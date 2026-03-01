「第98回選抜高等学校野球大会(2026年センバツ高校野球)」の対戦カードは組み合わせ抽選会で決定する。

本記事では、センバツ高校野球組み合わせ抽選会の開催日やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

組み合わせ抽選会はいつ？

2026年3月19日(木)の開幕に向け、対戦カードを決める組み合わせ抽選会は3月6日(金)に開催。開始時間は午前9:00予定となっている。

この抽選によって、出場全32校の対戦カードが決定する。

センバツ高校野球の出場校一覧

都道府県 出場校 出場回数 北海道 北照 13年ぶり6回目 青森 八戸学院光星 2年ぶり12回目 岩手 花巻東 2年連続6回目 宮城 東北 3年ぶり21回目 栃木 佐野日大 12年ぶり5回目 埼玉 花咲徳栄 6年ぶり6回目 山梨 山梨学院 5年連続9回目 千葉 専大松戸 3年ぶり3回目 東京 帝京 16年ぶり15回目 神奈川 横浜 2年連続18回目 新潟 帝京長岡 初出場 新潟 日本文理 12年ぶり6回目 愛知 中京大中京 5年ぶり33回目 岐阜 大垣日大 2年連続7回目 三重 三重 8年ぶり14回目 滋賀 近江 2年ぶり8回目 滋賀 滋賀学園 2年連続4回目 奈良 智辯学園 5年ぶり15回目 大阪 大阪桐蔭 2年ぶり16回目 兵庫 神戸国際大付 5年ぶり6回目 兵庫 東洋大姫路 2年連続10回目 広島 崇徳 33年ぶり4回目 山口 高川学園 42年ぶり2回目 香川 英明 3年ぶり4回目 徳島 阿南光 2年ぶり3回目 福岡 九州国際大付 4年ぶり4回目 長崎 長崎日大 3年ぶり5回目 熊本 熊本工 9年ぶり22回目 鹿児島 神村学園 2年ぶり7回目 沖縄 沖縄尚学 2年連続9回目 21世紀枠(長崎) 長崎西 75年ぶり2回目 21世紀枠(高知) 高知農 初出場

組み合わせ抽選会はどこで見られる？放送・配信予定

センバツ高校野球の組み合わせ抽選会および全試合は、「センバツLIVE!」にてライブ配信される。「センバツLIVE!」は、『DAZN』『スポーツナビ』、『TVer』上で無料視聴可能だ。

イベント：第98回選抜高等学校野球大会 組み合わせ抽選会

開始日時：2026年3月6日(金)午前9:00

ライブ配信：センバツLIVE!(DAZN、スポーツナビ、TVer)

センバツ高校野球の視聴方法

前述の通り、センバツ高校野球は『DAZN』でも全試合無料ライブ配信。『DAZN』で視聴する場合、無料プラン(DAZN Freemium)に登録することで番組のお気に入り登録などより快適な視聴が可能だ。

■「DAZN Freemium」の登録手順

DAZNではプロ野球も視聴可能！有料プランが今だけお得

DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーンを実施中！4月19日までの加入限定

(C)DAZN

広島主催試合を除くプロ野球のレギュラーシーズンが見られる『DAZN』。野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

プロ野球2026シーズン開幕に伴い、4月19日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。単月でプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可