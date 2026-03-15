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Nonito Donaire 2021(C)Getty images
「U-NEXT BOXING.5」はU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験
Tsutomu Maeda

ドネアvs増田陸はどこで見られる？無料配信はある？地上波テレビ放送はない？

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦のノニト・ドネア対増田陸はどこで見られる？無料ネット配信、地上波テレビ放送はある？試合の中継局を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

トリプル世界タイトルマッチ「U-NEXT BOXING 5」は3月15日(水)15:30～U-NEXT独占配信！

ドネアvs増田陸、CPフレッシュマートvs岩田 翔吉、オラスクアガvs飯村 樹輝弥など開催

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U-NEXTで独占ライブ配信

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今すぐ視聴

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦のノニト・ドネアvs増田陸が、3月15日(日)に行われる。

【3/15開催】増田陸vsドネアはU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、ドネアvs増田陸の中継局情報や無料配信の有無を紹介する。

ドネアvs増田陸はどこで見られる？

ドネアと増田陸によるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は、「U-NEXT BOXING.5」のメインイベントとして開催。大会は3月15日(日)16:00から開催予定で、全5試合が行われる。

大会の模様は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信。当日は15:00配信開始、15:30開演予定となっている。

その他、地上波テレビ放送や『DAZN』、『ABEMA』などでの中継は行われない。

チャンネル形態放送・配信
U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]		ネット
地上波テレビ×
衛星(CS・BS)テレビ×
ABEMAネット×
DAZNネット×
Amazonプライムビデオネット×
TVerネット×

【3/15開催】増田陸vsドネアはU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

ドネアvs増田陸の無料配信はある？

前述の通り、ドネアvs増田陸を含む「U-NEXT BOXING.5」は『U-NEXT』で独占ライブ配信。地上波テレビ放送やネット『TVer』などでの無料中継は予定されていない。

とはいえ、『U-NEXT』には31日間の無料トライアルがあり、期間中は見放題対象作品を視聴することができる。「U-NEXT BOXING.5」は見放題作品のため、無料トライアル期間中の対象作品となっている。

  • 番組：U-NEXT BOXING.5 トリプル世界タイトルマッチ+ドネアvs増田
  • 大会開始日時：2026/3/15(日)16:00
  • 放送・配信：U-NEXT(31日間無料トライアルあり)
  • 中継時刻：15:00配信開始｜15:30開演予定
  • 見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～2026年5月4日(月)23:59
  • 対戦カード：
    【WBA世界バンタム級 挑戦者決定戦】ノニト・ドネアvs増田陸
    【WBO世界フライ級タイトルマッチ】アンソニー・オラスクアガvs飯村樹輝弥
    【WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ】ノックアウトCPフレッシュマートvs岩田翔吉
    【WBA世界ミニマム級タイトルマッチ】松本流星vs高田勇仁
    【フェザー級4R】愛甲隼士vs倉持夏輝

※試合開始時間や対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトをご確認てください。

【3/15開催】増田陸vsドネアはU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

ドネアvs増田陸のおすすめ視聴方法

unext boxing 5 20260315U-NEXT

「U-NEXT BOXING.5」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING 5配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【3/15開催】増田陸vsドネアはU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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