堤真一主演ドラマ『GIFT』はどこで見れる？配信サービス・見逃し視聴方法まとめ

堤真一が主演を務めるドラマ『GIFT』は、その独特な設定と重厚なストーリーで話題を集めている。

本記事では、ドラマ『GIFT』のあらすじ、見逃し配信について紹介する。

堤真一主演のドラマ『GIFT』とは？あらすじを紹介

堤真一が主演を務めるドラマ『GIFT』は、2026年4月よりTBS系「日曜劇場」枠で放送されている完全オリジナル作品。パラスポーツの車いすラグビーを題材に、異色の主人公がチームを再生へ導くヒューマンドラマとして注目を集めている。

主人公の伍鉄文人は、ブラックホール研究を専門とする天才宇宙物理学者。大学准教授として研究に没頭する一方で、極端な合理主義とコミュニケーションの不器用さから周囲と衝突することも多い人物だ。そんな彼が、弱小の車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」と出会い、競技の世界に関わっていくことで物語は動き出す。

物語は、雑誌記者・霧山人香が車いすラグビーの連載を担当することになったことをきっかけに展開。強豪チームの迫力に圧倒される一方で、まとまりを欠く「ブレイズブルズ」の現状を目の当たりにする。チームのヘッドコーチを務める日野雅美の依頼を受けた伍鉄は、問題を“解く対象”としてこのチームに関わることになる。

伍鉄はチームの敗因を「絶対的エースの不在」と分析するが、その指摘にエース格の宮下涼が反発。理論で物事を捉える伍鉄と、感情でぶつかる選手たちの対立は、やがてチーム全体を巻き込んだ変化へとつながっていく。

理屈だけで生きてきた天才が、身体を張って戦う競技と人間同士の衝突の中で「愛」という感情に向き合っていく『GIFT』は、スポーツと人間ドラマが交差する新たな形の群像劇として描かれている。

堤真一主演のドラマ『GIFT』の主な登場人物を紹介

ドラマ『GIFT』は、個性豊かな登場人物たちが織りなす群像劇として展開される。主人公を中心に、車いすラグビーチームの仲間やライバル、そして物語を動かす関係者たちが複雑に絡み合いながら、人間ドラマを描き出していく。

天才物理学者でありながら社会性に欠ける主人公・伍鉄文人と、彼が関わる弱小チーム「ブレイズブルズ」の選手たち、さらには強豪チームとの対立構造が物語の軸となる。加えて、記者や家族など多様な立場の人物が交差し、それぞれの視点から物語に深みを与えている点も本作の特徴だ。

伍鉄文人（演：堤真一） ブラックホール研究を専門とする天才宇宙物理学者。ブレイズブルズのアドバイザーとしてチーム再建に関わる。

宮下涼（演：山田裕貴） ブレイズブルズのエース格。強豪チームからの誘いに揺れる中心選手。

霧山人香（演：有村架純） 車いすラグビーを取材する雑誌記者。伍鉄やチームとの関わりを通じて物語に深く関与する。

日野雅美（演：吉瀬美智子） ブレイズブルズのヘッドコーチで伍鉄のいとこ。チーム再建のため伍鉄を招く。

立川夏彦（演：細田善彦） ブレイズブルズのキャプテン。チームをまとめる役割を担う。

君島キャサリン秋子（演：円井わん）ほかブレイズブルズのメンバー 坂東拓也、中山好太郎、竹松健治、李武臣ら個性的な選手たちがチームを構成する。

国見明保（演：安田顕） 強豪チーム「シャークヘッド」のコーチ。元選手としての経験を活かしチームを率いる。

谷口聡一（演：細田佳央太） シャークヘッド所属の日本代表選手。ブレイズブルズの前に立ちはだかる存在。

朝谷圭二郎（演：本田響矢） 車いすを自在に操る大学生。物語に重要な影響を与えるキーパーソン。

坂本昊（演：玉森裕太）／坂本広江（演：山口智子） 作曲家マネージャーの息子と母親として登場し、物語に新たな視点をもたらす。

ドラマ「GIFT」はどこで見れる？見逃し配信は？

『GIFT』は、TBS系「日曜劇場」枠で放送されており、地上波とネット配信の両方で視聴可能となっている。リアルタイムでの視聴に加え、見逃し配信や見放題サービスを活用することで、好きなタイミングで作品を楽しむことができる。

地上波では毎週日曜21時から放送。初回は拡大スペシャルとして放送されるなど、注目度の高いスタートとなった。全10話前後での構成が予定されており、週ごとにストーリーが展開されていく。

ネット配信については、U-NEXTで独占の見放題配信が実施されており、全話をまとめて視聴したい場合の主要な選択肢となる。一方、TVerおよびTBS FREEでは放送終了後から最新話が期間限定で無料配信されており、見逃した回を手軽にチェックできる。

リアルタイムで視聴するか、配信サービスで追いかけるか、視聴スタイルに応じて最適な方法を選びたい。

視聴方法 サービス 内容 備考 地上波放送 TBS系列 毎週日曜21:00〜放送 初回は拡大版 見放題配信 U-NEXT 全話見放題 独占配信 無料見逃し配信 TVer／TBS FREE 最新話を期間限定配信 約1週間限定

※配信内容は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトを確認してください。

U-NEXTの視聴方法

ドラマ『GIFT』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。