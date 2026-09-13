侍ジャパンU18決勝・日本vs韓国はどこで見られる？放送予定・ライブ配信・視聴方法

侍ジャパンU-18日本代表は、U-18世代の頂点を懸けた決勝で韓国代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンU-18の決勝・韓国戦の視聴方法を紹介する。

侍ジャパンU18 決勝・韓国戦の日程は？

第14回BFA U18アジア選手権の決勝では、侍ジャパンU-18日本代表と韓国代表が対戦する。

試合は2026年9月13日(日)19:30開始予定。会場は台湾の台北ドームで、アジア王者を懸けた一戦となる。

項目 内容 大会 第14回BFA U18アジア選手権 決勝 対戦カード 日本 vs 韓国 日程 2026年9月13日(日) 試合開始 19:30 会場 台北ドーム(台湾)

侍ジャパンU18 決勝・韓国戦はどこで見られる？

第14回BFA U18アジア選手権の決勝、日本vs韓国は、テレビ放送とネット配信で視聴できる。

無料配信では「バーチャル高校野球」がスポーツナビ、スポーツブルなどでライブ配信を実施予定。テレビではBS朝日、CSテレ朝チャンネル2、J SPORTS 2で放送される。

有料のネット配信では、J SPORTSオンデマンドやJ SPORTS(Amazon)、ABEMA de J SPORTSなどでも視聴可能となる。

視聴方法 サービス 料金・形態 ネット配信 バーチャル高校野球(スポーツナビ、スポーツブルなど) 無料ライブ配信 BS放送 BS朝日 テレビ放送 CS放送 テレ朝チャンネル2 テレビ放送 CS放送 J SPORTS 2 テレビ放送 ネット配信 J SPORTSオンデマンド 有料ライブ配信 ネット配信 J SPORTS(Amazon) 有料ライブ配信 ネット配信 ABEMA de J SPORTS 有料ライブ配信

侍ジャパンU-18 決勝・韓国戦のおすすめ視聴方法は？

第14回 BFA U18アジア選手権の日本戦はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。

■Amazon J SPORTSの登録方法

※Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、月額2,840円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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