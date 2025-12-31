RIZIN大晦日はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法まとめ

2025年の大晦日、格闘技ファンにとって欠かせない一夜がやってくる。RIZIN 師走の超強者祭りは、年末恒例のビッグイベントとして定着し、毎年トップファイター同士の注目カードが並ぶ一大興行だ。
本記事では、RIZIN大晦日の視聴方法について紹介する。
RIZIN大晦日はどこで見れる？
2025年12月31日に行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、視聴方法がネット配信と衛星放送に限定される大会だ。地上波での放送予定はなく、PPV形式の配信サービス、もしくはスカパー！を通じて視聴する形となる。
インターネット配信では、U-NEXT、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEの4サービスがPPVライブ配信を実施。いずれのサービスも、試合終了後は見逃し視聴が可能なアーカイブ配信に対応する。
テレビ放送については、スカパー！が生中継を担当。リアルタイム視聴に加え、後日録画放送も予定されている。
PPVチケットの価格は配信サービス間で共通となっており、前売が税込7,500円、当日購入が税込7,900円、アーカイブ視聴は税込6,000円に設定されている。スカパー！での視聴料金は、前売・当日ともに税込7,900円だ。
なおABEMAでは、通常のPPVに加えて「朝倉未来応援チケット」「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売される。応援特典付きのこれらのチケットは、前売が税込8,000円、当日購入が税込8,400円となっている。
放送・配信サービス一覧
- U-NEXT(PPV)
ライブ配信・アーカイブ配信対応
- ABEMA(PPV)(応援チケットあり)
ライブ配信・アーカイブ配信対応
- RIZIN 100 CLUB
ライブ配信・アーカイブ配信対応
- RIZIN LIVE
ライブ配信・アーカイブ配信対応
- スカパー！
生中継・録画放送
RIZIN大晦日のタイムテーブルは？
2025年12月31日(水)に開催される「Yogibo presents RIZIN 師走の超強者祭り」では、タイトル戦を軸に全16カードが編成された。メインを務めるのは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフと朝倉未来が激突するフェザー級王座決定戦。大晦日RIZINを象徴するカードとして、大会の締めくくりに配置されている。
今大会はフェザー級、ライト級、フライ級、バンタム級、女子スーパーアトム級と複数階級で王座戦が組まれる構成となった。後半にかけては実力者同士の対戦が連続し、終盤に向けて一気に熱量が高まる試合順が採用されている。
なお、第9試合として予定されていた斎藤裕vsYA-MANは、YA-MANの欠場により中止が発表されている。
|試合順
|階級・試合内容
|対戦カード
|ルール・体重
|第15試合
|フェザー級タイトルマッチ
|ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs 朝倉未来
|5分3R(66.0kg)
|第14試合
|ライト級タイトルマッチ
|ホベルト・サトシ・ソウザ vs イルホム・ノジモフ
|5分3R(71.0kg)
|第13試合
|フライ級タイトルマッチ
|扇久保博正 vs 元谷友貴
|5分3R(57.0kg)
|第12試合
|バンタム級タイトルマッチ
|井上直樹 vs ダニー・サバテロ
|5分3R(61.0kg)
|第11試合
|女子スーパーアトム級タイトルマッチ
|伊澤星花 vs RENA
|5分3R(49.0kg)
|第10試合
|フェザー級
|クレベル・コイケ vs ヴガール・ケラモフ
|5分3R(66.0kg)
|第9試合
|フェザー級
|斎藤裕 vs YA-MAN
|5分3R(66.0kg)
|第8試合
|バンタム級
|福田龍彌 vs 安藤達也
|5分3R(61.0kg)
|第7試合
|フェザー級
|秋元強真 vs 新居すぐる
|5分3R(66.0kg)
|第6試合
|フェザー級
|カルシャガ・ダウトベック vs 久保優太
|5分3R(66.0kg)
|第5試合
|フライ級
|神龍誠 vs ヒロヤ
|5分3R(57.0kg)
|第4試合
|バンタム級
|後藤丈治 vs ホセ・トーレス
|5分3R(61.0kg)
|第3試合
|フライ級
|篠塚辰樹 vs 冨澤大智
|5分3R(57.0kg)
|第2試合
|73.0kg契約
|雑賀ヤン坊達也 vs ブラックパンサーベイノア
|5分3R(73.0kg)
|第1試合
|バンタム級
|芦澤竜誠 vs ジョリー
|5分3R(61.0kg)
|第0試合
|RIZIN甲子園2025決勝
|須田雄律 vs ヤマザト・エンゾ・マサミ
|5分2R(57.0kg)
RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法
「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。
U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。
【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！
『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。
【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！
ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。
まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。
キャッシュバックの適用条件は以下の通り。
①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)
②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続
③以下のいずれかに該当すること
- 対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方
- 対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方
④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方
⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。