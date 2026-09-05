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volleyball japan men 202405(C)Getty images
【バレー男子アジア選手権】日本vsバーレーンはFOD Amazonでライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

バレーボール男子日本代表vsバーレーン代表はどこで見られる？地上波中継はある？｜アジア選手権第2戦

バレーボールアジア選手権2026の第2戦、日本代表対バーレーン代表の地上波テレビ放送はある？どこで見られる？中継局を紹介。

Amazon経由でも視聴可能！
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バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンド第2戦が9月6日(日)に行われ、日本代表がバーレーン代表と対戦する。

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本記事では、日本vsバーレーンの中継予定や地上波テレビ放送の有無を紹介する。

日本vsバーレーンの開催日・開始時刻

バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンド第2戦にて、日本はバーレーンとの対戦を予定。試合は9月6日(日)19:30に開始予定となっている。

  • ラウンド：予選ラウンド第2戦
  • 対戦カード：男子日本代表 vs 男子バーレーン代表
  • 開催日：2026年9月6日(日)
  • 開始時刻：19:30

※すべて日本時間。

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日本vsバーレーンはどこで見られる？

予選ラウンド第2戦の日本vsバーレーンは、地上波『フジテレビ系列』と衛星放送『フジテレビTWO』が生中継。ネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』でライブ配信が行われる。

また、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。一方、『U-NEXT』での配信は予定されていない。

チャンネル

形態

中継有無

FOD(Amazon)

ネット

フジテレビTWO

衛星放送

Volleyball TV
(英語音声)

ネット

TVer

ネット

フジテレビ系列

地上波

U-NEXT

ネット

×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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男子日本代表 バーレーン戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsバーレーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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