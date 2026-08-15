リポビタンDツアー2026のラグビー日本代表vsオーストラリア代表が、8月15日(土)に行われる。

本記事では、日本vsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

ラグビー日本vsオーストラリアはどこで見られる？

日本とオーストラリアは、日本時間2026年8月15日(土)14:15開始予定のリポビタンDツアー2026で対戦を予定。会場はクイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム(オーストラリア)となる。

そして、試合の模様は地上波テレビでは中継されず。『WOWOW』が衛星放送『WOWOWライブ』で生放送、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信する。その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

【8/15(土)14:15～】日本vsオーストラリアの中継予定

チャンネル 形態 中継有無 WOWOWライブ 衛星放送 〇

[8/15(土)13:55-] WOWOWオンデマンド ネット 〇

[8/15(土)13:55-] 民放各局 地上波テレビ放送 × NHK 地上波/衛星放送 × J SPORTS 衛星放送 × DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット ×

日本vsオーストラリアのお得な視聴方法は？

WOWOW

前述の通り、日本vsオーストラリアはネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。

他にも、『WOWOW』では「ラグビー グレイテスト・ライバリー」や「ラグビー 南半球テストマッチシリーズ」といった注目シリーズを8月・9月中に中継予定だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

※WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。