グローバルK-POP授賞式「2026 MAMA AWARDS」が、11月20日(金)・21日(土)に京セラドーム大阪で開催される。
本記事では、2026 MAMA AWARDSのテレビ放送・ネット配信予定や見逃し配信の視聴方法を紹介する。
2026 MAMA AWARDSの開催日程・中継時間
「2026 MAMA AWARDS」は、11月20日(金)の「CHAPTER 1」と11月21日(土)の「CHAPTER 2」の2日間にわたり開催される。両日ともレッドカーペットに続いて授賞式が行われ、開始時間は以下の通り。
開催日
レッドカーペット
授賞式
11/20(金)
15:30-
18:00-
11/21(土)
12:30-
15:00-
※すべて日本時間。
2026 MAMA AWARDSのテレビ放送・ネット配信予定
「2026 MAMA AWARDS」は、ネット『U-NEXT』が日本国内でレッドカーペットと授賞式を見放題独占ライブ配信する。なお、主催者が運営する『Mnet Japan』、『Mnet Smart+』、『Mnet Plus』は独占表記の対象外だ。
テレビ放送ではCS衛星放送「Mnet」が両日とも日韓同時生中継を実施。ネット『Mnet Smart+』でもリアルタイム配信が行われる。
チャンネル
形態
中継予定
月額料金
ネット
両日ともレッドカーペット・授賞式をライブ配信
2,189円
Mnet
CS衛星放送
両日ともレッドカーペット・授賞式を生中継
2,530円
Mnet Smart+
ネット
両日とも日韓同時配信
1,320円-
※料金はすべて税込。
※Mnetの料金はスカパー！経由の場合、別途基本料429円が必要。
※Mnet Smart+はWeb決済のベーシックプラン料金。
※中継内容は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。
2026 MAMA AWARDSの見逃し配信はある？
『U-NEXT』では「2026 MAMA AWARDS」の見逃し配信も予定されている。「CHAPTER 1」は12月1日(火)12:00、「CHAPTER 2」は12月2日(水)12:00から配信開始となる。
公演
見逃し配信開始
見逃し配信終了
CHAPTER 1
12/1(火)12:00
2027/1/15(金)23:59
CHAPTER 2
12/2(水)12:00
2027/1/15(金)23:59
※見逃し配信の内容及び日程は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
2026 MAMA AWARDSのおすすめ視聴方法
「2026 MAMA AWARDS」は、ネット『U-NEXT』が見放題で日本独占生配信する。
『U-NEXT』の月額見放題プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、初めてU-NEXTを利用する場合にもおすすめだ。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間内に解約した場合は月額料金の支払いが発生しない。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- あとは「2026 MAMA AWARDS」を視聴するだけ！
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。