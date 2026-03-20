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Tsutomu Maeda

なでしこジャパン対オーストラリアはどこで見られる？視聴方法まとめ｜女子アジアカップ決勝

【サッカー日本女子代表】AFC女子アジアカップ2026決勝のなでしこジャパンvsオーストラリア代表はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介。

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AFC女子アジアカップ2026決勝のなでしこジャパン(日本女子代表)対オーストラリア女子代表が、3月21日(土)に行われる。

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本記事では、なでしこジャパンvsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン対オーストラリアはどこで見られる？

オーストラリアで開催されている女子アジアカップ2026の決勝では、準決勝で韓国に完勝した日本と、中国に競り勝ったホスト国・オーストラリアが激突。試合は日本時間3月21日(土)18:00にシドニーのスタジアム・オーストラリアでキックオフを迎える。

試合の模様は、ネット『DAZN』で独占ライブ配信。その他、民放各局や『NHK』などでのテレビ中継、『U-NEXT』などの配信プラットフォームでの放送・配信は行われない。

チャンネル形態中継有無
DAZNネット独占ライブ配信
民放各局テレビ×
NHKテレビ×
U-NEXTネット×
TVerネット×

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なでしこジャパン対オーストラリアの配信情報・実況/解説

DAZN』のオーストラリア戦中継は、キックオフ30分前の3月21日(土)17:30に開始となる。実況は西達彦氏、解説は元なでしこジャパンの中心選手、岩清水梓と岩渕真奈が務める。

DAZN配信情報 詳細

  • 大会：女子アジアカップ2026 決勝
  • 対戦カード：オーストラリア対なでしこジャパン
  • キックオフ日時：3月21日(土)18:00
  • 放送・配信局：DAZN独占配信
  • 中継開始日時：3月21日(土)17:30
  • 出演者：解説 岩清水梓・岩渕真奈｜実況 西達彦

※すべて日本時間

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なでしこジャパン対オーストラリアのおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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