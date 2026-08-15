リポビタンDツアー2026のラグビー日本代表vsオーストラリア代表が、8月15日(土)に行われる。
本記事では、日本vsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。
ラグビー日本vsオーストラリアはどこで見られる？
日本とオーストラリアは、日本時間2026年8月15日(土)14:15開始予定のリポビタンDツアー2026で対戦を予定。会場はクイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム(オーストラリア)となる。
そして、試合の模様は地上波テレビでは中継されず。『WOWOW』が衛星放送『WOWOWライブ』で生放送、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信する。その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。
【8/15(土)14:15～】日本vsオーストラリアの中継予定
|チャンネル
|形態
|中継有無
|WOWOWライブ
|衛星放送
|〇
[8/15(土)13:55-]
|WOWOWオンデマンド
|ネット
|〇
[8/15(土)13:55-]
|民放各局
|地上波テレビ放送
|×
|NHK
|地上波/衛星放送
|×
|J SPORTS
|衛星放送
|×
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
日本vsオーストラリアのお得な視聴方法は？
WOWOW
前述の通り、日本vsオーストラリアはネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。
他にも、『WOWOW』では「ラグビー グレイテスト・ライバリー」や「ラグビー 南半球テストマッチシリーズ」といった注目シリーズを8月・9月中に中継予定だ。
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