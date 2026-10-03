バレーボール男子日本代表は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝でイラン代表と対戦する。
本記事では、日本vsイランの地上波テレビ放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。
アジア大会決勝 日本vsイランの開催日程は？
男子バレーボール競技の決勝は、2026年10月3日(土)に行われる。
日本は準決勝で中国代表と対戦し、フルセットの末に3-2で勝利。決勝ではイラン代表と対戦する。
試合開始は19:20予定で、会場は岡崎中央総合公園総合体育館となる。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技
ラウンド
決勝
開始日時
2026年10月3日(土)19:20
対戦カード
日本代表 vs イラン代表
会場
岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県)
アジア大会決勝 日本vsイランはどこで見られる？
日本vsイランは、地上波『TBS系列』での生中継は予定されていない。『TBS系列』では録画放送が予定されているため、リアルタイムで視聴したい場合は『U-NEXT』を利用する必要がある。
『TVer』も『TBS系列』の同時配信となるため、日本vsイランのライブ配信は行われず、ディレイ配信となる。
チャンネル
形態
中継有無
TBS系列
地上波テレビ
録画放送予定
TVer
ネット
TBS系列同時配信
※競技の放送順・中継内容は変更となる場合があります。
アジア大会決勝 日本vsイランのネット配信は？
日本vsイランは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定となっている。リアルタイムで視聴したい場合は『U-NEXT』が唯一の選択肢となる。
『U-NEXT』では19:00から日本vsイランをライブ配信。試合終了後は見逃し配信にも対応する。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能で、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。
チャンネル
形態
中継有無
U-NEXT
ネット
19:00～独占ライブ配信
アジア大会決勝 日本vsイランのおすすめ視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール男子決勝『U-NEXT』で独占ライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026｜関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子競技の試合日程・組み合わせ・出場国｜アジア大会2026
- 【バレーボール男子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026 バレーボール男子日本代表のメンバーリスト
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。