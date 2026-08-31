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20260827 naomi osaka(C)Getty images
WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

【9月1日】大坂なおみvsザハロワの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？｜女子全米オープンテニス2026・1回戦

全米オープンテニス2026の女子1回戦、大坂なおみ対アナスタシア・ザハロワの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？中継局を紹介。

全米オープン2026を連日ライブ配信
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WOWOWオンデマンド

WOWOWが「全米オープン2026」を連日生中継！

大坂なおみら日本勢が出場

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大坂なおみら出場

全米オープンテニス2026の女子シングルス1回戦が9月1日(火)に行われ、大坂なおみがアナスタシア・ザハロワと対戦する。

【大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

本記事では、大坂なおみvsザハロワの中継予定や地上波テレビ放送の有無を紹介する。

大坂なおみvsザハロワの開催日・開始時刻

全米オープンテニス2026の女子シングルス1回戦にて、大坂なおみはアナスタシア・ザハロワとの対戦を予定。試合は日本時間9月1日(火)午前9:40に開始予定となっている。

  • ラウンド：女子シングルス1回戦
  • 対戦カード：大坂なおみ vs アナスタシア・ザハロワ
  • 開催日：2026年9月1日(火)
  • 開始時刻：午前9:40

※すべて日本時間。

【大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

大坂なおみvsザハロワはどこで見られる？

女子シングルス1回戦の大坂なおみvsザハロワを含む全米オープンテニス2026は、『WOWOW』が独占放送・配信。『WOWOWライブ』で生中継、『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信が行われる。

このため、地上波テレビ放送や『U-NEXT』などでのネット配信は予定されていない。

チャンネル

形態

中継有無

WOWOWオンデマンド

ネット

WOWOWライブ

衛星放送

地上波各局

テレビ

×

U-NEXT

ネット

×

【大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

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前述の通り、全米オープンテニス2026は『WOWOW』が1回戦から連日生中継。衛星放送『WOWOWライブ』で生放送、ネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信が行われる。『WOWOWオンデマンド』では対戦カード情報や無料ハイライト、選手の大会前インタビューも充実しているため、よりおすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。ネット経由で『WOWOWオンデマンド』に加入した場合、すぐに視聴をスタートさせることができるのでおすすめだ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
  3. 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了
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