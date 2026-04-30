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チャンピオンシップはU-NEXT経由でも全試合視聴可能！無料体験特典でお得に視聴
Tsutomu Maeda

SVリーグ男子チャンピオンシップ2025-26はどこで見られる？無料体験は？視聴方法まとめ

「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP(SVリーグ男子チャンピオンシップ)」の試合日程や対戦カード、組み合わせは？中継予定や視聴方法も紹介。

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「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP(SVリーグ男子チャンピオンシップ)」が、2026年5月1日(金)から開催される。

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本記事では、SVリーグ男子チャンピオンシップの視聴方法を紹介する。

SVリーグ男子チャンピオンシップはどこで見られる？

2025-26シーズンのSVリーグ王者を決めるチャンピオンシップは、全試合が『J SPORTS オンデマンド』でライブ配信される。また、一部の試合は衛星放送『J SPORTS』でも生中継予定だ。その他、ファイナルに関してはGAME1が地上波『フジテレビ』と衛星放送『フジテレビNEXT』、ネット『TVer』、GAME2＆GAME3が衛星放送『NHK BS』と『フジテレビNEXT』で生中継予定だ。

なお、唯一全試合が楽しめる『J SPORTS オンデマンド』の視聴方法は多岐にわたる。おすすめ視聴方法は以下の通りだ。

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ男子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

  1. ▶公式サイトへアクセス
  2. 「バレーボールパック」を選択
  3. J SPORTS IDを作成またはログイン
  4. 支払い方法を入力して登録完了

SVリーグ男子チャンピオンシップJ SPORTSオンデマンドで全試合配信登録はこちら

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ男子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

  1. ▶視聴ページへアクセス
  2. Amazonプライム会員に登録またはログイン
  3. 「J SPORTSチャンネル」を追加
  4. 登録完了後すぐに視聴可能

SVリーグ男子チャンピオンシップはAmazon J SPORTSで全試合配信無料体験はこちら

U-NEXTバレーボールパック

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間無料トライアルに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で600円分のポイントを付与！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

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SVリーグ男子チャンピオンシップの視聴方法まとめ

SVリーグ男子チャンピオンシップが全試合見られるサービスのうち、月額プランの31日間無料トライアル特典を活用できた場合、『U-NEXT』の「J SPORTSバレーボールパック」が最安値となる。『Amazonプライムビデオ』の「J SPORTSチャンネル」には初回5日間の無料体験があり、途中解約も可能だが、無料体験期間中にすべての試合をライブ視聴できるわけではない点には注意が必要だ。

SVリーグ男子チャンピオンシップの中継局の料金比較は以下の通り。

サービス名主な配信・放送内容月額(税込)視聴方法
J SPORTS一部試合を録画・生放送2,980円
※＋スカパー基本料429円		テレビで視聴可
J SPORTSオンデマンド
(バレーボールパック)		全試合をライブ・見逃し配信2,580円
(U25割:1,290円)		パソコン・スマホ・タブレットで視聴可
U-NEXT
(J SPORTSバレーボールパック)		全試合をライブ・見逃し配信2,580円
(月額プラン無料トライアル特典で初月実質1,980円)		パソコン・スマホ・タブレットで視聴可
Amazonプライムビデオ
(J SPORTSチャンネル)		全試合をライブ・見逃し配信2,840円
(初回5日間無料)		パソコン・スマホ・タブレットで視聴可
ABEMA de JSPORTS全試合をライブ・見逃し配信2,840円パソコン・スマホ・タブレットで視聴可
フジテレビ
(TVer同時配信あり)		ファイナル GAME1のみ生放送-テレビで視聴可
フジテレビNEXTファイナル GAME1～3のみ生放送2,580円
※＋スカパー基本料429円		テレビで視聴可
NHK BSファイナル GAME2・3のみ生放送-テレビで視聴可

※各ラウンドのGAME3はどちらかが2勝していない場合のみ中継あり。

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SVリーグ男子チャンピオンシップのスケジュールは？

SVリーグ男子チャンピオンシップでは、クォーターファイナルが5月1日(金)～3日(日)、セミファイナルが5月9日(土)～11日(月)、ファイナルが5月15日(金)～17日(日)に開催予定。各対戦カードごとに2戦先取制で行われ、どちらかが2勝していない場合のみGAME3が行われる。

■クォーターファイナル

  • 対戦カード：ジェイテクトSTINGS愛知(3位) vs 東京グレートベアーズ(6位)
  • 試合日程：
    【GAME1】5/1(金)18:05
    【GAME2】5/2(土)16:05
    【GAME3】5/3(日)16:05
  • 対戦カード：ウルフドッグス名古屋(4位) vs 広島サンダーズ(5位)
  • 試合日程：
    【GAME1】5/1(金)18:05
    【GAME2】5/2(土)15:05
    【GAME3】5/3(日)15:05

■セミファイナル

  • 対戦カード：サントリーサンバーズ大阪(1位) vs ウルフドッグス名古屋(4位)/広島サンダーズ(5位)
  • 試合日程：
    【GAME1】5/9(土)13:05
    【GAME2】5/10(日)13:05
    【GAME3】5/11(月)13:05
  • 対戦カード：大阪ブルテオン(2位) vs ジェイテクトSTINGS愛知(3位)/東京グレートベアーズ(6位)
  • 試合日程：
    【GAME1】5/9(土)18:05
    【GAME2】5/10(日)18:05
    【GAME3】5/11(月)18:05

■ファイナル

  • 対戦カード：セミファイナル勝者 vs セミファイナル勝者
  • 試合日程：
    【GAME1】5/15(金)19:02
    【GAME2】5/16(土)16:05
    【GAME3】5/17(日)15:35

※GAME3はどちらかが2勝していない場合のみ実施。
※カッコ内はレギュラーシーズン順位。
※ファイナル以外はレギュラーシーズン上位のホームで開催。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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