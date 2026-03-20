AFC女子アジアカップ2026決勝のなでしこジャパン(日本女子代表)対オーストラリア女子代表が、3月21日(土)に行われる。

本記事では、なでしこジャパンvsオーストラリアのテレビ放送・ネット配信局、視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン対オーストラリアはどこで見られる？

オーストラリアで開催されている女子アジアカップ2026の決勝では、準決勝で韓国に完勝した日本と、中国に競り勝ったホスト国・オーストラリアが激突。試合は日本時間3月21日(土)18:00にシドニーのスタジアム・オーストラリアでキックオフを迎える。

試合の模様は、ネット『DAZN』で独占ライブ配信。その他、民放各局や『NHK』などでのテレビ中継、『U-NEXT』などの配信プラットフォームでの放送・配信は行われない。

チャンネル 形態 中継有無 DAZN ネット 独占ライブ配信 民放各局 テレビ × NHK テレビ × U-NEXT ネット × TVer ネット ×

なでしこジャパン対オーストラリアの配信情報・実況/解説

『DAZN』のオーストラリア戦中継は、キックオフ30分前の3月21日(土)17:30に開始となる。実況は西達彦氏、解説は元なでしこジャパンの中心選手、岩清水梓と岩渕真奈が務める。

DAZN配信情報 詳細

大会：女子アジアカップ2026 決勝

対戦カード：オーストラリア対なでしこジャパン

キックオフ日時：3月21日(土)18:00

放送・配信局： DAZN独占配信

中継開始日時：3月21日(土)17:30

出演者：解説 岩清水梓・岩渕真奈｜実況 西達彦

※すべて日本時間

なでしこジャパン対オーストラリアのおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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