【佐藤龍之介】バレンシア26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定まとめ

2026-27シーズンのラ・リーガが開幕する。バレンシアに所属する佐藤龍之介にとっては、新たな舞台でどのような活躍を見せるか注目のシーズンとなる。

本記事では、佐藤龍之介が所属するバレンシアの2026-27シーズン全試合について、日本時間の試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バレンシア｜最新試合予定・放送/配信局

※すべて日本時間。

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

バレンシア26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定は？

佐藤龍之介が所属するバレンシアの2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』でライブ配信される予定だ。ラ・リーガは両サービスによる共同独占配信となっており、バレンシアのリーグ戦もネット配信で視聴する形となる。なお、DAZNで配信される試合は『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴可能だ。

2026-27シーズンはFIFAワールドカップの影響で第1節のレアル・ベティス戦が延期されており、バレンシアは日本時間8月23日(日)の第2節セルタ戦が実質的なシーズン初戦となる。その後、延期された第1節のベティス戦が8月26日(水)に開催予定だ。以下では、バレンシアのラ・リーガ全38試合の日程と放送・配信予定をまとめる。

節 開催日 対戦カード 会場 放送・配信予定 第2節 2026年8月23日(日)02:30 バレンシア vs セルタ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第1節 2026年8月26日(水)04:00 バレンシア vs レアル・ベティス ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第3節 2026年8月31日(月)02:30 デポルティーボ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第4節 2026年9月7日(月)00:00 バレンシア vs バルセロナ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第5節 2026年9月14日(月)00:00 セビージャ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第6節 2026年9月16日(水) アラベス vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第7節 2026年9月20日(日) バレンシア vs レアル・ソシエダ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第8節 2026年10月11日(日) ラシン・サンタンデール vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第9節 2026年10月18日(日) バレンシア vs アスレティック・ビルバオ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第10節 2026年10月25日(日) バレンシア vs ビジャレアル ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第11節 2026年11月1日(日) エルチェ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第12節 2026年11月8日(日) バレンシア vs レアル・マドリード ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第13節 2026年11月22日(日) ラージョ・バジェカーノ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第14節 2026年11月29日(日) バレンシア vs オサスナ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第15節 2026年12月6日(日) ヘタフェ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第16節 2026年12月13日(日) アトレティコ・マドリード vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第17節 2026年12月20日(日) バレンシア vs エスパニョール ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第18節 2027年1月3日(日) レバンテ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第19節 2027年1月10日(日) バレンシア vs マラガ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第20節 2027年1月17日(日) セルタ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第21節 2027年1月24日(日) バレンシア vs セビージャ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第22節 2027年1月31日(日) バルセロナ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第23節 2027年2月7日(日) バレンシア vs ラシン・サンタンデール ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第24節 2027年2月14日(日) バレンシア vs アラベス ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第25節 2027年2月21日(日) ビジャレアル vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第26節 2027年2月28日(日) レアル・マドリード vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第27節 2027年3月7日(日) バレンシア vs レバンテ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第28節 2027年3月14日(日) アスレティック・ビルバオ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第29節 2027年3月21日(日) バレンシア vs デポルティーボ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第30節 2027年4月4日(日) レアル・ソシエダ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第31節 2027年4月11日(日) バレンシア vs ヘタフェ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第32節 2027年4月18日(日) マラガ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第33節 2027年4月21日(水) バレンシア vs ラージョ・バジェカーノ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第34節 2027年5月2日(日) レアル・ベティス vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第35節 2027年5月9日(日) バレンシア vs アトレティコ・マドリード ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第36節 2027年5月16日(日) エスパニョール vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第37節 2027年5月23日(日) バレンシア vs エルチェ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第38節 2027年5月30日(日) オサスナ vs バレンシア アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ

※日程は日本時間。テレビ放映権や大会日程の都合により、開催日・キックオフ時間・配信予定は変更となる場合があります。

【佐藤龍之介】バレンシア戦のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合で視聴可能！

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】年間プランがお得

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。