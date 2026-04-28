フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。

本記事では、武尊vsロッタンのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

武尊vsロッタンはどこで見られる？

武尊の引退試合となるフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦のロッタン戦は、2026年4月29日(水)に行われる「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして開催。大会の模様は、ネット『U-NEXT』が全試合ライブ配信する。

また、地上波『フジテレビ』では4月29日(水)22:00～23:24にディレイ放送。YouTubeの大会公式チャンネルでは第1試合と第2試合が無料配信される。

その他、『DAZN』や『ABEMA』、『Lemino』、『WOWOW』などでの中継は予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 〇

[4/29(水)13:30- 全試合ライブ配信] フジテレビ テレビ 〇

[4/29(水)22:00～23:24 第12～15試合ディレイ放送] 大会公式YouTubeチャンネル ネット 〇

[第1試合・第2試合のみ無料配信] DAZN ネット × Lemino ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × WOWOW テレビ ×

※対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

※進行上の都合により、配信開始時刻は大幅に変動する可能性があります。

武尊vsロッタンの注目ポイントは？

武尊は現役最終戦の相手に“宿敵”ロッタンを指名。日本格闘技界のレジェンドとして数々の名勝負を生み出してきた武尊だが、2025年3月の試合でロッタンと対戦した際、衝撃の1ラウンドKO負けを喫した。その後、同年11月の再起戦でデニス・ピューリックに2ラウンドKO勝利した武尊だが、リングを去る前に雪辱を果たすことを臨んだ。

一方のロッタンからしても、6度の防衛を誇ったONEフライ級ムエタイ世界王座に続き、キックボクシングでの世界タイトルが懸かる一戦。二競技制覇に向けて絶対に負けられない試合となる。

闘志を全面に出し、超攻撃的なスタイルで相手を圧倒してきた武尊。対するロッタンも、高いテクニックを持ちながらも積極的に打ち合いに応じるファイターだ。両者の再戦は打ち合い必至の派手な試合になりそうだ。

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。