SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝はどこで見れる？無料視聴方法・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

国内女子バレーボールの頂点を決めるSVリーグ女子チャンピオンシップ決勝が迫る中、視聴方法に注目が集まっている。シーズンを通して勝ち上がってきた強豪同士による最終決戦だけに、リアルタイムで観戦したいと考えるファンも多い。

本記事では、SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝の視聴方法・無料視聴について紹介する。

SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝の試合日程は？

2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE WOMENにおけるファイナルシリーズは、2026年4月25日(土)から4月27日(月)にかけて実施される。舞台は神奈川県・横浜BUNTAIで、短期間に集約された形式で優勝チームが決定する。

対戦はSAGA久光スプリングスと大阪マーヴェラス。シーズンを勝ち上がった2チームによる頂上対決となり、シリーズを通して高い注目を集めるカードとなる。

決勝は2勝先取制で行われ、先に2勝を挙げたチームが優勝を手にする。第1戦と第2戦で勝敗が分かれた場合のみ第3戦が行われる仕組みとなっている。

試合ごとに開始時間も設定されているため、観戦を予定している場合はスケジュールを事前に確認しておく必要がある。

試合 日程 開始時間 備考 GAME1 2026年4月25日(土) 13:35 ― GAME2 2026年4月26日(日) 16:05 ― GAME3 2026年4月27日(月) 18:45 ※必要な場合のみ実施

SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝の無料視聴はある？

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップ決勝は、有料配信が中心となるものの、一部の試合や条件次第では無料、もしくは実質無料で視聴できる手段も用意されている。視聴方法を把握しておくことで、コストを抑えながらファイナルを楽しむことが可能となる。

まず注目したいのがネット配信での無料視聴枠。『J SPORTSオンデマンド』では、第1戦に限り「会員無料」でのライブ配信が予定されており、無料のJ SPORTS IDを登録することで追加料金なしで視聴できる。

また、有料サービスの無料トライアルを活用する方法もある。『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』では初回登録時に無料体験が用意されており、期間内であれば決勝シリーズを視聴可能。さらに『U-NEXT』でも無料トライアルと付与ポイントを組み合わせることで、実質的に費用を抑えて観戦できるケースがある。

加えて、『ABEMA de J SPORTS』でも一部試合の無料ライブ配信が行われる可能性があり、対象カードによっては登録なしで視聴できるチャンスもある。

テレビ視聴ではBS放送が対応。BS-TBSやNHK BSでの生中継が予定されており、受信環境があれば追加費用なしでリアルタイム観戦が可能となる。

SVリーグ女子チャンピオンシップ決勝はどこで見れる？

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップは、全試合がネット配信で視聴可能となっており、ファイナルに限ってはテレビ中継も実施される。プレーオフ全体を通して視聴環境が整備されており、各ラウンドの進行にあわせて多様な視聴手段が用意されている。

テレビ放送はファイナルのみ対応。GAME1はBS-TBSおよびフジテレビNEXT、GAME2とGAME3はNHK BSとフジテレビNEXTで生中継される予定となっている。なお、クォーターファイナルおよびセミファイナルはテレビ中継の対象外となる。

ネット配信では、『J SPORTSオンデマンド』をはじめ、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』や『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信が提供される。いずれもバレーボール専用パックを通じて視聴可能となっている。

さらに、『ABEMA de J SPORTS』でも同様に全試合の配信に対応。一部試合については無料ライブ配信が予定されており、クォーターファイナルやセミファイナル、ファイナルの中から特定カードが無料で視聴できる機会も用意されている。

サービス名 主な配信・放送内容 料金(税込) 視聴方法 J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) 全試合をライブ・見逃し配信 月額2,580円(U25割:1,290円) パソコン・スマホ・タブレットで視聴可 U-NEXT 全試合をライブ・見逃し配信 U-NEXT月額2,189円+パック2,580円 U-NEXTアプリまたはブラウザから Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 全試合をライブ・見逃し配信 月額2,840円(初回5日間無料) Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加 ABEMA de JSPORTS 全試合をライブ・見逃し配信聴

一部試合無料ライブ配信 月額2,840円(一部無料コンテンツあり) ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能

SVリーグ女子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ女子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ女子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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