第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー競技に、U-21日本代表となでしこジャパン(日本女子代表)が出場する。
本記事では、アジア大会サッカー競技の中継局や地上波テレビ放送予定を紹介する。
アジア大会サッカー競技はどこで見られる？
アジア大会のサッカー競技は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。
U-NEXTではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも視聴可能だ。
また、地上波『TBS系列』でもU-21日本代表やなでしこジャパンの一部試合を放送。ネット『TVer』でも地上波中継と同時にリアルタイム配信される試合がある。
チャンネル
形態
中継内容
U-NEXT
ネット
ライブ配信
TBS系列
地上波テレビ
一部試合を中継
TVer
ネット
TBS系列同時配信
アジア大会サッカー競技の地上波テレビ放送予定は？
アジア大会のサッカー競技は『TBS系列』で地上波テレビ放送される。
男子はU-21日本代表のグループステージ全3試合を放送予定。決勝トーナメントでは準々決勝、準決勝、決勝も中継予定となっている。女子はグループステージ第3戦のチャイニーズ・タイペイ戦から地上波中継が予定されており、準々決勝、準決勝、決勝も放送予定。9月14日(月)のタイ戦、9月17日(木)のベトナム戦は『TBS系列』での放送予定はなく、『U-NEXT』でのみ配信予定だ。
『TBS系列』によるテレビ放送予定試合は以下の通り。
日程
キックオフ
カテゴリ
試合
9/16(水)
19:30
男子
グループ第1節
9/20(日)
19:30
男子
グループ第2節
9/21(月・祝)
19:30
女子
グループ第3節
9/23(水・祝)
19:30
男子
グループ第3節
9/25(金)
15:00 / 19:30
女子
準々決勝
9/26(土)
15:00 / 19:30
男子
準々決勝
9/29(火)
15:00 / 19:30
女子
準決勝
9/30(水)
15:00 / 19:30
男子
準決勝
10/2(金)
19:30
女子
決勝
10/3(土)
19:30
男子
決勝
※試合日程・放送予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
※一部録画放送となる場合があります。
アジア大会サッカー競技のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、アジア大会サッカー競技の日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。