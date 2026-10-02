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Japan v South Korea - EAFF E-1 Women's Football ChampionshipGetty Images Sport
アジア競技大会・女子サッカー決勝はU-NEXTが独占ライブ配信！無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

アジア大会女子サッカー決勝はどこで見られる？なでしこジャパンの試合視聴方法

日本
朝鮮民主主義人民共和国

【なでしこジャパン】アジア大会女子サッカー決勝はどこで見れる？地上波テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)が金メダルを懸けた決勝戦に臨む。

【地上波中継なし】なでしこジャパンのアジア大会決勝はU-NEXTで独占ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、なでしこジャパンが出場するアジア大会女子サッカー決勝の視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン決勝・北朝鮮戦はいつ？試合日程・対戦相手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー決勝で、日本代表(なでしこジャパン)は北朝鮮女子代表と対戦する。

試合は2026年10月2日(金)19:30キックオフ予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

女子サッカー 決勝

対戦カード

日本 vs 北朝鮮

日程

2026年10月2日(金)

キックオフ

19:30～

会場

小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

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なでしこジャパン決勝・北朝鮮戦はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定

なでしこジャパンの決勝・北朝鮮女子代表戦は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定している。

地上波『TBS』は同時間帯にバレーボール男子準決勝を中継する予定で、サッカー女子決勝は録画放送となる。このため、TVerもディレイ配信となる予定だ。

また、U-NEXTでは日本vs北朝鮮をライブ配信し、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定。31日間無料トライアルを利用して視聴することも可能だ。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

U-NEXT

19:30～

ライブ配信・見逃し配信

TBS系列

18:30～22:54

録画放送

TVer

TBS放送時間に準拠

ディレイ配信

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なでしこジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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