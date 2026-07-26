U-NEXT欧州プレシーズンマッチの配信予定は？対象試合・日程・視聴方法まとめ

U-NEXTでは、欧州サッカーの2026/27シーズン開幕を前に、欧州名門クラブや日本人所属クラブのプレシーズンマッチが配信される予定だ。
本記事では、U-NEXTで配信される欧州プレシーズンマッチの配信予定、対象試合、視聴方法を紹介する。
U-NEXT 欧州プレシーズンマッチの配信対象試合は？
U-NEXT
U-NEXTでは、2026/27シーズン開幕前の欧州プレシーズンマッチが多数ライブ配信される予定だ。配信カードには、リヴァプール、レアル・マドリー、バルセロナ、マンチェスター・C、バイエルン・ミュンヘン、アーセナルなど、欧州の強豪クラブが登場する。
配信対象は7月下旬から8月中旬にかけての親善試合やプレシーズン大会が中心。LFCTVで行われるリヴァプール戦、COMO CUPのクリスタル・パレス戦、PSVアイントホーフェンvsAZアルクマールのヨハン・クライフ・シールドなどもラインナップされている。
また、8月下旬にはブライトンのUEFAカンファレンスリーグ プレーオフのホーム戦も配信予定。配信カードや開始時間は追加・変更となる可能性があるため、視聴前にU-NEXTフットボール公式SNSなどで最新情報をチェックしておきたい。
|日時
|配信カード
|備考
|7月23日(木)3:00
|バレンシア vs エルデンセ
|見逃し配信中
|7月25日(土)23:00
|セルティック vs ACミラン
|プレシーズンマッチ
|7月26日(日)3:00
|バレンシア vs カステジョン
|プレシーズンマッチ
|7月26日(日)7:00
|リヴァプール vs サンダーランド
|LFCTV
|7月29日(水)2:00
|クリスタル・パレス vs RCランス
|COMO CUP／45分
|7月29日(水)3:30
|ファマリカン vs クリスタル・パレス
|COMO CUP／45分
|7月29日(水)以降
|クリスタル・パレスが出場する順位決定戦
|90分の試合も配信予定
|7月30日(木)8:30
|リヴァプール vs レクサム
|LFCTV
|8月1日(土)3:45
|バーミンガム vs バルセロナ
|プレシーズンマッチ
|8月2日(日)1:00
|レアル・マドリー vs フィオレンティーナ
|プレシーズンマッチ
|8月2日(日)3:00
|ジローナ vs アーセナル
|プレシーズンマッチ
|8月3日(月)1:00
|PSVアイントホーフェン vs AZアルクマール
|ヨハン・クライフ・シールド
|8月3日(月)5:00
|リヴァプール vs リーズ
|LFCTV
|8月5日(水)20:00
|Kリーグ選抜 vs マンチェスター・C
|プレシーズンマッチ
|8月7日(金)21:00
|バイエルン・ミュンヘン vs アストン・ヴィラ
|プレシーズンマッチ
|8月8日(土)23:00
|ブライトン vs ASローマ
|プレシーズンマッチ
|8月9日(日)4:00
|バレンシア vs ニューカッスル
|プレシーズンマッチ
|8月9日(日)20:00
|マンチェスター・C vs アトレティコ・デ・マドリー
|プレシーズンマッチ
|8月9日(日)22:30
|リヴァプール vs ASモナコ
|プレシーズンマッチ
|8月13日(木)4:00
|デポルティーボ vs レアル・マドリー
|プレシーズンマッチ
|8月15日(土)22:30
|ボルシアMG vs アストン・ヴィラ
|プレシーズンマッチ
|8月15日(土)23:00
|トッテナム・ホットスパー vs ホッフェンハイム
|プレシーズンマッチ
|8月15日(土)23:00
|ブライトン vs ボローニャ
|プレシーズンマッチ
|8月15日(土)23:00
|ニューカッスル vs レヴァークーゼン
|プレシーズンマッチ
|8月15日(土)23:00
|ブレントフォード vs フランクフルト
|プレシーズンマッチ
|8月16日(日)時間未定
|シャルケ vs レアル・マドリー
|開始時間は未定
|8月17日(月)0:00
|ニューカッスル vs ストラスブール
|プレシーズンマッチ
|8月17日(月)2:00
|リヴァプール vs コモ
|プレシーズンマッチ
|8月下旬
|ブライトン vs 未定
|UEFAカンファレンスリーグ プレーオフ／ブライトンホーム戦
U-NEXT プレシーズンマッチの視聴方法は？
U-NEXTで欧州サッカーのプレシーズンマッチを視聴するには、専用の追加パックである「サッカーパック」への加入が必要となる。
U-NEXTの通常の月額プランとは別に、サッカーパックを利用することで、対象となる欧州プレシーズンマッチをライブ配信で視聴できる。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。