiya

U-NEXT欧州プレシーズンマッチの配信予定は？対象試合・日程・視聴方法まとめ

リヴァプール
ブライトン
バレンシア
エルデンセ
セルティック
ACミラン
カステリョン
クリスタル・パレス
サンダーランド
ファマリカン
レクサム
バーミンガム・シティ
バルセロナ
レアル・マドリー
フィオレンティーナ
ジローナ
アーセナル
PSVアイントホーフェン
AZアルクマール
マンチェスター・シティ
バイエルン
アストン・ヴィラ
ニューカッスル
アトレティコ・マドリー
トッテナム
ホッフェンハイム

U-NEXT欧州プレシーズンマッチの配信予定は？リヴァプール、レアル、バルサなど対象試合・日程・視聴方法を紹介。

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U-NEXTでは、欧州サッカーの2026/27シーズン開幕を前に、欧州名門クラブや日本人所属クラブのプレシーズンマッチが配信される予定だ。

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本記事では、U-NEXTで配信される欧州プレシーズンマッチの配信予定、対象試合、視聴方法を紹介する。

U-NEXT 欧州プレシーズンマッチの配信対象試合は？

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U-NEXTでは、2026/27シーズン開幕前の欧州プレシーズンマッチが多数ライブ配信される予定だ。配信カードには、リヴァプール、レアル・マドリー、バルセロナ、マンチェスター・C、バイエルン・ミュンヘン、アーセナルなど、欧州の強豪クラブが登場する。

配信対象は7月下旬から8月中旬にかけての親善試合やプレシーズン大会が中心。LFCTVで行われるリヴァプール戦、COMO CUPのクリスタル・パレス戦、PSVアイントホーフェンvsAZアルクマールのヨハン・クライフ・シールドなどもラインナップされている。

また、8月下旬にはブライトンのUEFAカンファレンスリーグ プレーオフのホーム戦も配信予定。配信カードや開始時間は追加・変更となる可能性があるため、視聴前にU-NEXTフットボール公式SNSなどで最新情報をチェックしておきたい。

日時配信カード備考
7月23日(木)3:00バレンシア vs エルデンセ見逃し配信中
7月25日(土)23:00セルティック vs ACミランプレシーズンマッチ
7月26日(日)3:00バレンシア vs カステジョンプレシーズンマッチ
7月26日(日)7:00リヴァプール vs サンダーランドLFCTV
7月29日(水)2:00クリスタル・パレス vs RCランスCOMO CUP／45分
7月29日(水)3:30ファマリカン vs クリスタル・パレスCOMO CUP／45分
7月29日(水)以降クリスタル・パレスが出場する順位決定戦90分の試合も配信予定
7月30日(木)8:30リヴァプール vs レクサムLFCTV
8月1日(土)3:45バーミンガム vs バルセロナプレシーズンマッチ
8月2日(日)1:00レアル・マドリー vs フィオレンティーナプレシーズンマッチ
8月2日(日)3:00ジローナ vs アーセナルプレシーズンマッチ
8月3日(月)1:00PSVアイントホーフェン vs AZアルクマールヨハン・クライフ・シールド
8月3日(月)5:00リヴァプール vs リーズLFCTV
8月5日(水)20:00Kリーグ選抜 vs マンチェスター・Cプレシーズンマッチ
8月7日(金)21:00バイエルン・ミュンヘン vs アストン・ヴィラプレシーズンマッチ
8月8日(土)23:00ブライトン vs ASローマプレシーズンマッチ
8月9日(日)4:00バレンシア vs ニューカッスルプレシーズンマッチ
8月9日(日)20:00マンチェスター・C vs アトレティコ・デ・マドリープレシーズンマッチ
8月9日(日)22:30リヴァプール vs ASモナコプレシーズンマッチ
8月13日(木)4:00デポルティーボ vs レアル・マドリープレシーズンマッチ
8月15日(土)22:30ボルシアMG vs アストン・ヴィラプレシーズンマッチ
8月15日(土)23:00トッテナム・ホットスパー vs ホッフェンハイムプレシーズンマッチ
8月15日(土)23:00ブライトン vs ボローニャプレシーズンマッチ
8月15日(土)23:00ニューカッスル vs レヴァークーゼンプレシーズンマッチ
8月15日(土)23:00ブレントフォード vs フランクフルトプレシーズンマッチ
8月16日(日)時間未定シャルケ vs レアル・マドリー開始時間は未定
8月17日(月)0:00ニューカッスル vs ストラスブールプレシーズンマッチ
8月17日(月)2:00リヴァプール vs コモプレシーズンマッチ
8月下旬ブライトン vs 未定UEFAカンファレンスリーグ プレーオフ／ブライトンホーム戦

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U-NEXT プレシーズンマッチの視聴方法は？

U-NEXTで欧州サッカーのプレシーズンマッチを視聴するには、専用の追加パックである「サッカーパック」への加入が必要となる。

U-NEXTの通常の月額プランとは別に、サッカーパックを利用することで、対象となる欧州プレシーズンマッチをライブ配信で視聴できる。

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  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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