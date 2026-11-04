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Aoi Fujimiya

芦田愛菜出演の最新ドラマはどこで見られる？配信視聴方法まとめ

芦田愛菜出演の最新ドラマはどこで見られる？『南田南弁護士は天才肌』のNetflix・TVer配信情報を紹介。

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芦田愛菜が主演を務める最新ドラマ『南田南弁護士は天才肌』が、2026年10月19日(月)からカンテレ・フジテレビ系で放送されている。

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本記事では、芦田愛菜主演の最新ドラマ『南田南弁護士は天才肌』の視聴方法を紹介する。

芦田愛菜主演の最新ドラマはどこで見られる？配信・視聴方法まとめ

芦田愛菜が主演を務めるドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、Netflixで第1話から最新話まで見放題配信されている。

また、TVerやカンテレドーガでは最新話の無料見逃し配信も実施されており、テレビ放送を見逃した場合でも視聴可能だ。

配信サービス

配信内容

料金

Netflix

第1話から最新話まで見放題配信

有料

TVer

最新話を期間限定で無料配信

無料

カンテレドーガ

最新話を期間限定で無料配信

無料

Netflixでは第1話から最新話まで見放題配信

Netflixでは、『南田南弁護士は天才肌』の第1話から最新話まで見放題配信されている。

毎週月曜日の地上波放送終了後に最新エピソードが追加されるため、放送を見逃した人や過去のエピソードをまとめて視聴したい人におすすめだ。

TVer・カンテレドーガでは最新話を無料配信

TVerとカンテレドーガでは、『南田南弁護士は天才肌』の最新話を期間限定で無料見逃し配信している。

Netflixへの登録がなくても無料で視聴できる一方、配信期間が終了すると視聴できなくなるため注意が必要だ。

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芦田愛菜主演ドラマのテレビ放送はいつ？

『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系の月曜22時枠で放送されている。

毎週月曜日22:00から地上波で放送され、放送終了後には各動画配信サービスでも視聴できる。

項目

内容

作品名

南田南弁護士は天才肌

主演

芦田愛菜

放送局

カンテレ・フジテレビ系

放送日

毎週月曜日

放送時間

22:00～

見放題配信

Netflix

無料見逃し配信

TVer・カンテレドーガ

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芦田愛菜出演の最新ドラマのあらすじ

芦田愛菜が主演を務める『南田南弁護士は天才肌』は、自閉スペクトラム症(ASD)の新人弁護士・南田南が、さまざまな事件に挑みながら成長していくハートフル法廷ドラマだ。

南田南は、東京大学法学部を首席で卒業し、司法試験にもトップ合格した天才的な頭脳の持ち主。しかし、周囲の偏見などから就職先が決まらず、あるきっかけで大手の「広川・ハワード法律事務所」に採用される。

コミュニケーションに苦手意識を持ちながらも、驚異的な記憶力と独自のひらめきを武器に、同僚の船井湊人(高橋文哉)らと難事件の解決に奮闘。初めての恋や家族の秘密にも向き合いながら、弁護士として成長していく姿が描かれる。

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Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

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Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目

内容

おすすめの登録方法

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キャンペーン終了日

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