「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」の対戦カードは組み合わせ抽選会で決定する。
本記事では、センバツ高校野球組み合わせ抽選会の開催日やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
組み合わせ抽選会はいつ？
2026年3月19日(木)の開幕に向け、対戦カードを決める組み合わせ抽選会は3月6日(金)に開催。開始時間は午前9:00予定となっている。
この抽選によって、出場全32校の対戦カードが決定する。
センバツ高校野球の出場校一覧
|都道府県
|出場校
|出場回数
|北海道
|北照
|13年ぶり6回目
|青森
|八戸学院光星
|2年ぶり12回目
|岩手
|花巻東
|2年連続6回目
|宮城
|東北
|3年ぶり21回目
|栃木
|佐野日大
|12年ぶり5回目
|埼玉
|花咲徳栄
|6年ぶり6回目
|山梨
|山梨学院
|5年連続9回目
|千葉
|専大松戸
|3年ぶり3回目
|東京
|帝京
|16年ぶり15回目
|神奈川
|横浜
|2年連続18回目
|新潟
|帝京長岡
|初出場
|新潟
|日本文理
|12年ぶり6回目
|愛知
|中京大中京
|5年ぶり33回目
|岐阜
|大垣日大
|2年連続7回目
|三重
|三重
|8年ぶり14回目
|滋賀
|近江
|2年ぶり8回目
|滋賀
|滋賀学園
|2年連続4回目
|奈良
|智辯学園
|5年ぶり15回目
|大阪
|大阪桐蔭
|2年ぶり16回目
|兵庫
|神戸国際大付
|5年ぶり6回目
|兵庫
|東洋大姫路
|2年連続10回目
|広島
|崇徳
|33年ぶり4回目
|山口
|高川学園
|42年ぶり2回目
|香川
|英明
|3年ぶり4回目
|徳島
|阿南光
|2年ぶり3回目
|福岡
|九州国際大付
|4年ぶり4回目
|長崎
|長崎日大
|3年ぶり5回目
|熊本
|熊本工
|9年ぶり22回目
|鹿児島
|神村学園
|2年ぶり7回目
|沖縄
|沖縄尚学
|2年連続9回目
|21世紀枠(長崎)
|長崎西
|75年ぶり2回目
|21世紀枠(高知)
|高知農
|初出場
組み合わせ抽選会はどこで見られる？放送・配信予定
センバツ高校野球の組み合わせ抽選会および全試合は、「センバツLIVE!」にてライブ配信される。「センバツLIVE!」は、『DAZN』『スポーツナビ』、『TVer』上で無料視聴可能だ。
- イベント：第98回選抜高等学校野球大会 組み合わせ抽選会
- 開始日時：2026年3月6日(金)午前9:00
- ライブ配信：センバツLIVE!(DAZN、スポーツナビ、TVer)
センバツ高校野球の視聴方法
前述の通り、センバツ高校野球は『DAZN』でも全試合無料ライブ配信。『DAZN』で視聴する場合、無料プラン(DAZN Freemium)に登録することで番組のお気に入り登録などより快適な視聴が可能だ。
■「DAZN Freemium」の登録手順
- 「DAZN Freemium登録ページ」へとアクセス
- メールアドレスを入力して「次へ」
- 名前、メールアドレス、パスワードを設定して「次へ」
- アカウントの認証を行えば登録完了！
