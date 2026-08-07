ONE SAMURAI 2はどこで見られる？テレビ放送予定・ネット配信予定・視聴方法まとめ

格闘技イベント『ONE SAMURAI 2』は、2026年8月8日(土)に東京・EBARA WAVE アリーナおおたで開催される。

本記事では、『ONE SAMURAI 2』の視聴方法を紹介する。

ONE SAMURAI 2はいつ？

格闘技イベント『ONE SAMURAI 2』は、2026年8月8日(土)に開催される。大会は東京都のEBARA WAVE アリーナおおた(旧 大田区総合体育館)で行われ、17:30開始予定となっている。

『ONE SAMURAI 2』では、野杁正明vsリウ・メンヤンをはじめ、注目カードが多数実施される予定だ。会場観戦を予定している場合は、開催日や開始時間、アクセス情報を事前に確認しておきたい。

また、当日の試合順や各カードの開始時間は大会の進行状況によって前後する可能性がある。ライブ配信や見逃し配信で視聴する場合も、早めに視聴環境を整えておくのがおすすめだ。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 2 開催日 2026年8月8日(土) 大会開始時間 17:30予定 会場 EBARA WAVE アリーナおおた(旧 大田区総合体育館) 所在地 東京都

ONE SAMURAI 2の対戦カードは？

2026年8月8日(土)開催の『ONE SAMURAI 2』では、メインイベントを含めた全10試合が予定されている。大会の軸となるのは、ONE SAMURAIフェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝だ。

メインイベントには野杁正明が登場し、中国のリウ・メンヤンと対戦する。野杁にとっては過去に黒星を喫した相手との再戦となり、トーナメントを勝ち上がるうえでも重要な一戦となる。

コーメインイベントでは、海人がモハメド・シアサラニと激突する。また、第8試合には都木航佑vsルオ・チャオが組まれており、フェザー級キックボクシングトーナメントの行方を占う注目カードが続く。

MMAでは山北渓人vs田上こゆる、山本歩夢vs平山諒、森昴星vs佐藤雄介などを実施予定。キックボクシングでも奥村将真、笠原弘希、嵐舞、スアレックらが出場し、日本勢の戦いぶりに注目が集まる。

なお、出場が予定されていた安保瑠輝也は、練習中に負ったヒジのケガにより欠場となっている。

試合順 カード カテゴリー 第10試合

(メインイベント) 野杁正明 vs リウ・メンヤン フェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝 第9試合

(コーメインイベント) 海人 vs モハメド・シアサラニ フェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝 第8試合 都木航佑 vs ルオ・チャオ フェザー級キックボクシングトーナメント準々決勝 第7試合 山北渓人 vs 田上こゆる ストロー級 MMA 第6試合 山本歩夢 vs 平山諒 バンタム級 MMA 第5試合 奥村将真 vs 礼司 ストロー級 キックボクシング 第4試合 森昴星 vs 佐藤雄介 ライト級 MMA 第3試合 笠原弘希 vs 塩川琉斗 フェザー級 キックボクシング 第2試合 嵐舞 vs 北野克樹 バンタム級 キックボクシング 第1試合 スアレック vs 田中勇利 フェザー級 キックボクシング

ONE SAMURAI 2のテレビ放送・ネット配信予定は？

2026年8月8日(土)に開催される格闘技イベント『ONE SAMURAI 2』は、日本国内では『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定だ。配信は14:45から開始予定で、本戦は17:30スタートを予定している。

U-NEXTでは『ONE SAMURAI 2』が見放題対象作品として配信されるため、月額会員であれば追加のPPVチケット代なしで視聴できる。初めてU-NEXTを利用する場合は、31日間無料トライアルを活用することで実質無料で観戦することも可能だ。

また、リアルタイムで視聴できない場合でも、配信準備が整い次第、2026年9月26日(水)23:59まで見逃し配信を視聴できる。一方で、現時点では地上波テレビ、BS、CSでの放送予定はなく、視聴方法はU-NEXTのネット配信が中心となる。

放送・配信先 形態 視聴可否 放送・配信時間／内容 U-NEXT ネット配信 ○ 2026年8月8日(土)14:45～独占ライブ配信予定

本戦開始は17:30予定 地上波テレビ テレビ × 放送予定なし BS テレビ × 放送予定なし CS テレビ × 放送予定なし

ONE SAMURAI 2のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 2」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 2」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。