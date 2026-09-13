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20260910 japan korea basketball(C)Getty images
【バスケ男子】日韓戦はU-NEXTが独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バスケットボール男子日本代表vs韓国代表は地上波テレビ放送なし！どこで見られる？

アジア大会2026の男子バスケットボール競技・予選グループA第3戦、日本代表対韓国代表はどこで見られる？地上波以外のテレビ放送・ネット配信局を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

バスケットボール男子日本代表は9月13日(日)、「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の予選グループA第3戦で韓国代表と対戦する。

【アジア大会】バスケ男子日韓戦はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、日本vs韓国の中継局を紹介する。

日本vs韓国はどこで見られる？地上波中継なし

日本vs韓国は、2026年9月13日(日)19:00に試合開始を予定。日本はアジア大会2026開幕から連勝を飾っており、韓国戦では3連勝が懸かる。

試合中継は、『TBS系列』など地上波テレビ放送が行われず。ネット『U-NEXT (31日間無料トライアルあり)』でのみライブ＆見逃し配信が予定されており、その他のテレビ放送・ネット配信局による中継は行われない。

チャンネル

形態

中継内容

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット


[独占ライブ＆見逃し配信]

TBS系列

地上波テレビ

×

BS-TBS

衛星放送

×

TVer

ネット

×

DAZN

ネット

×

ABEMA

ネット

×

【9/13開催】バスケ男子日韓戦はU-NEXTで独占ライブ配信！無料トライアルあり今すぐ視聴

【31日間無料トライアル】日本vs韓国はU-NEXT独占ライブ配信！

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前述の通り、日韓戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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日本・韓国のアジア大会2026登録メンバー

【日本代表】

背番号

選手名

身長

所属

3

黒川 虎徹

175cm

アルティーリ千葉

5

ジャン・ローレンス・ハーパージュニア

181cm

東京サンロッカーズ

13

金近 廉

197cm

千葉ジェッツ

14

狩野 富成

210cm

東京サンロッカーズ

20

山﨑 一渉

200cm

東京サンロッカーズ

25

川島 悠翔

200cm

シアトル大学

28

津屋 一球

191cm

三遠ネオフェニックス

31

小川 敦也

190cm

宇都宮ブレックス

32

シェーファー アヴィ 幸樹

206cm

仙台89ERS

45

山内 ジャヘル 琉人

190cm

川崎ブレイブサンダース

53

アレックス・カーク

211cm

川崎ブレイブサンダース

64

高島 紳司

191cm

宇都宮ブレックス

【韓国代表】

背番号

選手名

身長

所属

1

イ・ヒョンジュン

202cm

-

2

チェ・ジュンヨン

200cm

KCC

5

ピョン・ジュンヒョン

188cm

正官庄

6

イ・ジョンヒョン

187cm

ソノ

7

ユ・ギサン

188cm

LG

11

イ・ウソク

196cm

国軍体育部隊

12

ムン・ジョンヒョン

194cm

KT

22

ヨ・ジュンソク

203cm

シアトル大学

24

ムン・ユヒョン

181cm

正官庄

31

チャン・ジェソク

203cm

KCC

33

イ・スンヒョン

197cm

現代モービス

36

エディ・ダニエル

191cm

SK

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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