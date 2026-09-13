第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー競技に、U-21日本代表となでしこジャパン(日本女子代表)が出場する。

本記事では、アジア大会サッカー競技の中継局や地上波テレビ放送予定を紹介する。

アジア大会サッカー競技はどこで見られる？

アジア大会のサッカー競技は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。

U-NEXTではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも視聴可能だ。

また、地上波『TBS系列』でもU-21日本代表やなでしこジャパンの一部試合を放送。ネット『TVer』でも地上波中継と同時にリアルタイム配信される試合がある。

チャンネル 形態 中継内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ライブ配信 TBS系列 地上波テレビ 一部試合を中継 TVer ネット TBS系列同時配信

アジア大会サッカー競技の地上波テレビ放送予定は？

アジア大会のサッカー競技は『TBS系列』で地上波テレビ放送される。

男子はU-21日本代表のグループステージ全3試合を放送予定。決勝トーナメントでは準々決勝、準決勝、決勝も中継予定となっている。女子はグループステージ第3戦のチャイニーズ・タイペイ戦から地上波中継が予定されており、準々決勝、準決勝、決勝も放送予定。9月14日(月)のタイ戦、9月17日(木)のベトナム戦は『TBS系列』での放送予定はなく、『U-NEXT』でのみ配信予定だ。

『TBS系列』によるテレビ放送予定試合は以下の通り。

日程 キックオフ カテゴリ 試合 9/16(水) 19:30 男子 グループ第1節

日本 vs 香港 9/20(日) 19:30 男子 グループ第2節

キルギス vs 日本 9/21(月・祝) 19:30 女子 グループ第3節

日本 vs チャイニーズ・タイペイ 9/23(水・祝) 19:30 男子 グループ第3節

日本 vs タイ 9/25(金) 15:00 / 19:30 女子 準々決勝 9/26(土) 15:00 / 19:30 男子 準々決勝 9/29(火) 15:00 / 19:30 女子 準決勝 9/30(水) 15:00 / 19:30 男子 準決勝 10/2(金) 19:30 女子 決勝 10/3(土) 19:30 男子 決勝

※試合日程・放送予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

※一部録画放送となる場合があります。

アジア大会サッカー競技のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会サッカー競技の日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。