WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、2026年5月2日(土)に開催される。

本記事では、井上拓真vs井岡一翔の視聴方法を紹介する。

井上拓真vs井岡一翔はどこで見られる？

井上拓真vs井岡一翔は、2026年5月2日(土)に東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の5試合目に実施。当日は13:30に開場、15:00に第1試合が開始予定だ。「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」では、その他にも世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人、スーパーバンタム級の武居由樹vsワン・デカンなど、全7試合が組まれている。

試合の模様は、ネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。チケット価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPV購入場所 視聴サイト Lemino Lemino(ネット) チケットぴあ Lemino(ネット) ローソンチケット Lemino(ネット) イープラス Lemino(ネット) WOWOW百貨店 Lemino(ネット) DAZN DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー(ネット)

※PPV価格は事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

井上拓真vs井岡一翔以外の対戦カード・試合順は？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の対戦カード・試合順は以下の通り。

【第7試合】

12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ

井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T)

12R 世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(M.T) 【第6試合】

8R スーパーバンタム級

武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)

8R スーパーバンタム級 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国) 【第5試合】

12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ

井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)

12R WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成) 【第4試合】

10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)

10R OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋) 【第3試合】

10R フェザー級

阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)

10R フェザー級 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ) 【第2試合】

10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック スーパーミドル級タイトルマッチ

ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS)

10R OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック スーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールドS) 【第1試合】

10R WBOアジアパシフィック フライ級タイトルマッチ

富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法

Lemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上拓真vs井岡一翔｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。