アジア大会女子サッカー決勝はどこで見られる？なでしこジャパンの試合視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)が金メダルを懸けた決勝戦に臨む。

本記事では、なでしこジャパンが出場するアジア大会女子サッカー決勝の視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン決勝・北朝鮮戦はいつ？試合日程・対戦相手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー決勝で、日本代表(なでしこジャパン)は北朝鮮女子代表と対戦する。

試合は2026年10月2日(金)19:30キックオフ予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子サッカー 決勝 対戦カード 日本 vs 北朝鮮 日程 2026年10月2日(金) キックオフ 19:30～ 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

なでしこジャパン決勝・北朝鮮戦はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定

なでしこジャパンの決勝・北朝鮮女子代表戦は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定している。

地上波『TBS』は同時間帯にバレーボール男子準決勝を中継する予定で、サッカー女子決勝は録画放送となる。このため、TVerもディレイ配信となる予定だ。

また、U-NEXTでは日本vs北朝鮮をライブ配信し、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定。31日間無料トライアルを利用して視聴することも可能だ。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 U-NEXT 19:30～ ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 18:30～22:54 録画放送 TVer TBS放送時間に準拠 ディレイ配信

なでしこジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



