RIZIN大晦日はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

2025年の大晦日、格闘技ファンにとって欠かせない一夜がやってくる。RIZIN 師走の超強者祭りは、年末恒例のビッグイベントとして定着し、毎年トップファイター同士の注目カードが並ぶ一大興行だ。

本記事では、RIZIN大晦日の視聴方法について紹介する。

RIZIN大晦日はどこで見れる？

2025年12月31日に行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、視聴方法がネット配信と衛星放送に限定される大会だ。地上波での放送予定はなく、PPV形式の配信サービス、もしくはスカパー！を通じて視聴する形となる。

インターネット配信では、U-NEXT、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEの4サービスがPPVライブ配信を実施。いずれのサービスも、試合終了後は見逃し視聴が可能なアーカイブ配信に対応する。

テレビ放送については、スカパー！が生中継を担当。リアルタイム視聴に加え、後日録画放送も予定されている。

PPVチケットの価格は配信サービス間で共通となっており、前売が税込7,500円、当日購入が税込7,900円、アーカイブ視聴は税込6,000円に設定されている。スカパー！での視聴料金は、前売・当日ともに税込7,900円だ。

なおABEMAでは、通常のPPVに加えて「朝倉未来応援チケット」「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売される。応援特典付きのこれらのチケットは、前売が税込8,000円、当日購入が税込8,400円となっている。

放送・配信サービス一覧

U-NEXT(PPV)

ライブ配信・アーカイブ配信対応

ライブ配信・アーカイブ配信対応 ABEMA(PPV)(応援チケットあり)

ライブ配信・アーカイブ配信対応

ライブ配信・アーカイブ配信対応 RIZIN 100 CLUB

ライブ配信・アーカイブ配信対応

ライブ配信・アーカイブ配信対応 RIZIN LIVE

ライブ配信・アーカイブ配信対応

ライブ配信・アーカイブ配信対応 スカパー！

生中継・録画放送

RIZIN大晦日のタイムテーブルは？

2025年12月31日(水)に開催される「Yogibo presents RIZIN 師走の超強者祭り」では、タイトル戦を軸に全16カードが編成された。メインを務めるのは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフと朝倉未来が激突するフェザー級王座決定戦。大晦日RIZINを象徴するカードとして、大会の締めくくりに配置されている。

今大会はフェザー級、ライト級、フライ級、バンタム級、女子スーパーアトム級と複数階級で王座戦が組まれる構成となった。後半にかけては実力者同士の対戦が連続し、終盤に向けて一気に熱量が高まる試合順が採用されている。

なお、第9試合として予定されていた斎藤裕vsYA-MANは、YA-MANの欠場により中止が発表されている。

試合順 階級・試合内容 対戦カード ルール・体重 第15試合 フェザー級タイトルマッチ ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs 朝倉未来 5分3R(66.0kg) 第14試合 ライト級タイトルマッチ ホベルト・サトシ・ソウザ vs イルホム・ノジモフ 5分3R(71.0kg) 第13試合 フライ級タイトルマッチ 扇久保博正 vs 元谷友貴 5分3R(57.0kg) 第12試合 バンタム級タイトルマッチ 井上直樹 vs ダニー・サバテロ 5分3R(61.0kg) 第11試合 女子スーパーアトム級タイトルマッチ 伊澤星花 vs RENA 5分3R(49.0kg) 第10試合 フェザー級 クレベル・コイケ vs ヴガール・ケラモフ 5分3R(66.0kg) 第9試合 フェザー級 斎藤裕 vs YA-MAN 5分3R(66.0kg) 第8試合 バンタム級 福田龍彌 vs 安藤達也 5分3R(61.0kg) 第7試合 フェザー級 秋元強真 vs 新居すぐる 5分3R(66.0kg) 第6試合 フェザー級 カルシャガ・ダウトベック vs 久保優太 5分3R(66.0kg) 第5試合 フライ級 神龍誠 vs ヒロヤ 5分3R(57.0kg) 第4試合 バンタム級 後藤丈治 vs ホセ・トーレス 5分3R(61.0kg) 第3試合 フライ級 篠塚辰樹 vs 冨澤大智 5分3R(57.0kg) 第2試合 73.0kg契約 雑賀ヤン坊達也 vs ブラックパンサーベイノア 5分3R(73.0kg) 第1試合 バンタム級 芦澤竜誠 vs ジョリー 5分3R(61.0kg) 第0試合 RIZIN甲子園2025決勝 須田雄律 vs ヤマザト・エンゾ・マサミ 5分2R(57.0kg)

RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)

②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続

③以下のいずれかに該当すること

対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。