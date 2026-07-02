ポルトガルvsクロアチアの地上波テレビ放送は？試合中継はどこで見られる？

FIFAワールドカップ2026のラウンド32では、ポルトガル代表とクロアチア代表による欧州勢同士の好カードが実現する。
本記事では、ポルトガル対クロアチアの地上波テレビ中継、BS放送、ネット配信予定について紹介する。
ポルトガル対クロアチアの地上波テレビ中継、BS放送、ネット配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のポルトガル代表対クロアチア代表は、地上波の日本テレビ系列とインターネットのDAZNで生中継される。NHK BSプレミアム4Kでは、試合当日の21時に録画放送が予定されている。
日本テレビ系列は、2026年7月3日(金)7:40から全国ネットで放送を開始する。キックオフは8:00のため、試合前の情報から決着まで地上波テレビで視聴可能だ。
DAZNでは、試合開始時刻に合わせて8:00からライブ配信を実施する。解説は松原良香氏、実況は西岡明彦氏が担当。リアルタイムで見られなかった場合は、試合終了後の見逃し配信でも視聴できる。
また、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画中継を予定している。生放送の時間帯に観戦できない場合は、夜の放送が選択肢となる。
|視聴方法
|放送・配信局
|開始日時
|中継内容
|出演者
|インターネット
|DAZN
|7月3日(金)8:00
|ライブ配信・見逃し配信
|解説：松原良香
実況：西岡明彦
|地上波テレビ
|日本テレビ系列
|7月3日(金)7:40
|生中継
|解説：城彰二、戸田和幸
実況：伊藤遼
|衛星放送
|NHK BSプレミアム4K
|7月3日(金)21:00
|録画放送
|解説：チョン・テセ
実況：森田哲意
ポルトガル対クロアチアの試合はいつ開催？開始時刻と会場
FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦で、ポルトガル代表とクロアチア代表が対戦する。試合は日本時間2026年7月3日(金)8:00に開始予定だ。
開催地はカナダ・トロント。勝利したチームだけがベスト16へ進出するノックアウト方式の一戦となる。
|項目
|試合情報
|大会
|FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
|カード
|ポルトガル代表対クロアチア代表
|開催日
|2026年7月3日(金)
|開始時刻
|8:00（日本時間）
|現地日時
|2026年7月2日(木)19:00
|会場
|トロント・スタジアム（カナダ・トロント）
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