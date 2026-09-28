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20260823 ryuji miura(C)Getty images
陸上男子3000m障害決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

陸上男子3000m障害決勝はどこで見られる？地上波テレビ中継は？｜アジア大会2026

アジア大会2026の陸上競技・男子3000m障害決勝はどこで見られる？地上波テレビ放送・ネット配信局を紹介。日本人のエントリー選手は？

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、男子3000m障害決勝が行われる。

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本記事では、陸上男子3000m障害決勝の地上波テレビ放送・ネット配信局を紹介する。

陸上男子3000m障害決勝の開催日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上男子3000m障害決勝は、2026年9月28日(月)に行われる。開始時間は19:43予定だ。

日本からは、三浦龍司(SUBARU)と青木涼真(Honda)がエントリーしている。

項目

内容

種目・ラウンド

男子3000m障害 決勝

開始日時

2026年9月28日(月)19:43

日本人選手

三浦龍司、青木涼真

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陸上男子3000m障害決勝はどこで見られる？地上波テレビ中継は？

男子3000m障害決勝は、『U-NEXT』でライブ配信および見逃し配信が予定されている。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会2026の各競技など対象の見放題作品が視聴可能だ。

地上波テレビでは『TBS系列』で生中継予定。9月28日(月)は18:30～23:27の放送枠が組まれており、男子3000m障害決勝も放送予定種目に含まれている。ネット『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される。

その他、『ABEMA』や『Amazonプライムビデオ』などでの中継は予定されていない。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット


[ライブ＆見逃し配信]

TBS系列

地上波テレビ


[生中継]

TVer

ネット


[TBS系列同時配信]

ABEMA

ネット

×

Amazoプライムビデオ

ネット

×

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アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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