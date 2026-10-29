M-1グランプリ過去大会はどこで見られる？視聴方法まとめ

無料体験あり Amazonプライム・ビデオ 『Amazonプライム・ビデオ』でM-1グランプリ過去大会を配信！ プライム会員なら見放題作品以外もショッピングをお得に！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 初月無料 Lemino 『Lemino』でM-1グランプリ過去大会を配信！ ■Leminoプレミアムのおすすめポイント 初月無料トライアルあり

独占配信作品やオリジナル作品が豊富

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漫才日本一を決める「M-1グランプリ」は、毎年多くの注目を集めるお笑い賞レースとして人気だ。

本記事では、M-1グランプリの過去大会に視聴方法を紹介する。

M-1グランプリの過去大会はどこで見られる？

M-1グランプリの過去大会は、U-NEXT、Lemino、Amazonプライム・ビデオなどで視聴できる。

サービスによって配信されている年度や関連番組、無料体験の有無が異なるため、「歴代大会をまとめて見たい」「特定の年度だけ見たい」など、目的に合わせて選ぶのがおすすめだ。

配信サービス 主な配信内容 料金・無料体験 U-NEXT 2001年～2024年の歴代決勝戦、敗者復活戦、アナザーストーリーなど 月額2,189円。初回31日間無料トライアル Lemino 2001年～2024年の過去大会、漫才師たちの大反省会、ファイナリスト同窓会など Leminoプレミアム月額1,540円。初回初月無料 Amazonプライム・ビデオ 複数年の決勝戦、アナザーストーリーなど 月額600円。30日間無料体験 FANYチャンネル 歴代大会や関連コンテンツ Amazon Prime Video内などで追加契約 TELASA 2025年大会の決勝・敗者復活戦など 月額990円。無料体験なし TVer 最新大会を期間限定で無料配信 無料

M-1の歴代大会をまとめて見るならU-NEXT

U-NEXTでは、2001年の第1回大会から2024年大会までの歴代M-1グランプリを見放題配信している。

決勝戦だけでなく、敗者復活戦や「アナザーストーリー」などの関連コンテンツも視聴できるため、過去大会をまとめて振り返りたい場合に向いている。

月額料金は2,189円（税込）で、初回登録の場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Amazonプライム・ビデオでもM-1を視聴できる

Amazonプライム・ビデオでは、プライム会員特典として複数年分のM-1決勝戦や密着ドキュメンタリー「アナザーストーリー」などが配信されている。

Amazonプライムは月額600円（税込）で、30日間の無料体験が用意されている。

さらに多くの歴代大会を視聴したい場合は、Prime Video内のFANYチャンネルを追加契約する方法もある。

M-1グランプリ過去大会のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】歴代大会をまとめて配信＆31日間無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では、M-1グランプリの歴代大会や関連コンテンツを見放題で配信している。

過去の決勝戦をまとめて見返したい場合や、歴代王者・ファイナリストのネタをチェックしたい場合におすすめのサービスだ。

U-NEXTには31日間の無料トライアルが用意されており、初回登録であれば期間中に対象作品を視聴できる。無料トライアル期間内に解約すれば、月額料金は発生しない。

M-1グランプリの過去大会をまとめて楽しみたい場合は、U-NEXTの無料トライアルを活用するのも選択肢となる。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazon

Amazonプライムビデオでは、『M-1グランプリ』の過去大会や関連コンテンツを視聴できる。

Amazonプライムに初めて登録する場合は、30日間の無料体験を利用可能。対象作品であれば、無料体験期間中にM-1の過去大会を視聴できる。

Amazonプライムでは動画配信だけでなく、配送特典やPrime Musicなどの会員特典も利用できるため、普段からAmazonを利用している人にも向いている。

Amazonプライムビデオ登録方法

※無料体験終了後は、Amazonプライムの通常料金で自動更新される。

Leminoプレミアムの無料トライアル登録方法

Leminoには無料で利用できるフリープランがあるものの、作品によって視聴できる話数やコンテンツに制限がある。

対象作品をより幅広く楽しみたい場合は、月額1,540円（税込）の「Leminoプレミアム」への登録がおすすめだ。

初回登録の場合は、Leminoプレミアムの無料トライアルを利用でき、期間中は映画・アニメ・ドラマなど対象作品を追加料金なしで視聴できる。

また、プレミアム会員では作品のダウンロードによるオフライン視聴に加え、スポーツ中継や音楽ライブのアーカイブ、特典映像なども楽しめる。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

Leminoプレミアム登録ページ へアクセス 「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」を選択 dアカウントでログイン クレジットカードなどの決済情報を入力 登録内容を確認し、手続きを完了 登録後、Leminoプレミアム対象作品の視聴を開始

Leminoプレミアムの利用にはdアカウントが必要となるため、持っていない場合は登録手続きの途中で新規作成する。

※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。