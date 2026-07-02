ポルトガルvsクロアチアの地上波テレビ放送は？試合中継はどこで見られる？

FIFAワールドカップ2026のラウンド32では、ポルトガル代表とクロアチア代表による欧州勢同士の好カードが実現する。

本記事では、ポルトガル対クロアチアの地上波テレビ中継、BS放送、ネット配信予定について紹介する。

ポルトガル対クロアチアの地上波テレビ中継、BS放送、ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のポルトガル代表対クロアチア代表は、地上波の日本テレビ系列とインターネットのDAZNで生中継される。NHK BSプレミアム4Kでは、試合当日の21時に録画放送が予定されている。

日本テレビ系列は、2026年7月3日(金)7:40から全国ネットで放送を開始する。キックオフは8:00のため、試合前の情報から決着まで地上波テレビで視聴可能だ。

DAZNでは、試合開始時刻に合わせて8:00からライブ配信を実施する。解説は松原良香氏、実況は西岡明彦氏が担当。リアルタイムで見られなかった場合は、試合終了後の見逃し配信でも視聴できる。

また、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画中継を予定している。生放送の時間帯に観戦できない場合は、夜の放送が選択肢となる。

視聴方法 放送・配信局 開始日時 中継内容 出演者 インターネット DAZN 7月3日(金)8:00 ライブ配信・見逃し配信 解説：松原良香

実況：西岡明彦 地上波テレビ 日本テレビ系列 7月3日(金)7:40 生中継 解説：城彰二、戸田和幸

実況：伊藤遼 衛星放送 NHK BSプレミアム4K 7月3日(金)21:00 録画放送 解説：チョン・テセ

実況：森田哲意

ポルトガル対クロアチアの試合はいつ開催？開始時刻と会場

FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦で、ポルトガル代表とクロアチア代表が対戦する。試合は日本時間2026年7月3日(金)8:00に開始予定だ。

開催地はカナダ・トロント。勝利したチームだけがベスト16へ進出するノックアウト方式の一戦となる。

項目 試合情報 大会 FIFAワールドカップ2026 ラウンド32 カード ポルトガル代表対クロアチア代表 開催日 2026年7月3日(金) 開始時刻 8:00（日本時間） 現地日時 2026年7月2日(木)19:00 会場 トロント・スタジアム（カナダ・トロント）

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】