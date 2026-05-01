井上尚弥vs中谷潤人を見る方法！Lemino・Amazon・U-NEXTどこで視聴できる？

井上尚弥と中谷潤人によるビッグマッチが決定し、「どこで見られるのか」という視聴方法に注目が集まっている。世界スーパーバンタム級4団体タイトルをかけた一戦とあって、ライブ中継の配信先やテレビ放送の有無は多くのファンにとって重要なポイントとなる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人の放送・配信予定について紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の試合日程は？

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井上尚弥と中谷潤人が対戦する世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、2026年5月2日(土)に開催される予定となっている。日本ボクシング界でも屈指の注目カードとして、大規模イベントでの実施が決定している。

舞台となるのは東京ドーム。大会全体は14時30分にスタートし、複数のカードが進行する中でメインイベントとして両者の一戦が組まれている。

試合開始は15時前後が想定されており、当日の進行状況によって前後する可能性はあるものの、ゴールデンカードとして最終盤に実施される見込みだ。

4団体すべての王座が懸かるタイトルマッチという点でも注目度は非常に高く、2026年のボクシング界を象徴する一戦となる可能性がある。

試合日程：2026年5月2日(土)

会場：東京ドーム

試合開始：15:00前後予定

イベント開始：14:30予定

試合形式：世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人はどこで見れる？Lemino・Amazon・U-NEXTは？

井上尚弥と中谷潤人による世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、映像配信サービス『Lemino』にて国内独占生配信される。地上波やBS・CS、その他の動画配信サービスでの中継は予定されておらず、視聴手段はLeminoに限定される。

配信形式はPPV(ペイ・パー・ビュー)。事前購入と当日購入で価格が異なり、早期に購入することで視聴料金を抑えることが可能だ。なお、「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」加入者であれば、追加料金なしで視聴できる特典も用意されている。

Amazon Prime VideoやU-NEXTといった主要プラットフォームでの配信は実施されないため、視聴を検討している場合はLeminoでのPPV購入が前提となる。購入は公式サイトのほか、チケットぴあやローソンチケットなど複数の窓口に対応しているが、価格や視聴条件に大きな差はない。

生配信は大会開始にあわせてスタートし、見逃し配信にも対応。期間内であれば後からでも視聴可能となっており、リアルタイムで見られない場合でもフォローできる環境が整っている。

配信サービス 配信状況 視聴形式 料金 Lemino 〇(独占配信) PPV 事前6,050円 / 当日7,150円 Amazon Prime Video × - - U-NEXT × - - 地上波テレビ × - -

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。