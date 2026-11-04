芦田愛菜出演の最新ドラマはどこで見られる？配信視聴方法まとめ

芦田愛菜が主演を務める最新ドラマ『南田南弁護士は天才肌』が、2026年10月19日(月)からカンテレ・フジテレビ系で放送されている。
本記事では、芦田愛菜主演の最新ドラマ『南田南弁護士は天才肌』の視聴方法を紹介する。
芦田愛菜主演の最新ドラマはどこで見られる？配信・視聴方法まとめ
芦田愛菜が主演を務めるドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、Netflixで第1話から最新話まで見放題配信されている。
また、TVerやカンテレドーガでは最新話の無料見逃し配信も実施されており、テレビ放送を見逃した場合でも視聴可能だ。
配信サービス
配信内容
料金
第1話から最新話まで見放題配信
有料
TVer
最新話を期間限定で無料配信
無料
カンテレドーガ
最新話を期間限定で無料配信
無料
Netflixでは第1話から最新話まで見放題配信
Netflixでは、『南田南弁護士は天才肌』の第1話から最新話まで見放題配信されている。
毎週月曜日の地上波放送終了後に最新エピソードが追加されるため、放送を見逃した人や過去のエピソードをまとめて視聴したい人におすすめだ。
TVer・カンテレドーガでは最新話を無料配信
TVerとカンテレドーガでは、『南田南弁護士は天才肌』の最新話を期間限定で無料見逃し配信している。
Netflixへの登録がなくても無料で視聴できる一方、配信期間が終了すると視聴できなくなるため注意が必要だ。
芦田愛菜主演ドラマのテレビ放送はいつ？
『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系の月曜22時枠で放送されている。
毎週月曜日22:00から地上波で放送され、放送終了後には各動画配信サービスでも視聴できる。
項目
内容
作品名
南田南弁護士は天才肌
主演
芦田愛菜
放送局
カンテレ・フジテレビ系
放送日
毎週月曜日
放送時間
22:00～
見放題配信
無料見逃し配信
TVer・カンテレドーガ
芦田愛菜出演の最新ドラマのあらすじ
芦田愛菜が主演を務める『南田南弁護士は天才肌』は、自閉スペクトラム症(ASD)の新人弁護士・南田南が、さまざまな事件に挑みながら成長していくハートフル法廷ドラマだ。
南田南は、東京大学法学部を首席で卒業し、司法試験にもトップ合格した天才的な頭脳の持ち主。しかし、周囲の偏見などから就職先が決まらず、あるきっかけで大手の「広川・ハワード法律事務所」に採用される。
コミュニケーションに苦手意識を持ちながらも、驚異的な記憶力と独自のひらめきを武器に、同僚の船井湊人(高橋文哉)らと難事件の解決に奮闘。初めての恋や家族の秘密にも向き合いながら、弁護士として成長していく姿が描かれる。
Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？
Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。
『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。
そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。
付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。
項目
内容
おすすめの登録方法
Netflix
各プランを利用可能
LYPプレミアム特典
利用可能
追加料金
Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時)
主な特典
LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど
キャンペーン
初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与
キャンペーン終了日
未定
LYPプレミアム with Netflixの登録方法
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