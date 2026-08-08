SBS歌謡大典SUMMER2026はどこで見られる？配信視聴方法

韓国の音楽祭「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」が、2026年8月9日(日)に行われる。

本記事では、「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」の中継局、視聴方法を紹介する。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERはどこで見られる？中継局

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定している。見逃し配信も9月30日(水)23:59まで視聴可能だ。

その他、ネット『Lemino』での配信や地上波・衛星各局によるテレビ放送は予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット ライブ・見逃し配信

[8/9(日)14:00-ライブ配信開始] ※本公演は19:00開始予定

※本公演前にブルーカーペットを実施予定 Lemino ネット × ABEMA ネット × 地上波放送 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

※すべて日本時間。

※中継日時・内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびイベント公式サイトよりご確認ください。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERとは？

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は、韓国の夏を彩る大規模音楽祭。2026年上半期を彩ったアーティストが集結し、パフォーマンスを披露する。また、このイベントだけのスペシャルステージも行われる予定だ。

当日は、Picheolin(SEVENTEEN DINO)、WONPIL、TAEYONG、TEN、赤頬思春期(BOL4)、Stray Kids、ATEEZ、BIBI、YENA、xikersら有名アーティストが出演予定となっている。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERの無料視聴方法は？

U-NEXT

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は見放題配信の対象作品となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。