バレーボールアジア選手権2026はどこで見られる？男女日本代表のテレビ放送・ネット配信・日程まとめ

2026年のバレーボールアジア選手権は、女子大会が中国・天津、男子大会が福岡県・北九州市で開催される。日本代表は男女ともに出場し、アジアの頂点を懸けた戦いに臨む。

本記事では、バレーボールアジア選手権2026をどこで見られるのか、男女日本代表戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレーボールアジア選手権2026の日程は？

バレーボールアジア選手権2026は、女子大会が8月21日(金)から30日(日)まで中国・天津、男子大会が9月4日(金)から13日(日)まで福岡県・北九州市で開催される。

女子日本代表はPOOL Cに入り、予選ラウンドで香港、韓国、ベトナムと対戦。8月21日(金)の香港戦を初戦に、23日(日)に韓国、25日(火)にベトナムと顔を合わせる。予選を突破した場合は、27日(木)以降の決勝トーナメントへ進む。

男子日本代表はPOOL Aに所属し、オーストラリア、バーレーン、オマーンと同組。予選ラウンドでは、9月4日(金)19:30にオマーン、6日(日)19:30にバーレーン、8日(火)19:30にオーストラリアと対戦する。

区分 日程 ラウンド 対戦カード・内容 女子 8月21日(金) 予選ラウンド 日本 vs 香港 女子 8月23日(日) 予選ラウンド 日本 vs 韓国 女子 8月25日(火) 予選ラウンド 日本 vs ベトナム 女子 8月27日(木)・28日(金) 準々決勝 未定 女子 8月29日(土) 準決勝 未定 女子 8月30日(日) 3位決定戦／決勝 未定 男子 9月4日(金) 予選ラウンド 日本 vs オマーン 男子 9月6日(日) 予選ラウンド 日本 vs オマーン 男子 9月8日(火) 予選ラウンド 日本 vs オーストラリア 男子 9月11日(金) 準々決勝 日本進出時 男子 9月12日(土) 準決勝 日本進出時 男子 9月13日(日) 3位決定戦／決勝 日本進出時

バレーボールアジア選手権2026はどこで見られる？放送・配信予定は？

「買取大吉 バレーボール アジア選手権2026」の日本代表戦は、地上波のフジテレビ系列をはじめ、CS放送のフジテレビONE、ネット配信のTVer、FODなどで視聴できる。

無料で視聴したい場合は、フジテレビ系列の地上波放送に加えてTVerを利用可能。TVerでは日本代表戦のリアルタイム配信や見逃し配信が予定されている。

有料サービスではFODでライブ・見逃し配信を実施するほか、Amazonプライムビデオ内の「FODチャンネル」でも視聴可能。FODチャンネルは通常月額1,320円(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合、最初の1カ月を100円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

CSでは「フジテレビONE」でも日本代表戦を中継予定。女子大会は8月21日(金)の香港戦、男子大会は9月4日(金)のオマーン戦からスタートする。

※日程、放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

区分 日程 対戦カード・ラウンド 放送・配信 女子 8月21日(金) 日本 vs 香港 フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE／Volleyball TV 女子 8月23日(日) 日本 vs 韓国 フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE／Volleyball TV 女子 8月25日(火) 日本 vs ベトナム フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE／Volleyball TV 女子 8月27日(木)・28日(金) 準々決勝 日本進出時：フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE 女子 8月29日(土) 準決勝 日本進出時：フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE 女子 8月30日(日) 3位決定戦／決勝 日本進出時：フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE 男子 9月4日(金)19:30 日本 vs オマーン フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE 男子 9月6日(日)19:30 日本 vs バーレーン フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE 男子 9月8日(火)19:30 日本 vs オーストラリア フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE 男子 9月11日(金) 準々決勝 日本進出時：フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE 男子 9月12日(土) 準決勝 日本進出時：フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE 男子 9月13日(日) 3位決定戦／決勝 日本進出時：フジテレビ系列／TVer／FOD／FOD(Amazon)／フジテレビONE

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