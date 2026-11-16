ONE SAMURAI 5はどこで見られる？視聴方法まとめ

格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」が、2026年11月に開催される。

本記事では、ONE SAMURAI 5の視聴方法を紹介する。

ONE SAMURAI 5の開催日程・開始時間・会場

格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」は、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVE アリーナおおた(東京都大田区総合体育館)で開催される。

今大会では、ジョシュア・パシオと山北渓人によるONEストロー級MMA世界タイトルマッチをメインイベントに、那須川龍心vs永井雷智など全10試合が組まれている。

大会は17:30から第1試合が開始され、メインイベントは21:00頃に行われる見込みだ。

開催スケジュールは以下の通り。

大会名：ONE SAMURAI 5

開催日：2026年11月18日(水)

会場：EBARA WAVE アリーナおおた(東京都大田区総合体育館)

開場時間：16:00予定

第1試合開始：17:30予定

メインイベント：21:00頃予定

なお、開場時間や配信開始時間は案内元によって異なる場合があるため、来場・視聴前に最新情報を確認しておきたい。

ONE SAMURAI 5はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定

ONE SAMURAI 5は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。

地上波・BS・CSでのテレビ生中継は予定されておらず、日本国内で大会をリアルタイム視聴する場合はU-NEXTが選択肢となる。

主な放送・配信情報は以下の通り。

U-NEXTでは月額プランの見放題作品として配信されるため、個別のPPVチケットを購入する必要はない。

初回31日間の無料トライアル対象者も、無料体験期間中に追加料金なしで大会を視聴できる。

また、ライブ配信中は追いかけ再生に対応しており、途中から視聴を始めた場合でも冒頭に戻って楽しめる。

見逃し配信は大会終了後、準備が整い次第開始される予定。2027年1月6日(水)23:59まで視聴可能となっている。

ONE SAMURAI ５｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。