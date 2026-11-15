侍ジャパンvs韓国の決勝はどこで見られる？TVer無料配信はある？

野球日本代表「侍ジャパン」が出場する「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の決勝戦が、2026年11月15日(日)に東京ドームで開催される。

本記事では、侍ジャパンvs韓国代表の決勝戦の放送・配信予定について紹介する。

侍ジャパンvs韓国の決勝戦はいつ？試合日程・開始時間

野球日本代表「侍ジャパン」は、2026年11月15日(日)に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の決勝戦で韓国代表と対戦する。

試合は19:00にプレーボール予定。日本と韓国による優勝を懸けた一戦は、TBS系列の地上波テレビ放送とAmazonプライムビデオでライブ中継される。

項目 内容 大会名 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カード 日本代表 vs 韓国代表 開催日 2026年11月15日(日) 試合開始時間 19:00 会場 東京ドーム

侍ジャパンvs韓国の決勝戦のテレビ放送・ネット配信予定

11月15日(日)の侍ジャパンvs韓国代表の決勝戦は、TBS系列で19:00から地上波生中継される。

ネット配信ではAmazonプライムビデオが18:30からライブ中継を実施。試合開始前の番組から視聴でき、プライム会員は追加料金なしで楽しめる。

各サービスの放送・配信予定は以下の通り。

放送・配信サービス 放送・配信時間 視聴料金 TBS系列 19:00～ 無料 Amazonプライムビデオ 18:30～ プライム会員は追加料金なし TVer 配信予定なし ―

Amazonプライムビデオには初回30日間の無料体験が用意されており、対象者は無料期間中に日本vs韓国の決勝戦を視聴可能だ。

テレビで観戦したい場合はTBS系列、スマートフォンやPC、タブレットなどから試合を見たい場合はAmazonプライムビデオを利用するとよい。

侍ジャパンvs韓国の決勝戦はTVerで無料ライブ配信される？

侍ジャパンvs韓国代表の決勝戦は、TVerでの無料ライブ配信や見逃し配信が予定されていない。

インターネットでのライブ配信はAmazonプライムビデオで実施されるため、TVerから試合を視聴することはできない。

無料でリアルタイム観戦したい場合は、19:00から放送されるTBS系列の地上波中継が選択肢となる。

一方、Amazonプライムビデオは初回30日間の無料体験対象者であれば、無料期間中に追加料金なしで視聴可能。インターネットで決勝戦を楽しみたい場合は、Amazonプライムビデオの利用を検討するとよい。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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