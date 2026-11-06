3日間無料体験あり Amazon J SPORTS ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026 Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！ 日本代表戦を全試合ライブ配信 3日間無料体験 Amazon経由でも配信 テレビ＆ネット視聴可能！ WOWOW WOWOWがネーションズチャンピオンシップ2026を中継！ 衛星放送＆オンデマンドで視聴可能 いつでも加入＆解約可能 今すぐ視聴 3日間無料体験あり Amazon J SPORTS ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026 Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！ 日本代表戦を全試合ライブ配信 3日間無料体験 Amazon経由でも配信 テレビ＆ネット視聴可能！ WOWOW WOWOWがネーションズチャンピオンシップ2026を中継！ 衛星放送＆オンデマンドで視聴可能 いつでも加入＆解約可能 今すぐ視聴 3日間無料体験あり Amazon J SPORTS ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026 Amazon「J SPORTS」3日間無料トライアルで視聴可能！ 日本代表戦を全試合ライブ配信 3日間無料体験 Amazon経由でも配信

ラグビー世界12カ国が参加する「ネーションズチャンピオンシップ2026」は、11月7日(土)から北半球シリーズが行われる。

本記事では、ネーションズチャンピオンシップ2026のテレビ放送・ネット配信局や無料視聴方法を紹介する。

ネーションズチャンピオンシップ2026はどこで見られる？

ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズとファイナルズ・ウィークエンドは、『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』が全24試合をライブ配信する。

日本代表のウェールズ戦、イングランド戦、スコットランド戦と順位決定戦は『J SPORTSオンデマンド』でも配信。テレビ放送は『WOWOW』『J SPORTS』で中継されるほか、『NHK総合』が日本代表の3試合を放送する。

チャンネル 形態 中継対象 月額料金 Leminoプレミアム ネット 11月の全24試合 1,540円

[31日間無料トライアルあり] J SPORTSチャンネル

(Amazonプライムビデオ) ネット 日本代表戦 2,840円

[3日間無料体験あり] WOWOWオンデマンド ネット 11月の全24試合 2,530円 J SPORTSオンデマンド ネット 日本代表戦 2,580円

(ラグビーパック) WOWOW 衛星放送 日本代表戦ほか 2,530円 J SPORTS 1 衛星放送 日本代表戦 視聴料2,980円

※別途スカパー！基本料429円 NHK ONE ネット 日本代表3試合

※スコットランド戦は録画 ※受信料支払いが前提 NHK総合 地上波 日本代表3試合

※スコットランド戦は録画 ※受信料支払いが前提

※料金はすべて税込。

※中継内容・スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

ネーションズチャンピオンシップ2026を無料で見る方法は？

ネーションズチャンピオンシップ2026をネットで視聴するなら、『Leminoプレミアム』の31日間無料トライアルが利用可能。初回登録者は無料期間中も全24試合をライブ・見逃し視聴することができる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。

日本代表戦に限れば、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』にも3日間の無料体験がある。ただし、Amazonプライム会費は別途必要となる。

地上波『NHK総合』では11月8日(日)のウェールズ戦と15日(日)のイングランド戦を生中継。21日(土)のスコットランド戦は録画放送となる。『NHK ONE』も同様だが、視聴はNHK受信料の支払いが前提となる。また、視聴環境が維持されている限り、原則として解約は受け付けられていない。

ネーションズチャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

WOWOW

【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり

ネット『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。