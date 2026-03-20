AFC女子アジアカップ2026決勝のなでしこジャパン(日本女子代表)対オーストラリア女子代表が、3月21日(土)に行われる。
本記事では、なでしこジャパンvsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。
なでしこジャパン対オーストラリアはどこで見られる？
オーストラリアで開催されている女子アジアカップ2026の決勝では、準決勝で韓国に完勝した日本と、中国に競り勝ったホスト国・オーストラリアが激突。試合は日本時間3月21日(土)18:00にシドニーのスタジアム・オーストラリアでキックオフを迎える。
試合の模様は、ネット『DAZN』で独占ライブ配信。その他、民放各局や『NHK』などでのテレビ中継、『U-NEXT』などの配信プラットフォームでの放送・配信は行われない。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|DAZN
|ネット
|独占ライブ配信
|民放各局
|テレビ
|×
|NHK
|テレビ
|×
|U-NEXT
|ネット
|×
|TVer
|ネット
|×
なでしこジャパン対オーストラリアの配信情報・実況/解説
『DAZN』のオーストラリア戦中継は、キックオフ30分前の3月21日(土)17:30に開始となる。実況は西達彦氏、解説は元なでしこジャパンの中心選手、岩清水梓と岩渕真奈が務める。
DAZN配信情報 詳細
- 大会：女子アジアカップ2026 決勝
- 対戦カード：オーストラリア対なでしこジャパン
- キックオフ日時：3月21日(土)18:00
- 放送・配信局：DAZN独占配信
- 中継開始日時：3月21日(土)17:30
- 出演者：解説 岩清水梓・岩渕真奈｜実況 西達彦
※すべて日本時間
なでしこジャパン対オーストラリアのおすすめ視聴方法
AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。
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