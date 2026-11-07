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20250705 Jack CORNELSEN(C)Getty images
【11/8(日)】ラグビー日本vsウェールズはLeminoプレミアムでライブ配信！31日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

ラグビー日本代表vsウェールズ代表はどこで見られる？無料テレビ放送はある？｜ネーションズ2026

ラグビー日本代表のネーションズチャンピオンシップ2026ラウンド4、ウェールズ代表戦はどこで見られる？地上波無料テレビ放送はある？中継局一覧やお得な視聴方法を紹介。

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ラグビー日本代表は11月8日(日)、ネーションズチャンピオンシップ2026のラウンド4でウェールズ代表と対戦する。

ラグビーネーションズ日本vsウェールズはLeminoで配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

本記事では、日本vsウェールズの中継局や無料テレビ放送の有無を紹介する。

ラグビー日本代表vsウェールズ代表はどこで見られる？

ラグビー日本代表とウェールズ代表が対戦するネーションズチャンピオンシップ2026のラウンド4は、日本時間11月8日(日)1:40にキックオフ予定だ。

試合の模様は、テレビ放送が地上波『NHK総合』、衛星放送『WOWOWプライム』『J SPORTS 1』で生中継される。ネットでは『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』『NHK ONE』でライブ配信予定だ。

なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。

チャンネル

形態

中継開始時間

Leminoプレミアム
[31日間無料体験あり]

ネット

11/8(日)午前1:10

Amazon J SPORTSチャンネル
[3日間無料体験あり]

ネット

11/8(日)午前1:10

WOWOWオンデマンド

ネット

11/8(日)午前1:10

J SPORTSオンデマンド

ネット

11/8(日)午前1:10

WOWOWプライム

衛星放送

11/8(日)午前1:10

J SPORTS 1

衛星放送

11/8(日)午前1:10

NHK ONE

ネット

11/8(日)午前1:30

NHK総合

地上波

11/8(日)午前1:30

※時間はすべて日本時間。

ラグビーネーションズ日本vsウェールズはLeminoで配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

ラグビー日本代表vsウェールズ代表の無料テレビ放送はある？

日本vsウェールズは、11月8日(日)午前1:30から地上波『NHK総合』で生中継される。

ただし、『NHK総合』は受信契約が前提となっており、テレビなどの視聴環境がある限り解約は原則として受け付けられない。地上波テレビが視聴できる家庭であれば必然的に受信料は支払っていることとなるため、その場合は追加料金が発生しない。

また、ネット配信サービス『NHK ONE』でも同時配信を予定。こちらも『NHK総合』と同じく受信契約が必要となる。加入した場合、視聴環境がある限り原則として解約が受け付けられていない点には注意が必要だ。

ラグビーネーションズ日本vsウェールズはLeminoで配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

ラグビー日本代表vsウェールズ代表のおすすめ視聴方法

rugby-nations-championship-2026-wowowWOWOW

【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり

日本vsウェールズをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

  1. Lemino公式ウェブサイトへアクセスし、「Leminoプレミアムに入会する」を選択。
  2. dアカウントでログイン。持っていない場合は新規作成する。
  3. クレジットカードなどの決済情報を入力。
  4. 内容を確認して登録完了。すぐに視聴を開始できる。

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

ラグビーネーションズはLeminoで全試合ライブ配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【3日間0円】ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSで全試合配信！まずは無料体験無料トライアルで視聴

【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

ラグビーネーションズはWOWOWで中継！衛星放送＆オンデマンドで視聴可能今すぐ視聴

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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