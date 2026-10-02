アジア大会女子サッカー決勝はどこで見られる？なでしこジャパンの試合視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)が金メダルを懸けた決勝戦に臨む。
本記事では、なでしこジャパンが出場するアジア大会女子サッカー決勝の視聴方法を紹介する。
なでしこジャパン決勝・北朝鮮戦はいつ？試合日程・対戦相手
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー決勝で、日本代表(なでしこジャパン)は北朝鮮女子代表と対戦する。
試合は2026年10月2日(金)19:30キックオフ予定。会場は小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)となっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
女子サッカー 決勝
対戦カード
日本 vs 北朝鮮
日程
2026年10月2日(金)
キックオフ
19:30～
会場
小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)
なでしこジャパン決勝・北朝鮮戦はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定
なでしこジャパンの決勝・北朝鮮女子代表戦は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定している。
地上波『TBS』は同時間帯にバレーボール男子準決勝を中継する予定で、サッカー女子決勝は録画放送となる。このため、TVerもディレイ配信となる予定だ。
また、U-NEXTでは日本vs北朝鮮をライブ配信し、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定。31日間無料トライアルを利用して視聴することも可能だ。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
19:30～
ライブ配信・見逃し配信
TBS系列
18:30～22:54
録画放送
TVer
TBS放送時間に準拠
ディレイ配信
なでしこジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。