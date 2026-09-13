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samurai japan u18Getty Images
第14回 BFA U18アジア選手権はAmazon J SPORTSで配信！3日間無料体験で視聴
Aoi Fujimiya

侍ジャパンU18決勝・日本vs韓国はどこで見られる？放送予定・ライブ配信・視聴方法

侍ジャパンU18 日本vs韓国の決勝はどこで見られる？試合日程・放送・配信情報を紹介。

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侍ジャパンU-18日本代表は、U-18世代の頂点を懸けた決勝で韓国代表と対戦する。

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本記事では、侍ジャパンU-18の決勝・韓国戦の視聴方法を紹介する。

侍ジャパンU18 決勝・韓国戦の日程は？

第14回BFA U18アジア選手権の決勝では、侍ジャパンU-18日本代表と韓国代表が対戦する。

試合は2026年9月13日(日)19:30開始予定。会場は台湾の台北ドームで、アジア王者を懸けた一戦となる。

項目

内容

大会

第14回BFA U18アジア選手権 決勝

対戦カード

日本 vs 韓国

日程

2026年9月13日(日)

試合開始

19:30

会場

台北ドーム(台湾)

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侍ジャパンU18 決勝・韓国戦はどこで見られる？

第14回BFA U18アジア選手権の決勝、日本vs韓国は、テレビ放送とネット配信で視聴できる。

無料配信では「バーチャル高校野球」がスポーツナビ、スポーツブルなどでライブ配信を実施予定。テレビではBS朝日、CSテレ朝チャンネル2、J SPORTS 2で放送される。

有料のネット配信では、J SPORTSオンデマンドJ SPORTS(Amazon)、ABEMA de J SPORTSなどでも視聴可能となる。

視聴方法

サービス

料金・形態

ネット配信

バーチャル高校野球(スポーツナビ、スポーツブルなど)

無料ライブ配信

BS放送

BS朝日

テレビ放送

CS放送

テレ朝チャンネル2

テレビ放送

CS放送

J SPORTS 2

テレビ放送

ネット配信

J SPORTSオンデマンド

有料ライブ配信

ネット配信

J SPORTS(Amazon)

有料ライブ配信

ネット配信

ABEMA de J SPORTS

有料ライブ配信

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侍ジャパンU-18 決勝・韓国戦のおすすめ視聴方法は？

第14回 BFA U18アジア選手権の日本戦はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。

■Amazon J SPORTSの登録方法

  1. Amazon「J SPORTS」番組ページへアクセス
  2. 「ライブを観る J SPORTS3日間の無料体験を始める」を選択
  3. 決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

※Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、月額2,840円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。
※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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