グローバルK-POP授賞式「2026 MAMA AWARDS」が、11月20日(金)・21日(土)に京セラドーム大阪で開催される。

本記事では、2026 MAMA AWARDSのテレビ放送・ネット配信予定や見逃し配信の視聴方法を紹介する。

2026 MAMA AWARDSの開催日程・中継時間

「2026 MAMA AWARDS」は、11月20日(金)の「CHAPTER 1」と11月21日(土)の「CHAPTER 2」の2日間にわたり開催される。両日ともレッドカーペットに続いて授賞式が行われ、開始時間は以下の通り。

開催日 レッドカーペット 授賞式 11/20(金)

CHAPTER 1 15:30- 18:00- 11/21(土)

CHAPTER 2 12:30- 15:00-

※すべて日本時間。

2026 MAMA AWARDSのテレビ放送・ネット配信予定

「2026 MAMA AWARDS」は、ネット『U-NEXT』が日本国内でレッドカーペットと授賞式を見放題独占ライブ配信する。なお、主催者が運営する『Mnet Japan』、『Mnet Smart+』、『Mnet Plus』は独占表記の対象外だ。

テレビ放送ではCS衛星放送「Mnet」が両日とも日韓同時生中継を実施。ネット『Mnet Smart+』でもリアルタイム配信が行われる。

チャンネル 形態 中継予定 月額料金 U-NEXT ネット 両日ともレッドカーペット・授賞式をライブ配信 2,189円

(31日間無料トライアルあり) Mnet CS衛星放送 両日ともレッドカーペット・授賞式を生中継 2,530円 Mnet Smart+ ネット 両日とも日韓同時配信 1,320円-

※料金はすべて税込。

※Mnetの料金はスカパー！経由の場合、別途基本料429円が必要。

※Mnet Smart+はWeb決済のベーシックプラン料金。

※中継内容は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

2026 MAMA AWARDSの見逃し配信はある？

『U-NEXT』では「2026 MAMA AWARDS」の見逃し配信も予定されている。「CHAPTER 1」は12月1日(火)12:00、「CHAPTER 2」は12月2日(水)12:00から配信開始となる。

公演 見逃し配信開始 見逃し配信終了 CHAPTER 1

11/20(金) 12/1(火)12:00 2027/1/15(金)23:59 CHAPTER 2

11/21(土) 12/2(水)12:00 2027/1/15(金)23:59

※見逃し配信の内容及び日程は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

2026 MAMA AWARDSのおすすめ視聴方法

「2026 MAMA AWARDS」は、ネット『U-NEXT』が見放題で日本独占生配信する。

『U-NEXT』の月額見放題プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、初めてU-NEXTを利用する場合にもおすすめだ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間内に解約した場合は月額料金の支払いが発生しない。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 あとは「2026 MAMA AWARDS」を視聴するだけ！

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。