Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260306 takuma inoue kazuto ioka(C)Getty images
【5/2開催】「THE DAY」井上拓真vs井岡一翔はLeminoでライブ配信！
Tsutomu Maeda

井上拓真vs井岡一翔はどこで見られる？視聴方法まとめ｜WBC世界バンタム級タイトルマッチ

WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔はどこで見られる？中継スケジュール、PPV視聴方法まとめ。

世紀の一戦をLeminoで生配信！
inoue vs nakatani newver 20260502

Lemino

【5月2日】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPV配信！

井上拓真vs井岡一翔のタイトル戦、武居由樹再起戦も実施！

PPVの事前購入割引あり

WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、2026年5月2日(土)に開催される。

【5/2開催】「THE DAY」井上拓真vs井岡一翔はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

本記事では、井上拓真vs井岡一翔の視聴方法を紹介する。

井上拓真vs井岡一翔はどこで見られる？

井上拓真vs井岡一翔は、2026年5月2日(土)に東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の5試合目に実施。当日は13:30に開場、15:00に第1試合が開始予定だ。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」では、その他にも世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなど、全7試合が組まれている。

試合の模様は、ネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPV購入場所視聴サイト
LeminoLemino(ネット)
チケットぴあLemino(ネット)
ローソンチケットLemino(ネット)
イープラスLemino(ネット)
WOWOW百貨店Lemino(ネット)
DAZNDAZN有料会員専用ページ・プレイヤー(ネット)

※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。
※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。
※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

【5/2開催】「THE DAY」井上拓真vs井岡一翔はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

井上拓真vs井岡一翔以外の対戦カード・試合順は？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の対戦カード・試合順は以下の通り。

  • 【第7試合】
    12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ
    井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T)
  • 【第6試合】
    8R スーパーバンタム級
    武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
  • 【第5試合】
    12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ
    井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
  • 【第4試合】
    10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ
    田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
  • 【第3試合】
    10R フェザー級
    阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
  • 【第2試合】
    10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック スーパーミドル級タイトルマッチ
    ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS)
  • 【第1試合】
    10R WBOアジアパシフィック フライ級タイトルマッチ
    富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

【5/2開催】「THE DAY」井上拓真vs井岡一翔はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法

inoue nakatani iokaLemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

  1. 「THE DAY」Lemino特設ページへアクセス
  2. 「PPVチケットの購入」をタップ
  3. Leminoでの購入を選択
  4. dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
  5. 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！

【5/2開催】「THE DAY」井上拓真vs井岡一翔はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

井上拓真vs井岡一翔｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。