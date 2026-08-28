侍ジャパンU-18(野球高校日本代表)は、「第14回 BFA U18アジア選手権」前の壮行試合で大学日本代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンU-18壮行試合の中継局や無料視聴方法の可否を紹介する。

侍ジャパンU-18壮行試合はどこで見られる？

侍ジャパンU-18壮行試合の高校日本代表vs大学日本代表は、8月29日(土)18:00に明治神宮野球場(東京)でプレイボール予定となっている。

試合の模様は、衛星放送『J SPORTS 2』とネット『J SPORTSオンデマンド』、『バーチャル高校野球』で生中継を予定。『J SPORTSオンデマンド』は、Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴することができる。

その他、地上波テレビや『DAZN』、『SPOTV NOW』などでの生中継は予定されていない。

チャンネル 形態 中継予定 J SPORTS(Amazon)

[3日間無料体験あり] ネット ライブ配信 J SPORTSオンデマンド ネット ライブ配信 J SPORTS 2 衛星放送 生放送 バーチャル高校野球 ネット ライブ配信 地上波各局 テレビ × DAZN ネット × SPOTV NOW ネット ×

侍ジャパンU-18壮行試合の無料中継はある？

前述の通り、侍ジャパンU-18壮行試合は『バーチャル高校野球』でライブ配信されるため、無料視聴が可能。さらに、Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS(3日間無料体験あり)』も無料体験期間中に追加料金なしで視聴することができ、無料体験期間中に解約を行えば支払いは発生しない。

侍ジャパンU-18壮行試合のおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、高校日本代表対大学日本代表はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』で視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。

■Amazon J SPORTSの登録方法

※Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、月額2,840円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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