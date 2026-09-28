バレー男子日本vsカザフスタンはTBS中継なし！第2戦はどこで見られる？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表はカザフスタン代表との第2戦に臨む。
本記事では、バレー男子日本vsカザフスタンのアジア大会第2戦の視聴方法について紹介する。
バレー男子日本vsカザフスタンはいつ？対戦相手・開催日・開始時間・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は2026年9月28日(月)にファーストラウンド第2戦でカザフスタン代表と対戦する。
試合は19:20開始予定。会場は愛知県岡崎市の岡崎中央総合公園総合体育館となっている。
- 大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
- ラウンド
男子バレーボール ファーストラウンド・グループA 第2戦
- 対戦カード
日本 vs カザフスタン
- 開催日
2026年9月28日(月)
- 開始時間
19:20～
- 会場
岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
バレー男子日本vsカザフスタンはTBS中継なし！第2戦はどこで見られる？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール第2戦、日本vsカザフスタンは、TBS系列で試合開始からの生中継は予定されていない。
TBS系列では9月28日(月)18:30～23:27の放送枠が組まれているものの、日本vsカザフスタンについてはリアルタイム中継ではなく、録画で放送される見込みとなっている。
TVerもTBS系列の放送内容に沿って配信される予定のため、試合を19:20の開始時刻からライブで見ることはできない見込みだ。
一方、U-NEXTでは、日本vsカザフスタンを19:20からライブ配信予定。試合終了後は見逃し配信にも対応する。
また、日本vsカザフスタンは見放題ライブ配信の対象となっており、U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴できるため、リアルタイムで観戦したい場合はU-NEXTが視聴手段となる。
放送・配信サービス
放送・配信時間
内容
TBS系列
18:30～23:27
生中継なし・録画放送予定
TVer
TBS放送時間に準拠
TBS系列の放送内容に合わせて配信予定
19:20～
ライブ配信・見逃し配信予定
バレー男子日本vsカザフスタンのおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。