バレー男子日本vsカザフスタンはTBS中継なし！第2戦はどこで見られる？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表はカザフスタン代表との第2戦に臨む。

本記事では、バレー男子日本vsカザフスタンのアジア大会第2戦の視聴方法について紹介する。

バレー男子日本vsカザフスタンはいつ？対戦相手・開催日・開始時間・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は2026年9月28日(月)にファーストラウンド第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

試合は19:20開始予定。会場は愛知県岡崎市の岡崎中央総合公園総合体育館となっている。

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子バレーボール ファーストラウンド・グループA 第2戦

対戦カード

日本 vs カザフスタン

開催日

2026年9月28日(月)

開始時間

19:20～

会場

岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

バレー男子日本vsカザフスタンはTBS中継なし！第2戦はどこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール第2戦、日本vsカザフスタンは、TBS系列で試合開始からの生中継は予定されていない。

TBS系列では9月28日(月)18:30～23:27の放送枠が組まれているものの、日本vsカザフスタンについてはリアルタイム中継ではなく、録画で放送される見込みとなっている。

TVerもTBS系列の放送内容に沿って配信される予定のため、試合を19:20の開始時刻からライブで見ることはできない見込みだ。

一方、U-NEXTでは、日本vsカザフスタンを19:20からライブ配信予定。試合終了後は見逃し配信にも対応する。

また、日本vsカザフスタンは見放題ライブ配信の対象となっており、U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴できるため、リアルタイムで観戦したい場合はU-NEXTが視聴手段となる。

放送・配信サービス 放送・配信時間 内容 TBS系列 18:30～23:27 生中継なし・録画放送予定 TVer TBS放送時間に準拠 TBS系列の放送内容に合わせて配信予定 U-NEXT 19:20～ ライブ配信・見逃し配信予定

バレー男子日本vsカザフスタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。