朝倉未来2026復帰戦はどこで見られる？超RIZIN.5の地上波テレビ放送・PPV配信・視聴方法まとめ

朝倉未来が2026年に復帰戦へ臨むこと決定した。

本記事では、朝倉未来の2026年復帰戦について、地上波テレビ放送の有無やネット配信予定、視聴方法を紹介する。

朝倉未来2026復帰戦の日程・対戦相手は？

朝倉未来は、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で行われる「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」に出場する。

今回の相手は、日本のMMAシーンで長く活躍してきた青木真也。71.0kg契約のRIZIN MMAルール、5分3ラウンドで対戦する予定となっている。

朝倉がリングに上がるのは、2025年大晦日のラジャブアリ・シェイドゥラエフ戦以来。約9カ月ぶりの一戦では、打撃を軸とする朝倉が、寝技やグラップリングを得意とする青木にどう対応するかが大きなポイントとなりそうだ。

項目 内容 大会名 ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り 日程 2026年9月10日(木) 開場 14:00予定 大会開始 16:00予定 会場 京セラドーム大阪 対戦カード 朝倉未来 vs 青木真也 ルール RIZIN MMAルール 5分3R 契約体重 71.0kg

朝倉未来2026復帰戦はどこで見られる？

朝倉未来vs青木真也が組まれている「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、地上波テレビでの放送予定はない。

大会をライブで視聴する場合は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEなどのPPV配信を利用する形となる。テレビでの視聴を希望する場合は、スカパー！のPPV放送が選択肢となる。

料金はサービスによって異なり、ABEMAとRIZIN LIVEは前売り6,500円、当日6,900円。RIZIN 100 CLUBでは会員向けに前売り5,500円、当日5,900円で販売される。スカパー！は6,900円でのPPV放送となる。

また、ABEMAでは条件を満たしたABEMAプレミアム登録者を対象に、3,500円のキャッシュバックキャンペーンも実施されている。

なお、アプリ経由でPPVを購入する場合はWebブラウザより料金が高くなるケースがあるため、購入前に価格を確認しておきたい。

サービス 視聴方法 前売り料金 当日料金 ABEMA ネット配信(PPV) 6,500円 6,900円 RIZIN 100 CLUB ネット配信(PPV) 5,500円(会員価格) 5,900円(会員価格) RIZIN LIVE ネット配信(PPV) 6,500円 6,900円 スカパー！ テレビ放送(PPV) 6,900円 ― 地上波テレビ テレビ放送 × 放送予定なし

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信

(C)RIZIN FF

「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。

配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。

PPVチケット価格・配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 ABEMA 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN 100 CLUB 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN LIVE 9月10日(木)15:00～ 当日6,900円 スカパー！

ABEMA視聴がおすすめ！ 3,500円キャッシュバック実施中

(C)AbemaTV,Inc.

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで3,500円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外) 登録後、解約せずに次回更新日時ま開場で継続 対象期間内にPPVチケットを購入 満18歳以上 キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください