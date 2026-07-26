U-NEXT欧州プレシーズンマッチの配信予定は？対象試合・日程・視聴方法まとめ

U-NEXTでは、欧州サッカーの2026/27シーズン開幕を前に、欧州名門クラブや日本人所属クラブのプレシーズンマッチが配信される予定だ。

本記事では、U-NEXTで配信される欧州プレシーズンマッチの配信予定、対象試合、視聴方法を紹介する。

U-NEXT 欧州プレシーズンマッチの配信対象試合は？

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U-NEXTでは、2026/27シーズン開幕前の欧州プレシーズンマッチが多数ライブ配信される予定だ。配信カードには、リヴァプール、レアル・マドリー、バルセロナ、マンチェスター・C、バイエルン・ミュンヘン、アーセナルなど、欧州の強豪クラブが登場する。

配信対象は7月下旬から8月中旬にかけての親善試合やプレシーズン大会が中心。LFCTVで行われるリヴァプール戦、COMO CUPのクリスタル・パレス戦、PSVアイントホーフェンvsAZアルクマールのヨハン・クライフ・シールドなどもラインナップされている。

また、8月下旬にはブライトンのUEFAカンファレンスリーグ プレーオフのホーム戦も配信予定。配信カードや開始時間は追加・変更となる可能性があるため、視聴前にU-NEXTフットボール公式SNSなどで最新情報をチェックしておきたい。

日時 配信カード 備考 7月23日(木)3:00 バレンシア vs エルデンセ 見逃し配信中 7月25日(土)23:00 セルティック vs ACミラン プレシーズンマッチ 7月26日(日)3:00 バレンシア vs カステジョン プレシーズンマッチ 7月26日(日)7:00 リヴァプール vs サンダーランド LFCTV 7月29日(水)2:00 クリスタル・パレス vs RCランス COMO CUP／45分 7月29日(水)3:30 ファマリカン vs クリスタル・パレス COMO CUP／45分 7月29日(水)以降 クリスタル・パレスが出場する順位決定戦 90分の試合も配信予定 7月30日(木)8:30 リヴァプール vs レクサム LFCTV 8月1日(土)3:45 バーミンガム vs バルセロナ プレシーズンマッチ 8月2日(日)1:00 レアル・マドリー vs フィオレンティーナ プレシーズンマッチ 8月2日(日)3:00 ジローナ vs アーセナル プレシーズンマッチ 8月3日(月)1:00 PSVアイントホーフェン vs AZアルクマール ヨハン・クライフ・シールド 8月3日(月)5:00 リヴァプール vs リーズ LFCTV 8月5日(水)20:00 Kリーグ選抜 vs マンチェスター・C プレシーズンマッチ 8月7日(金)21:00 バイエルン・ミュンヘン vs アストン・ヴィラ プレシーズンマッチ 8月8日(土)23:00 ブライトン vs ASローマ プレシーズンマッチ 8月9日(日)4:00 バレンシア vs ニューカッスル プレシーズンマッチ 8月9日(日)20:00 マンチェスター・C vs アトレティコ・デ・マドリー プレシーズンマッチ 8月9日(日)22:30 リヴァプール vs ASモナコ プレシーズンマッチ 8月13日(木)4:00 デポルティーボ vs レアル・マドリー プレシーズンマッチ 8月15日(土)22:30 ボルシアMG vs アストン・ヴィラ プレシーズンマッチ 8月15日(土)23:00 トッテナム・ホットスパー vs ホッフェンハイム プレシーズンマッチ 8月15日(土)23:00 ブライトン vs ボローニャ プレシーズンマッチ 8月15日(土)23:00 ニューカッスル vs レヴァークーゼン プレシーズンマッチ 8月15日(土)23:00 ブレントフォード vs フランクフルト プレシーズンマッチ 8月16日(日)時間未定 シャルケ vs レアル・マドリー 開始時間は未定 8月17日(月)0:00 ニューカッスル vs ストラスブール プレシーズンマッチ 8月17日(月)2:00 リヴァプール vs コモ プレシーズンマッチ 8月下旬 ブライトン vs 未定 UEFAカンファレンスリーグ プレーオフ／ブライトンホーム戦

U-NEXT プレシーズンマッチの視聴方法は？

U-NEXTで欧州サッカーのプレシーズンマッチを視聴するには、専用の追加パックである「サッカーパック」への加入が必要となる。

U-NEXTの通常の月額プランとは別に、サッカーパックを利用することで、対象となる欧州プレシーズンマッチをライブ配信で視聴できる。

U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。