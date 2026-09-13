バスケットボール男子日本代表は9月13日(日)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選グループA第3戦で韓国代表と対戦する。

本記事では、日本vs韓国の中継局を紹介する。

日本vs韓国はどこで見られる？地上波中継なし

日本vs韓国は、2026年9月13日(日)19:00に試合開始を予定。日本はアジア大会2026開幕から連勝を飾っており、韓国戦では3連勝が懸かる。

試合中継は、『TBS系列』など地上波テレビ放送が行われず。ネット『U-NEXT (31日間無料トライアルあり)』でのみライブ＆見逃し配信が予定されており、その他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。

チャンネル 形態 中継内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[独占ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ × BS-TBS 衛星放送 × TVer ネット × DAZN ネット × ABEMA ネット ×

【31日間無料トライアル】日本vs韓国はU-NEXT独占ライブ配信！

U-NEXT

前述の通り、日韓戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

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日本・韓国のアジア大会2026登録メンバー

【日本代表】

背番号 選手名 身長 所属 3 黒川 虎徹 175cm アルティーリ千葉 5 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア 181cm 東京サンロッカーズ 13 金近 廉 197cm 千葉ジェッツ 14 狩野 富成 210cm 東京サンロッカーズ 20 山﨑 一渉 200cm 東京サンロッカーズ 25 川島 悠翔 200cm シアトル大学 28 津屋 一球 191cm 三遠ネオフェニックス 31 小川 敦也 190cm 宇都宮ブレックス 32 シェーファー アヴィ 幸樹 206cm 仙台89ERS 45 山内 ジャヘル 琉人 190cm 川崎ブレイブサンダース 53 アレックス・カーク 211cm 川崎ブレイブサンダース 64 高島 紳司 191cm 宇都宮ブレックス

【韓国代表】

背番号 選手名 身長 所属 1 イ・ヒョンジュン 202cm - 2 チェ・ジュンヨン 200cm KCC 5 ピョン・ジュンヒョン 188cm 正官庄 6 イ・ジョンヒョン 187cm ソノ 7 ユ・ギサン 188cm LG 11 イ・ウソク 196cm 国軍体育部隊 12 ムン・ジョンヒョン 194cm KT 22 ヨ・ジュンソク 203cm シアトル大学 24 ムン・ユヒョン 181cm 正官庄 31 チャン・ジェソク 203cm KCC 33 イ・スンヒョン 197cm 現代モービス 36 エディ・ダニエル 191cm SK

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。