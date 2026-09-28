第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男子3000m障害決勝が行われる。

本記事では、陸上男子3000m障害決勝の地上波テレビ放送・ネット配信局を紹介する。

陸上男子3000m障害決勝の開催日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上男子3000m障害決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。開始時間は19:43予定だ。

日本からは、三浦龍司(SUBARU)と青木涼真(Honda)がエントリーしている。

項目 内容 種目・ラウンド 男子3000m障害 決勝 開始日時 2026年9月28日(月)19:43 日本人選手 三浦龍司、青木涼真

陸上男子3000m障害決勝はどこで見られる？地上波テレビ中継は？

男子3000m障害決勝は、『U-NEXT』でライブ配信および見逃し配信が予定されている。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会2026の各競技など対象の見放題作品が視聴可能だ。

地上波テレビでは『TBS系列』で生中継予定。9月28日(月)は18:30～23:27の放送枠が組まれており、男子3000m障害決勝も放送予定種目に含まれている。ネット『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される。

その他、『ABEMA』や『Amazonプライムビデオ』などでの中継は予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ 〇

[生中継] TVer ネット 〇

[TBS系列同時配信] ABEMA ネット × Amazoプライムビデオ ネット ×

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。