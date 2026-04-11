シェイドラエフvs久保優太のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法・PPV料金・配信サービスまとめ

RIZINのフェザー級タイトルを懸けたシェイドラエフvs久保優太の一戦に、注目が集まっている。

本記事では、シェイドラエフvs久保優太のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

シェイドラエフvs久保優太はいつ？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフと久保優太の一戦は、2026年4月12日(日)に開催される「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」で実施される。RIZINフェザー級タイトルを懸けた注目のカードとして、大会の中心を担う一戦となる。

両者は過去にも対戦経験があり、今回はタイトル戦として再び対峙。挑戦者の久保優太にとってはリベンジマッチとなり、王者シェイドゥラエフにとっては防衛戦となる重要な局面だ。

会場は福岡・マリンメッセ福岡A館。試合はケージ(金網)で行われるLANDMARKシリーズとして開催され、打撃と組みの攻防がより際立つ舞台となる。大会は14時開始予定で、オープニングファイトは12時30分からスタートする。

項目 内容 試合日程 2026年4月12日(日) 大会名 RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA 対戦カード シェイドゥラエフ vs 久保優太 試合形式 RIZINフェザー級タイトルマッチ(5分3R) 会場 マリンメッセ福岡A館 開始時間 14:00(開場12:00／OPファイト12:30)

シェイドラエフvs久保優太のテレビ放送・ネット配信予定は？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフと久保優太が対戦する「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、地上波での中継は行われず、PPV形式によるオンライン配信および一部テレビ放送で視聴可能となる。

配信は複数のサービスで実施され、『ABEMA』や『U-NEXT』をはじめ、『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』などでライブ配信が提供される。加えて、『スカパー！』ではPPV放送としてテレビ視聴にも対応している。

料金は前売5,500円、当日6,000円が基本となり、サービスごとに特典が用意されている点もポイント。ABEMAでは条件達成でキャッシュバック、U-NEXTではポイント付与など、利用方法によって実質負担を抑えることが可能だ。

なお、スカパー！で視聴する場合は別途基本料が発生するため、料金体系を事前に確認しておきたい。視聴環境や特典内容を比較しながら、自身に合ったサービスを選択することが重要となる。

ABEMA：PPV配信(5,500円／6,000円) ※キャッシュバック特典あり

U-NEXT：PPV配信(5,500円／6,000円) ※ポイント付与あり

スカパー！：PPV放送(6,000円＋基本料) ※テレビ視聴・録画対応

RIZIN 100 CLUB：PPV配信(4,700円／会員価格)

RIZIN LIVE：PPV配信(5,500円／6,000円)

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

本大会は『U-NEXT』または『ABEMA』のキャンペーンを活用することで、通常よりもお得に視聴できる。

U-NEXTでは31日間無料トライアル登録により、PPV購入に使える600円分のポイントが付与される。このポイントを活用することで、実質的な負担を抑えて視聴が可能となる。

『U-NEXT』では、月額プランの無料トライアル登録で付与されるポイントをPPVチケットに利用できるため、初めて利用する場合は特にメリットが大きい。

【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで1,100円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)

②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続

③対象期間内にPPVチケットを購入

④満18歳以上

⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください