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20260808 rugby japan australia(C)Getty images
WOWOWでラグビー日本代表vsオーストラリアを独占生中継！オンデマンドで今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

ラグビー日本vsオーストラリアは地上波テレビ放送なし！どこで見られる？｜リポビタンDツアー2026

8月15日開催のラグビー日本代表対オーストラリア代表は地上波テレビ放送なし！試合はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信局を紹介。

ラグビー日本代表戦を中継/配信！
Michael Leitch

WOWOW

WOWOWでラグビー日本代表vsオーストラリアを独占中継/ライブ配信

WOWOWオンデマンドならすぐに視聴可能

8/15の豪州戦を独占中継・ライブ配信

リポビタンDツアー2026のラグビー日本代表vsオーストラリア代表が、8月15日(土)に行われる。

【8/15】日本vsオーストラリアはWOWOWが独占生中継！オンデマンドなら今すぐ視聴可能今すぐ視聴

本記事では、日本vsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

ラグビー日本vsオーストラリアはどこで見られる？

日本とオーストラリアは、日本時間2026年8月15日(土)14:15開始予定のリポビタンDツアー2026で対戦を予定。会場はクイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアム(オーストラリア)となる。

そして、試合の模様は地上波テレビでは中継されず。『WOWOW』が衛星放送『WOWOWライブ』で生放送、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信する。その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

【8/15(土)14:15～】日本vsオーストラリアの中継予定

チャンネル形態中継有無
WOWOWライブ衛星放送
[8/15(土)13:55-]
WOWOWオンデマンドネット
[8/15(土)13:55-]
民放各局地上波テレビ放送×
NHK地上波/衛星放送×
J SPORTS衛星放送×
DAZNネット×
ABEMAネット×
Amazonプライムビデオネット×

【8/15】日本vsオーストラリアはWOWOWが独占生中継！オンデマンドなら今すぐ視聴可能今すぐ視聴

日本vsオーストラリアのお得な視聴方法は？

wowow ondemand 2026WOWOW

前述の通り、日本vsオーストラリアはネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。

他にも、『WOWOW』では「ラグビー グレイテスト・ライバリー」や「ラグビー 南半球テストマッチシリーズ」といった注目シリーズを8月・9月中に中継予定だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

※WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。

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