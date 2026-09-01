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20260831 naomi osaka(C)Getty images
WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

【9月3日】大坂なおみvsシニアコバの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？｜女子全米オープンテニス2026・2回戦

全米オープンテニス2026の女子2回戦、大坂なおみ対カテリナ・シニアコバの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？中継局を紹介。

全米オープン2026を連日ライブ配信
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WOWOWが「全米オープン2026」を連日生中継！

大坂なおみら日本勢が出場

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大坂なおみら出場

全米オープンテニス2026の女子シングルス2回戦が9月3日(木)に行われ、大坂なおみがカテリナ・シニアコバと対戦する。

【大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

本記事では、大坂なおみvsシニアコバの中継予定や地上波テレビ放送の有無を紹介する。

大坂なおみvsシニアコバの開催日・開始時刻

全米オープンテニス2026の女子シングルス2回戦にて、大坂なおみはカテリナ・シニアコバとの対戦を予定。試合は日本時間9月3日(木)に開催予定となっている。

  • ラウンド：女子シングルス2回戦
  • 対戦カード：大坂なおみ vs カテリナ・シニアコバ
  • 開催日：2026年9月3日(木)
  • 開始時刻：未定

※すべて日本時間。
※試合開始時刻は未発表。

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大坂なおみvsシニアコバはどこで見られる？

女子シングルス2回戦の大坂なおみvsシニアコバを含む全米オープンテニス2026は、『WOWOW』が独占放送・配信。『WOWOWライブ』で生中継、『WOWOWオンデマンド』でライブ配信が行われる。

このため、地上波テレビ放送や『U-NEXT』などでのネット配信は予定されていない。

チャンネル

形態

中継有無

WOWOWオンデマンド

ネット

WOWOWライブ

衛星放送

地上波各局

テレビ

×

U-NEXT

ネット

×

【大坂なおみ】WOWOWオンデマンドで「全米オープンテニス2026」をライブ配信！今すぐ視聴

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

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前述の通り、全米オープンテニス2026は『WOWOW』が1回戦から連日生中継。衛星放送『WOWOWライブ』で生放送、ネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信が行われる。『WOWOWオンデマンド』では対戦カード情報や無料ハイライト、選手の大会前インタビューも充実しているため、よりおすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。ネット経由で『WOWOWオンデマンド』に加入した場合、すぐに視聴をスタートさせることができるのでおすすめだ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
  3. 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了
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