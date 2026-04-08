ゴルフPGAツアー「マスターズ・トーナメント2026」が、4月9日(木)～12日(日)に行われる。

本記事では、マスターズ2026のテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

マスターズ2026の開催スケジュールは？

オーガスタ・ナショナルGC(アメリカ・ジョージア州)で行われるマスターズ2026は、4月9日(木)～12日(日)に連日開催。9日(木)・10日(金)が予選ラウンド、11日(土)・12日(日)が決勝ラウンドとなる。

1日目／予選ラウンド：4月9日(木)

2日目／予選ラウンド：4月10日(金)

3日目／決勝ラウンド：4月11日(土)

4日目／決勝ラウンド：4月12日(日)

マスターズ2026はどこで見られる？

マスターズ2026は、ネット『U-NEXT』でライブ配信、地上波『TBS系列』と衛星放送『BS-TBS』のリレーでテレビ放送される。特に『U-NEXT』では5CHのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はそれぞれ「Ch1 日本語実況・解説付きメイン中継」「Ch2 ドライビングレンジ(練習場)」「Ch3 フィーチャードグループ(注目組)」「Ch4 アーメンコーナー(11番～13番)」「Ch5 15番・16番」となっている。

その他、『Amazonプライムビデオ』や『ABEMA』、『DAZN』などでの中継は行われない。

チャンネル 形態/th> 中継 U-NEXT

(31日間無料体験あり) ネット 全日ライブ＆見逃し配信 地上波TBS系列 テレビ BS-TBSとのリレー中継 BS-TBS テレビ TBSとのリレー中継 ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × DAZN ネット ×

マスターズ2026の中継日時

各開催日のマスターズ2026中継スケジュールは以下の通り。

開催日 テレビ放送 ネット配信 1日目：4/9(木) TBS系列 23:56～25:25

BS-TBS 25:25～28:00

TBS系列 28:00～翌午前8:20 U-NEXT 21:15～

(31日間無料体験あり) 2日目：4/10(金) TBS系列 24:48～25:48

BS-TBS 25:48～28:00

TBS系列 28:00～翌午前8:00 U-NEXT 21:15～

(31日間無料体験あり) 3日目：4/11(土) TBS系列 24:15～25:15

BS-TBS 25:15～28:30

TBS系列 28:30～翌午前8:30 U-NEXT 22:45～

(31日間無料体験あり) 最終日：4/12(日) TBS系列 24:25～翌午前8:20 ※延長あり U-NEXT 22:45～

(31日間無料体験あり)

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

マスターズの大会情報は？前年度の覇者は？

マスターズは、ゴルフ4大メジャー大会の中でも特に注目が集まるトーナメントだ。狭き門となっている出場資格を獲得した最上位の選手が集う場となるが、2026年は松山英樹(2021年覇者)と片岡尚之(日本オープンゴルフ選手権優勝者)が日本から出場する。

なお、2025年はローリー・マキロイ(北アイルランド)が「277」のスコアで大会を制覇。優勝賞金4,200,000ドルを獲得していた。

マスターズ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述の通り、マスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × マスターズ・トーナメント × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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