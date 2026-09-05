バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンド第2戦が9月6日(日)に行われ、日本代表がバーレーン代表と対戦する。

本記事では、日本vsバーレーンの中継予定や地上波テレビ放送の有無を紹介する。

日本vsバーレーンの開催日・開始時刻

バレーボール男子アジア選手権2026の予選ラウンド第2戦にて、日本はバーレーンとの対戦を予定。試合は9月6日(日)19:30に開始予定となっている。

ラウンド：予選ラウンド第2戦

対戦カード：男子日本代表 vs 男子バーレーン代表

開催日：2026年9月6日(日)

開始時刻：19:30

※すべて日本時間。

日本vsバーレーンはどこで見られる？

予選ラウンド第2戦の日本vsバーレーンは、地上波『フジテレビ系列』と衛星放送『フジテレビTWO』が生中継。ネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』でライブ配信が行われる。

また、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。一方、『U-NEXT』での配信は予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 FOD(Amazon) ネット 〇 フジテレビTWO 衛星放送 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

男子日本代表 バーレーン戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsバーレーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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