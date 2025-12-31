このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rizin omisoka 2025©RIZIN FF
Aoi Fujimiya

RIZIN大晦日はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

RIZIN大晦日「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定と視聴方法を紹介。

ABEMAはRIZIN師走の超強者祭りを全試合ライブ配信！

2025年の大晦日、格闘技ファンにとって欠かせない一夜がやってくる。RIZIN 師走の超強者祭りは、年末恒例のビッグイベントとして定着し、毎年トップファイター同士の注目カードが並ぶ一大興行だ。

本記事では、RIZIN大晦日の視聴方法について紹介する。

RIZIN大晦日はどこで見れる？

2025年12月31日に行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、視聴方法がネット配信と衛星放送に限定される大会だ。地上波での放送予定はなく、PPV形式の配信サービス、もしくはスカパー！を通じて視聴する形となる。

インターネット配信では、U-NEXTABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEの4サービスがPPVライブ配信を実施。いずれのサービスも、試合終了後は見逃し視聴が可能なアーカイブ配信に対応する。

テレビ放送については、スカパー！が生中継を担当。リアルタイム視聴に加え、後日録画放送も予定されている。

PPVチケットの価格は配信サービス間で共通となっており、前売が税込7,500円、当日購入が税込7,900円、アーカイブ視聴は税込6,000円に設定されている。スカパー！での視聴料金は、前売・当日ともに税込7,900円だ。

なおABEMAでは、通常のPPVに加えて「朝倉未来応援チケット」「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売される。応援特典付きのこれらのチケットは、前売が税込8,000円、当日購入が税込8,400円となっている。

放送・配信サービス一覧

  • U-NEXT(PPV)
    ライブ配信・アーカイブ配信対応
  • ABEMA(PPV)(応援チケットあり)
    ライブ配信・アーカイブ配信対応
  • RIZIN 100 CLUB
    ライブ配信・アーカイブ配信対応
  • RIZIN LIVE
    ライブ配信・アーカイブ配信対応
  • スカパー！
    生中継・録画放送

RIZIN大晦日のタイムテーブルは？

2025年12月31日(水)に開催される「Yogibo presents RIZIN 師走の超強者祭り」では、タイトル戦を軸に全16カードが編成された。メインを務めるのは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフと朝倉未来が激突するフェザー級王座決定戦。大晦日RIZINを象徴するカードとして、大会の締めくくりに配置されている。

今大会はフェザー級、ライト級、フライ級、バンタム級、女子スーパーアトム級と複数階級で王座戦が組まれる構成となった。後半にかけては実力者同士の対戦が連続し、終盤に向けて一気に熱量が高まる試合順が採用されている。

なお、第9試合として予定されていた斎藤裕vsYA-MANは、YA-MANの欠場により中止が発表されている。

試合順階級・試合内容対戦カードルール・体重
第15試合フェザー級タイトルマッチラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs 朝倉未来5分3R(66.0kg)
第14試合ライト級タイトルマッチホベルト・サトシ・ソウザ vs イルホム・ノジモフ5分3R(71.0kg)
第13試合フライ級タイトルマッチ扇久保博正 vs 元谷友貴5分3R(57.0kg)
第12試合バンタム級タイトルマッチ井上直樹 vs ダニー・サバテロ5分3R(61.0kg)
第11試合女子スーパーアトム級タイトルマッチ伊澤星花 vs RENA5分3R(49.0kg)
第10試合フェザー級クレベル・コイケ vs ヴガール・ケラモフ5分3R(66.0kg)
第9試合フェザー級斎藤裕 vs YA-MAN5分3R(66.0kg)
第8試合バンタム級福田龍彌 vs 安藤達也5分3R(61.0kg)
第7試合フェザー級秋元強真 vs 新居すぐる5分3R(66.0kg)
第6試合フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs 久保優太5分3R(66.0kg)
第5試合フライ級神龍誠 vs ヒロヤ5分3R(57.0kg)
第4試合バンタム級後藤丈治 vs ホセ・トーレス5分3R(61.0kg)
第3試合フライ級篠塚辰樹 vs 冨澤大智5分3R(57.0kg)
第2試合73.0kg契約雑賀ヤン坊達也 vs ブラックパンサーベイノア5分3R(73.0kg)
第1試合バンタム級芦澤竜誠 vs ジョリー5分3R(61.0kg)
第0試合RIZIN甲子園2025決勝須田雄律 vs ヤマザト・エンゾ・マサミ5分2R(57.0kg)

RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

abema 4000 cashback

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)
②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続
③以下のいずれかに該当すること

  • 対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方
  • 対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方
⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。

