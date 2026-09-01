全米オープンテニス2026の女子シングルス2回戦が9月3日(木)に行われ、大坂なおみがカテリナ・シニアコバと対戦する。

本記事では、大坂なおみvsシニアコバの中継予定や地上波テレビ放送の有無を紹介する。

大坂なおみvsシニアコバの開催日・開始時刻

全米オープンテニス2026の女子シングルス2回戦にて、大坂なおみはカテリナ・シニアコバとの対戦を予定。試合は日本時間9月3日(木)に開催予定となっている。

ラウンド：女子シングルス2回戦

対戦カード：大坂なおみ vs カテリナ・シニアコバ

開催日：2026年9月3日(木)

開始時刻：未定

※すべて日本時間。

※試合開始時刻は未発表。

大坂なおみvsシニアコバはどこで見られる？

女子シングルス2回戦の大坂なおみvsシニアコバを含む全米オープンテニス2026は、『WOWOW』が独占放送・配信。『WOWOWライブ』で生中継、『WOWOWオンデマンド』でライブ配信が行われる。

このため、地上波テレビ放送や『U-NEXT』などでのネット配信は予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 WOWOWオンデマンド ネット 〇 WOWOWライブ 衛星放送 〇 地上波各局 テレビ × U-NEXT ネット ×

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WOWOW

前述の通り、全米オープンテニス2026は『WOWOW』が1回戦から連日生中継。衛星放送『WOWOWライブ』で生放送、ネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信が行われる。『WOWOWオンデマンド』では対戦カード情報や無料ハイライト、選手の大会前インタビューも充実しているため、よりおすすめだ。

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