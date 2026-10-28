千鳥が出演するNetflixコメディシリーズ「トークサバイバー！DEAD or LAUGH」が、2026年11月10日(火)から配信される。

本記事では、「トークサバイバー！DEAD or LAUGH」の配信サイトやおすすめ視聴方法を紹介する。

トークサバイバー！DEAD or LAUGHはどこで見られる？

「トークサバイバー！DEAD or LAUGH」は、動画配信サービス『Netflix(ネットフリックス)』で世界独占配信される。

AmazonプライムビデオやU-NEXT、Huluなどでの配信予定はなく、地上波テレビでの放送も予定されていない。

サービス 形態 配信・放送予定 Netflix [LYPプレミアム with Netflix経由がお得！] ネット 11/10(火)～

独占配信 Amazonプライムビデオ ネット × U-NEXT ネット × Hulu ネット × TVer ネット × 地上波各局 テレビ ×

トークサバイバー！DEAD or LAUGHの番組内容・出演者は？

「トークサバイバー！DEAD or LAUGH」は、芸人たちが本格ドラマの中で突然始まる台本なしのトークバトルに挑むお笑いサバイバル番組。面白い話ができなければ即脱落というルールのもと、総勢29人の芸人がトークで競い合う。

2024年のシーズン3「トークサバイバー！ラスト・オブ・ラフ」以来となるシリーズ第4弾で、2026年11月10日(火)から全8話がNetflixで世界独占配信される。

千鳥の大悟・ノブに加え、くっきー！、塚地武雅、ヒコロヒーらが出演。ドラマパートには高杉真宙、中島裕翔、ディーン・フジオカ、船越英一郎ら豪華俳優陣が参加する。

項目 内容 作品名 トークサバイバー！DEAD or LAUGH 配信開始日 2026年11月10日(火) 話数 全8話 出演 千鳥(大悟・ノブ) トーク出演者 くっきー！(野性爆弾)、塚地武雅(ドランクドラゴン)、久保田かずのぶ(とろサーモン)、渡辺隆(錦鯉)、みなみかわ、稲田直樹(アインシュタイン)、リリー(見取り図)、紺野ぶるま、堂前透(ロングコートダディ)、ヒコロヒー、松井ケムリ(令和ロマン)ほか ドラマ出演者 井桁弘恵、高杉真宙、中島裕翔、宮内ひとみ、小栗有以(AKB48)、森崎ウィン、内田理央、藤井隆、ディーン・フジオカ、船越英一郎ほか 立会人 佐藤栞里、滝沢カレン 企画演出・プロデューサー 佐久間宣行 主題歌 「花束」

サンボマスターとアイナ・ジ・エンド

トークサバイバー！DEAD or LAUGHは無料で見られる？

『Netflix』への新規登録では、LINEの『LYPプレミアム with Netflix』を利用する方法がおすすめだ。

同サービスは、NetflixとLYPプレミアムがセットになった料金プラン。Netflix単体と同じ月額料金で、対象のLINEスタンプ使い放題やプレミアム送信取消などの特典も利用できる。

さらに、両サービスに初めて登録する人には、月額料金1カ月分相当のPayPayポイントが後日付与される。キャンペーン特典の付与は登録2カ月後の中旬～下旬を予定しており、ポイント付与時までの会員継続、登録翌月末までのNetflix利用開始、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携などが条件となる。

なお、PayPayポイントは出金・譲渡不可。『Netflix』の月額料金自体が無料になるわけではない。

プラン 月額料金(税込) 初回キャンペーン特典 広告つきスタンダード 890円 890円相当

PayPayポイント付与 スタンダード 1,590円 1,590円相当

PayPayポイント付与 プレミアム 2,290円 2,290円相当

PayPayポイント付与

トークサバイバー！DEAD or LAUGHのおすすめ視聴方法は？

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。

※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。

※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。