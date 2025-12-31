国内最高峰の総合格闘技イベントである大晦日に行われるRIZINは、トップファイターが集結する一年の締めくくりにふさわしい大会として、毎年大きな注目を集めてきた

本記事では、RIZIN大晦日2025のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

RIZIN大晦日2025の日程は？

2025年のRIZIN大晦日興行は、「Yogibo presents RIZIN 師走の超強者祭り」として12月31日(水)に開催される。会場はさいたまスーパーアリーナ。RIZIN発足10周年の節目を飾る記念大会として位置づけられており、例年以上に注目カードが揃った。

当初は全16試合が予定されていたが、選手の負傷により1試合が中止となり、実施は15試合となる見込み。そのうち5カードがタイトルマッチとして行われる予定だ。

メインイベント(第15試合)には、無敗の王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフに朝倉未来が挑むフェザー級タイトルマッチが組まれている。大晦日大会の中心に据えられた一戦として、大きな注目を集める。

当日は11:00開場、13:00開始予定。大会終了は21:00〜22:00前後が見込まれており、朝から夜までRIZINの熱量を味わえる一日となる。

大会名 Yogibo presents RIZIN 師走の超強者祭り 開催日 2025年12月31日(水) 会場 さいたまスーパーアリーナ 開場時間 11:00予定 開始時間 13:00予定 終了予定 21:00〜22:00頃 試合数 全15試合予定(本来は16試合) メインイベント 朝倉未来vsラジャブアリ・シェイドゥラエフ(フェザー級タイトルマッチ)

※上記の対戦カードは変更・中止となる場合がありますので、最新の情報は公式サイトでご確認ください。

RIZIN大晦日2025のテレビ放送・ネット配信予定は？

2025年12月31日に開催される「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信とテレビ放送の両方で視聴可能となっている。地上波での中継予定はなく、視聴方法はPPV形式のネット配信、もしくは衛星放送に限られる。

ネット配信はU-NEXT、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEの4サービスでPPV形式にてライブ配信が実施される。いずれも大会終了後にはアーカイブ配信に対応する予定だ。一方、テレビ放送についてはスカパー！が生中継を行い、録画放送も予定されている。

PPVチケットの価格は各配信サービス共通で、前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブ視聴が税込6,000円に設定されている。スカパー！については前売・当日ともに税込7,900円となっている。

またABEMAでは、通常チケットに加えて「朝倉未来応援チケット」「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売。こちらは前売が税込8,000円、当日が税込8,400円となっており、応援特典付きのPPVとして用意されている。

放送・配信局一覧

放送・配信局 中継予定 U-NEXT(PPV) ライブ配信・アーカイブ配信 ABEMA(PPV)

(応援チケットあり) ライブ配信・アーカイブ配信 RIZIN 100 CLUB ライブ配信・アーカイブ配信 RIZIN LIVE ライブ配信・アーカイブ配信 スカパー！ 生中継・録画放送

RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)

②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続

③以下のいずれかに該当すること

対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。