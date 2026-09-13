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アジア競技大会・サッカー競技はU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

アジア競技大会2026サッカーの地上波テレビ放送スケジュールは？どこで見られる？

Asian Games
日本U23
日本

U-21日本代表となでしこジャパンが出場するアジア競技大会2026サッカー競技の地上波テレビ放送スケジュールは？試合はどこで見られる？中継スケジュールや放送・配信局を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー競技に、U-21日本代表となでしこジャパン(日本女子代表)が出場する。

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本記事では、アジア大会サッカー競技の中継局や地上波テレビ放送予定を紹介する。

アジア大会サッカー競技はどこで見られる？

アジア大会のサッカー競技は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。

U-NEXTではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも視聴可能だ。

また、地上波『TBS系列』でもU-21日本代表やなでしこジャパンの一部試合を放送。ネット『TVer』でも地上波中継と同時にリアルタイム配信される試合がある。

チャンネル

形態

中継内容

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット

ライブ配信

TBS系列

地上波テレビ

一部試合を中継

TVer

ネット

TBS系列同時配信

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アジア大会サッカー競技の地上波テレビ放送予定は？

アジア大会のサッカー競技は『TBS系列』で地上波テレビ放送される。

男子はU-21日本代表のグループステージ全3試合を放送予定。決勝トーナメントでは準々決勝、準決勝、決勝も中継予定となっている。女子はグループステージ第3戦のチャイニーズ・タイペイ戦から地上波中継が予定されており、準々決勝、準決勝、決勝も放送予定。9月14日(月)のタイ戦、9月17日(木)のベトナム戦は『TBS系列』での放送予定はなく、『U-NEXT』でのみ配信予定だ。

『TBS系列』によるテレビ放送予定試合は以下の通り。

日程

キックオフ

カテゴリ

試合

9/16(水)

19:30

男子

グループ第1節
日本 vs 香港

9/20(日)

19:30

男子

グループ第2節
キルギス vs 日本

9/21(月・祝)

19:30

女子

グループ第3節
日本 vs チャイニーズ・タイペイ

9/23(水・祝)

19:30

男子

グループ第3節
日本 vs タイ

9/25(金)

15:00 / 19:30

女子

準々決勝

9/26(土)

15:00 / 19:30

男子

準々決勝

9/29(火)

15:00 / 19:30

女子

準決勝

9/30(水)

15:00 / 19:30

男子

準決勝

10/2(金)

19:30

女子

決勝

10/3(土)

19:30

男子

決勝

※試合日程・放送予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
※一部録画放送となる場合があります。

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アジア大会サッカー競技のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、アジア大会サッカー競技の日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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