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【佐藤龍之介】バレンシア26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定まとめ

ラ・リーガ
佐藤龍之介

佐藤龍之介所属バレンシアはどこで見られる？26-27ラ・リーガ全38試合の配信予定を紹介。

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2026-27シーズンのラ・リーガが開幕する。バレンシアに所属する佐藤龍之介にとっては、新たな舞台でどのような活躍を見せるか注目のシーズンとなる。

佐藤龍之介出場予定のバレンシア戦はU-NEXTで全試合ライブ配信！今すぐ視聴

本記事では、佐藤龍之介が所属するバレンシアの2026-27シーズン全試合について、日本時間の試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バレンシア｜最新試合予定・放送/配信局

バレンシア 対 セルタ
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バレンシア 対 ベティス
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佐藤龍之介出場予定のバレンシア戦はU-NEXTで全試合ライブ配信！今すぐ視聴

※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

バレンシア26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定は？

佐藤龍之介が所属するバレンシアの2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』でライブ配信される予定だ。ラ・リーガは両サービスによる共同独占配信となっており、バレンシアのリーグ戦もネット配信で視聴する形となる。なお、DAZNで配信される試合は『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴可能だ。

2026-27シーズンはFIFAワールドカップの影響で第1節のレアル・ベティス戦が延期されており、バレンシアは日本時間8月23日(日)の第2節セルタ戦が実質的なシーズン初戦となる。その後、延期された第1節のベティス戦が8月26日(水)に開催予定だ。以下では、バレンシアのラ・リーガ全38試合の日程と放送・配信予定をまとめる。

開催日対戦カード会場放送・配信予定
第2節2026年8月23日(日)02:30バレンシア vs セルタホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第1節2026年8月26日(水)04:00バレンシア vs レアル・ベティスホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第3節2026年8月31日(月)02:30デポルティーボ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第4節2026年9月7日(月)00:00バレンシア vs バルセロナホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第5節2026年9月14日(月)00:00セビージャ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第6節2026年9月16日(水)アラベス vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第7節2026年9月20日(日)バレンシア vs レアル・ソシエダホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第8節2026年10月11日(日)ラシン・サンタンデール vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第9節2026年10月18日(日)バレンシア vs アスレティック・ビルバオホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第10節2026年10月25日(日)バレンシア vs ビジャレアルホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第11節2026年11月1日(日)エルチェ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第12節2026年11月8日(日)バレンシア vs レアル・マドリードホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第13節2026年11月22日(日)ラージョ・バジェカーノ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第14節2026年11月29日(日)バレンシア vs オサスナホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第15節2026年12月6日(日)ヘタフェ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第16節2026年12月13日(日)アトレティコ・マドリード vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第17節2026年12月20日(日)バレンシア vs エスパニョールホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第18節2027年1月3日(日)レバンテ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第19節2027年1月10日(日)バレンシア vs マラガホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第20節2027年1月17日(日)セルタ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第21節2027年1月24日(日)バレンシア vs セビージャホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第22節2027年1月31日(日)バルセロナ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第23節2027年2月7日(日)バレンシア vs ラシン・サンタンデールホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第24節2027年2月14日(日)バレンシア vs アラベスホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第25節2027年2月21日(日)ビジャレアル vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第26節2027年2月28日(日)レアル・マドリード vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第27節2027年3月7日(日)バレンシア vs レバンテホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第28節2027年3月14日(日)アスレティック・ビルバオ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第29節2027年3月21日(日)バレンシア vs デポルティーボホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第30節2027年4月4日(日)レアル・ソシエダ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第31節2027年4月11日(日)バレンシア vs ヘタフェホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第32節2027年4月18日(日)マラガ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第33節2027年4月21日(水)バレンシア vs ラージョ・バジェカーノホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第34節2027年5月2日(日)レアル・ベティス vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第35節2027年5月9日(日)バレンシア vs アトレティコ・マドリードホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第36節2027年5月16日(日)エスパニョール vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第37節2027年5月23日(日)バレンシア vs エルチェホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第38節2027年5月30日(日)オサスナ vs バレンシアアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ

※日程は日本時間。テレビ放映権や大会日程の都合により、開催日・キックオフ時間・配信予定は変更となる場合があります。

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【佐藤龍之介】バレンシア戦のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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