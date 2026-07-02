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Bruno Fernandes Ivan Perisic(C)Getty Images
【7月3日8時キックオフ】ポルトガルvsクロアチアはDAZNでもライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

ポルトガルvsクロアチアの地上波テレビ放送は？試合中継はどこで見られる？

ワールドカップ
ポルトガル
クロアチア
ポルトガル 対 クロアチア

ポルトガルvsクロアチアの地上波テレビ放送は？W杯(ワールドカップ)2026決勝トーナメント1回戦の試合中継・放送開始時間・BS4K・DAZNライブ配信まとめ。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド32では、ポルトガル代表とクロアチア代表による欧州勢同士の好カードが実現する。

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本記事では、ポルトガル対クロアチアの地上波テレビ中継、BS放送、ネット配信予定について紹介する。

ポルトガル対クロアチアの地上波テレビ中継、BS放送、ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のポルトガル代表対クロアチア代表は、地上波の日本テレビ系列とインターネットのDAZNで生中継される。NHK BSプレミアム4Kでは、試合当日の21時に録画放送が予定されている。

日本テレビ系列は、2026年7月3日(金)7:40から全国ネットで放送を開始する。キックオフは8:00のため、試合前の情報から決着まで地上波テレビで視聴可能だ。

DAZNでは、試合開始時刻に合わせて8:00からライブ配信を実施する。解説は松原良香氏、実況は西岡明彦氏が担当。リアルタイムで見られなかった場合は、試合終了後の見逃し配信でも視聴できる。

また、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画中継を予定している。生放送の時間帯に観戦できない場合は、夜の放送が選択肢となる。

視聴方法放送・配信局開始日時中継内容出演者
インターネットDAZN7月3日(金)8:00ライブ配信・見逃し配信解説：松原良香
実況：西岡明彦
地上波テレビ日本テレビ系列7月3日(金)7:40生中継解説：城彰二、戸田和幸
実況：伊藤遼
衛星放送NHK BSプレミアム4K7月3日(金)21:00録画放送解説：チョン・テセ
実況：森田哲意

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ポルトガル対クロアチアの試合はいつ開催？開始時刻と会場

FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦で、ポルトガル代表とクロアチア代表が対戦する。試合は日本時間2026年7月3日(金)8:00に開始予定だ。

開催地はカナダ・トロント。勝利したチームだけがベスト16へ進出するノックアウト方式の一戦となる。

項目試合情報
大会FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
カードポルトガル代表対クロアチア代表
開催日2026年7月3日(金)
開始時刻8:00（日本時間）
現地日時2026年7月2日(木)19:00
会場トロント・スタジアム（カナダ・トロント）

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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