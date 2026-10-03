バレーボール男子日本代表は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝でイラン代表と対戦する。

本記事では、日本vsイランの地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

アジア大会決勝 日本vsイランの開催日程は？

男子バレーボール競技の決勝は、2026年10月3日(土)に行われる。

日本は準決勝で中国代表と対戦し、フルセットの末に3-2で勝利。決勝ではイラン代表と対戦する。

試合開始は19:20予定で、会場は岡崎中央総合公園総合体育館となる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技 ラウンド 決勝 開始日時 2026年10月3日(土)19:20 対戦カード 日本代表 vs イラン代表 会場 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県)

アジア大会決勝 日本vsイランはどこで見られる？

日本vsイランは、地上波『TBS系列』での生中継は予定されていない。『TBS系列』では録画放送が予定されているため、リアルタイムで視聴したい場合は『U-NEXT』を利用する必要がある。

『TVer』も『TBS系列』の同時配信となるため、日本vsイランのライブ配信は行われず、ディレイ配信となる。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波テレビ 録画放送予定 TVer ネット TBS系列同時配信

ライブ配信なし

※競技の放送順・中継内容は変更となる場合があります。

アジア大会決勝 日本vsイランのネット配信は？

日本vsイランは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。リアルタイムで視聴したい場合は『U-NEXT』が唯一の選択肢となる。

『U-NEXT』では19:00から日本vsイランをライブ配信。試合終了後は見逃し配信にも対応する。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 19:00～独占ライブ配信

※試合終了後は見逃し配信あり

アジア大会決勝 日本vsイランのおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。