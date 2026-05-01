WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、2026年5月2日(土)に開催される。
本記事では、井上拓真vs井岡一翔の視聴方法を紹介する。
井上拓真vs井岡一翔はどこで見られる？
井上拓真vs井岡一翔は、2026年5月2日(土)に東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の5試合目に実施。当日は13:30に開場、15:00に第1試合が開始予定だ。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」では、その他にも世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなど、全7試合が組まれている。
試合の模様は、ネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。
生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。
|PPV購入場所
|視聴サイト
|Lemino
|Lemino(ネット)
|チケットぴあ
|Lemino(ネット)
|ローソンチケット
|Lemino(ネット)
|イープラス
|Lemino(ネット)
|WOWOW百貨店
|Lemino(ネット)
|DAZN
|DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー(ネット)
※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。
※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。
※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。
井上拓真vs井岡一翔以外の対戦カード・試合順は？
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の対戦カード・試合順は以下の通り。
- 【第7試合】
12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ
井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T)
- 【第6試合】
8R スーパーバンタム級
武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
- 【第5試合】
12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ
井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
- 【第4試合】
10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ
田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
- 【第3試合】
10R フェザー級
阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
- 【第2試合】
10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック スーパーミドル級タイトルマッチ
ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS)
- 【第1試合】
10R WBOアジアパシフィック フライ級タイトルマッチ
富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)
※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。
井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法
Lemino
2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり
- 「THE DAY」Lemino特設ページへアクセス
- 「PPVチケットの購入」をタップ
- Leminoでの購入を選択
- dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
- 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！
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※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。