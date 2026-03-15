WBA世界バンタム級挑戦者決定戦のノニト・ドネアvs増田陸が、3月15日(日)に行われる。

本記事では、ドネアvs増田陸の中継局情報や無料配信の有無を紹介する。

ドネアvs増田陸はどこで見られる？

ドネアと増田陸によるWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は、「U-NEXT BOXING.5」のメインイベントとして開催。大会は3月15日(日)16:00から開催予定で、全5試合が行われる。

大会の模様は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信。当日は15:00配信開始、15:30開演予定となっている。

その他、地上波テレビ放送や『DAZN』、『ABEMA』などでの中継は行われない。

チャンネル 形態 放送・配信 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 〇 地上波 テレビ × 衛星(CS・BS) テレビ × ABEMA ネット × DAZN ネット × Amazonプライムビデオ ネット × TVer ネット ×

ドネアvs増田陸の無料配信はある？

前述の通り、ドネアvs増田陸を含む「U-NEXT BOXING.5」は『U-NEXT』で独占ライブ配信。地上波テレビ放送やネット『TVer』などでの無料中継は予定されていない。

とはいえ、『U-NEXT』には31日間の無料トライアルがあり、期間中は見放題対象作品を視聴することができる。「U-NEXT BOXING.5」は見放題作品のため、無料トライアル期間中の対象作品となっている。

※試合開始時間や対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトをご確認てください。

ドネアvs増田陸のおすすめ視聴方法

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.5」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。