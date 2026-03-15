WBA世界バンタム級挑戦者決定戦のノニト・ドネアvs増田陸が、3月15日(日)に行われる。
本記事では、ドネアvs増田陸の中継局情報や無料配信の有無を紹介する。
ドネアvs増田陸はどこで見られる？
ドネアと増田陸によるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は、「U-NEXT BOXING.5」のメインイベントとして開催。大会は3月15日(日)16:00から開催予定で、全5試合が行われる。
大会の模様は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信。当日は15:00配信開始、15:30開演予定となっている。
その他、地上波テレビ放送や『DAZN』、『ABEMA』などでの中継は行われない。
|チャンネル
|形態
|放送・配信
|U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]
|ネット
|〇
|地上波
|テレビ
|×
|衛星(CS・BS)
|テレビ
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|DAZN
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|TVer
|ネット
|×
ドネアvs増田陸の無料配信はある？
前述の通り、ドネアvs増田陸を含む「U-NEXT BOXING.5」は『U-NEXT』で独占ライブ配信。地上波テレビ放送やネット『TVer』などでの無料中継は予定されていない。
とはいえ、『U-NEXT』には31日間の無料トライアルがあり、期間中は見放題対象作品を視聴することができる。「U-NEXT BOXING.5」は見放題作品のため、無料トライアル期間中の対象作品となっている。
- 番組：U-NEXT BOXING.5 トリプル世界タイトルマッチ+ドネアvs増田
- 大会開始日時：2026/3/15(日)16:00
- 放送・配信：U-NEXT(31日間無料トライアルあり)
- 中継時刻：15:00配信開始｜15:30開演予定
- 見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～2026年5月4日(月)23:59
- 対戦カード：
【WBA世界バンタム級 挑戦者決定戦】ノニト・ドネアvs増田陸
【WBO世界フライ級タイトルマッチ】アンソニー・オラスクアガvs飯村樹輝弥
【WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ】ノックアウトCPフレッシュマートvs岩田翔吉
【WBA世界ミニマム級タイトルマッチ】松本流星vs高田勇仁
【フェザー級4R】愛甲隼士vs倉持夏輝
※試合開始時間や対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトをご確認てください。
ドネアvs増田陸のおすすめ視聴方法
U-NEXT
「U-NEXT BOXING.5」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING 5配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。