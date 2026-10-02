なでしこジャパンは、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝で北朝鮮代表と対戦する。

本記事では、日本vs北朝鮮の地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

アジア大会決勝 日本vs北朝鮮の開催スケジュールは？

女子サッカー競技の決勝は、2026年10月2日(金)に行われる。

日本は準決勝で韓国に2-0で勝利し、6大会連続となる決勝進出を決めた。決勝では北朝鮮と対戦する。

キックオフは19:30予定で、会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会 女子サッカー競技 ラウンド 決勝 開始日時 2026年10月2日(金)19:30 対戦カード 北朝鮮女子代表 vs なでしこジャパン 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

アジア大会決勝 日本vs北朝鮮はどこで見られる？

日本vs北朝鮮は、地上波『TBS系列』での生中継は予定されていない。『TBS系列』では録画放送が予定されているため、リアルタイムで視聴したい場合は『U-NEXT』を利用する必要がある。

『TVer』も『TBS系列』の同時配信となるため、日本vs北朝鮮のライブ配信は実施されない。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波テレビ 録画放送予定 TVer ネット TBS系列同時配信

※競技の放送順・中継内容は変更となる場合があります。

アジア大会決勝 日本vs北朝鮮のネット配信は？

日本vs北朝鮮は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。リアルタイムで視聴したい場合は『U-NEXT』が唯一の選択肢となる。

『U-NEXT』では19:30キックオフの日本vs北朝鮮をライブ配信予定。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 独占ライブ配信・見逃し配信

アジア大会決勝 日本vs北朝鮮のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。