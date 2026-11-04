芦田愛菜が主演を務めるドラマ『南田南弁護士は天才肌』が放送される。

本記事では、『南田南弁護士は天才肌』を視聴できる動画配信サービスについて紹介する。

『南田南弁護士は天才肌』のあらすじ

芦田愛菜が主演を務める『南田南弁護士は天才肌』は、自閉スペクトラム症(ASD)の新人弁護士・南田南が、さまざまな困難に直面しながら成長していくハートフル法廷ドラマだ。

南田南は、東京大学法学部を首席で卒業し、司法試験にもトップ合格した優秀な弁護士。しかし、社会の偏見によって就職活動に苦戦し、あるきっかけから大手の「広川・ハワード法律事務所」に採用される。

コミュニケーションや予期せぬ出来事への対応に苦手意識を持ちながらも、驚異的な記憶力と独自のひらめきを武器に、同僚の船井湊人(高橋文哉)らと難事件の解決に挑む。

法廷での活躍だけでなく、初めての恋や家族に隠された秘密などを経験しながら、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿が描かれる。

『南田南弁護士は天才肌』の配信はどこで見られる？視聴方法まとめ

芦田愛菜主演のドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、Netflixで第1話から最新話まで見放題配信されている。

また、TVerやカンテレドーガでは最新話を期間限定で無料見逃し配信しており、地上波放送を見逃した場合でも視聴可能だ。

配信サービス 配信内容 料金 Netflix 第1話から最新話まで見放題配信 有料 TVer 最新話を約1週間無料配信 無料 カンテレドーガ 最新話を約1週間無料配信 無料

Netflixでは第1話から最新話まで見放題配信

Netflixでは、『南田南弁護士は天才肌』の第1話から最新話まで見放題配信されている。

毎週月曜日の地上波放送終了直後から順次最新エピソードが追加されるため、過去の放送回をまとめて視聴したい人にもおすすめだ。

TVer・カンテレドーガでは最新話を無料配信

TVerとカンテレドーガでは、『南田南弁護士は天才肌』の最新話を放送終了後から約1週間限定で無料見逃し配信している。

有料サービスに登録せずに視聴できる一方、配信期間が終了すると視聴できなくなるため注意が必要だ。

Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目 内容 おすすめの登録方法 LYPプレミアム with Netflix Netflix 各プランを利用可能 LYPプレミアム特典 利用可能 追加料金 Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時) 主な特典 LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど キャンペーン 初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与 キャンペーン終了日 未定

LYPプレミアム with Netflixの登録方法