バスケットボール男子日本代表は9月13日(日)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選グループA第3戦で韓国代表と対戦する。
本記事では、日本vs韓国の中継局を紹介する。
日本vs韓国はどこで見られる？地上波中継なし
日本vs韓国は、2026年9月13日(日)19:00に試合開始を予定。日本はアジア大会2026開幕から連勝を飾っており、韓国戦では3連勝が懸かる。
試合中継は、『TBS系列』など地上波テレビ放送が行われず。ネット『U-NEXT (31日間無料トライアルあり)』でのみライブ＆見逃し配信が予定されており、その他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。
チャンネル
形態
中継内容
U-NEXT
ネット
〇
TBS系列
地上波テレビ
×
BS-TBS
衛星放送
×
TVer
ネット
×
DAZN
ネット
×
ABEMA
ネット
×
【31日間無料トライアル】日本vs韓国はU-NEXT独占ライブ配信！U-NEXT
前述の通り、日韓戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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日本・韓国のアジア大会2026登録メンバー
【日本代表】
背番号
選手名
身長
所属
3
黒川 虎徹
175cm
アルティーリ千葉
5
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア
181cm
東京サンロッカーズ
13
金近 廉
197cm
千葉ジェッツ
14
狩野 富成
210cm
東京サンロッカーズ
20
山﨑 一渉
200cm
東京サンロッカーズ
25
川島 悠翔
200cm
シアトル大学
28
津屋 一球
191cm
三遠ネオフェニックス
31
小川 敦也
190cm
宇都宮ブレックス
32
シェーファー アヴィ 幸樹
206cm
仙台89ERS
45
山内 ジャヘル 琉人
190cm
川崎ブレイブサンダース
53
アレックス・カーク
211cm
川崎ブレイブサンダース
64
高島 紳司
191cm
宇都宮ブレックス
【韓国代表】
背番号
選手名
身長
所属
1
イ・ヒョンジュン
202cm
-
2
チェ・ジュンヨン
200cm
KCC
5
ピョン・ジュンヒョン
188cm
正官庄
6
イ・ジョンヒョン
187cm
ソノ
7
ユ・ギサン
188cm
LG
11
イ・ウソク
196cm
国軍体育部隊
12
ムン・ジョンヒョン
194cm
KT
22
ヨ・ジュンソク
203cm
シアトル大学
24
ムン・ユヒョン
181cm
正官庄
31
チャン・ジェソク
203cm
KCC
33
イ・スンヒョン
197cm
現代モービス
36
エディ・ダニエル
191cm
SK
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。