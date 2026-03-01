Goal.com
センバツ高校野球はDAZNでも全試合無料ライブ配信！抽選会も視聴可能
Tsutomu Maeda

春のセンバツ高校野球の組み合わせ抽選会はいつ？どこで見れる？テレビ放送/ネット配信予定

「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」の対戦カード組み合わせ抽選会はいつ開催？中継はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

センバツ高校野球を全試合配信！

DAZNが2026年センバツ高校野球を全試合無料ライブ配信！

大会は3/19(木)～31(火)に開催

「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」の対戦カードは組み合わせ抽選会で決定する。

本記事では、センバツ高校野球組み合わせ抽選会の開催日やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

組み合わせ抽選会はいつ？

2026年3月19日(木)の開幕に向け、対戦カードを決める組み合わせ抽選会は3月6日(金)に開催。開始時間は午前9:00予定となっている。

この抽選によって、出場全32校の対戦カードが決定する。

センバツ高校野球の出場校一覧

都道府県出場校出場回数
北海道北照13年ぶり6回目
青森八戸学院光星2年ぶり12回目
岩手花巻東2年連続6回目
宮城東北3年ぶり21回目
栃木佐野日大12年ぶり5回目
埼玉花咲徳栄6年ぶり6回目
山梨山梨学院5年連続9回目
千葉専大松戸3年ぶり3回目
東京帝京16年ぶり15回目
神奈川横浜2年連続18回目
新潟帝京長岡初出場
新潟日本文理12年ぶり6回目
愛知中京大中京5年ぶり33回目
岐阜大垣日大2年連続7回目
三重三重8年ぶり14回目
滋賀近江2年ぶり8回目
滋賀滋賀学園2年連続4回目
奈良智辯学園5年ぶり15回目
大阪大阪桐蔭2年ぶり16回目
兵庫神戸国際大付5年ぶり6回目
兵庫東洋大姫路2年連続10回目
広島崇徳33年ぶり4回目
山口高川学園42年ぶり2回目
香川英明3年ぶり4回目
徳島阿南光2年ぶり3回目
福岡九州国際大付4年ぶり4回目
長崎長崎日大3年ぶり5回目
熊本熊本工9年ぶり22回目
鹿児島神村学園2年ぶり7回目
沖縄沖縄尚学2年連続9回目
21世紀枠(長崎)長崎西75年ぶり2回目
21世紀枠(高知)高知農初出場

組み合わせ抽選会はどこで見られる？放送・配信予定

センバツ高校野球の組み合わせ抽選会および全試合は、「センバツLIVE!」にてライブ配信される。「センバツLIVE!」は、『DAZN』『スポーツナビ』、『TVer』上で無料視聴可能だ。

  • イベント：第98回選抜高等学校野球大会 組み合わせ抽選会
  • 開始日時：2026年3月6日(金)午前9:00
  • ライブ配信：センバツLIVE!(DAZN、スポーツナビ、TVer)

センバツ高校野球の視聴方法

前述の通り、センバツ高校野球は『DAZN』でも全試合無料ライブ配信。『DAZN』で視聴する場合、無料プラン(DAZN Freemium)に登録することで番組のお気に入り登録などより快適な視聴が可能だ。

■「DAZN Freemium」の登録手順

  1. DAZN Freemium登録ページ」へとアクセス
  2. メールアドレスを入力して「次へ」
  3. 名前、メールアドレス、パスワードを設定して「次へ」
  4. アカウントの認証を行えば登録完了！

