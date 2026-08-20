【佐藤龍之介】バレンシア26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定まとめ

2026-27シーズンのラ・リーガが開幕する。バレンシアに所属する佐藤龍之介にとっては、新たな舞台でどのような活躍を見せるか注目のシーズンとなる。
本記事では、佐藤龍之介が所属するバレンシアの2026-27シーズン全試合について、日本時間の試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
バレンシア｜最新試合予定・放送/配信局
※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
バレンシア26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定は？
佐藤龍之介が所属するバレンシアの2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』でライブ配信される予定だ。ラ・リーガは両サービスによる共同独占配信となっており、バレンシアのリーグ戦もネット配信で視聴する形となる。なお、DAZNで配信される試合は『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴可能だ。
2026-27シーズンはFIFAワールドカップの影響で第1節のレアル・ベティス戦が延期されており、バレンシアは日本時間8月23日(日)の第2節セルタ戦が実質的なシーズン初戦となる。その後、延期された第1節のベティス戦が8月26日(水)に開催予定だ。以下では、バレンシアのラ・リーガ全38試合の日程と放送・配信予定をまとめる。
|節
|開催日
|対戦カード
|会場
|放送・配信予定
|第2節
|2026年8月23日(日)02:30
|バレンシア vs セルタ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第1節
|2026年8月26日(水)04:00
|バレンシア vs レアル・ベティス
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第3節
|2026年8月31日(月)02:30
|デポルティーボ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第4節
|2026年9月7日(月)00:00
|バレンシア vs バルセロナ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第5節
|2026年9月14日(月)00:00
|セビージャ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第6節
|2026年9月16日(水)
|アラベス vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第7節
|2026年9月20日(日)
|バレンシア vs レアル・ソシエダ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第8節
|2026年10月11日(日)
|ラシン・サンタンデール vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第9節
|2026年10月18日(日)
|バレンシア vs アスレティック・ビルバオ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第10節
|2026年10月25日(日)
|バレンシア vs ビジャレアル
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第11節
|2026年11月1日(日)
|エルチェ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第12節
|2026年11月8日(日)
|バレンシア vs レアル・マドリード
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第13節
|2026年11月22日(日)
|ラージョ・バジェカーノ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第14節
|2026年11月29日(日)
|バレンシア vs オサスナ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第15節
|2026年12月6日(日)
|ヘタフェ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第16節
|2026年12月13日(日)
|アトレティコ・マドリード vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第17節
|2026年12月20日(日)
|バレンシア vs エスパニョール
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第18節
|2027年1月3日(日)
|レバンテ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第19節
|2027年1月10日(日)
|バレンシア vs マラガ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第20節
|2027年1月17日(日)
|セルタ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第21節
|2027年1月24日(日)
|バレンシア vs セビージャ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第22節
|2027年1月31日(日)
|バルセロナ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第23節
|2027年2月7日(日)
|バレンシア vs ラシン・サンタンデール
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第24節
|2027年2月14日(日)
|バレンシア vs アラベス
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第25節
|2027年2月21日(日)
|ビジャレアル vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第26節
|2027年2月28日(日)
|レアル・マドリード vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第27節
|2027年3月7日(日)
|バレンシア vs レバンテ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第28節
|2027年3月14日(日)
|アスレティック・ビルバオ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第29節
|2027年3月21日(日)
|バレンシア vs デポルティーボ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第30節
|2027年4月4日(日)
|レアル・ソシエダ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第31節
|2027年4月11日(日)
|バレンシア vs ヘタフェ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第32節
|2027年4月18日(日)
|マラガ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第33節
|2027年4月21日(水)
|バレンシア vs ラージョ・バジェカーノ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第34節
|2027年5月2日(日)
|レアル・ベティス vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第35節
|2027年5月9日(日)
|バレンシア vs アトレティコ・マドリード
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第36節
|2027年5月16日(日)
|エスパニョール vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第37節
|2027年5月23日(日)
|バレンシア vs エルチェ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第38節
|2027年5月30日(日)
|オサスナ vs バレンシア
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
※日程は日本時間。テレビ放映権や大会日程の都合により、開催日・キックオフ時間・配信予定は変更となる場合があります。
【佐藤龍之介】バレンシア戦のおすすめ視聴方法
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U-NEXT
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- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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DMM
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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
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DAZN
『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。
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