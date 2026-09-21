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Japan v South Korea - EAFF E-1 Women's Football ChampionshipGetty Images Sport
【アジア大会】なでしこvs台湾はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

サッカー女子日本vs台湾は地上波TBS中継なし！試合ライブはどこで見られる？

日本
Chinese Taipei

【アジア競技大会2026】なでしこジャパン台湾戦の地上波中継は？ライブ配信はどこで見られる？放送・視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)はグループステージ第3戦で台湾代表と対戦する。

サッカー女子台湾戦はTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信今すぐ視聴

本記事では、なでしこジャパンvs台湾代表のライブ視聴方法について紹介する。

サッカー女子台湾戦の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は予選グループE第3戦で台湾代表と対戦する。

試合は2026年9月21日(月・祝)19:30にキックオフ予定。会場は静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

女子サッカー 予選グループE第3戦

対戦カード

日本 vs 台湾

日程

2026年9月21日(月・祝)

キックオフ

19:30

会場

小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

サッカー女子台湾戦はTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信今すぐ視聴

サッカー女子台湾戦の生中継・ライブ配信はどこで見れる？

日本vs台湾は、U-NEXTで19:20から独占ライブ配信される予定だ。

U-NEXTでは試合全編をリアルタイムで視聴できるほか、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

一方、地上波TBS系列では試合時間帯の生中継は行われず、21:30から録画放送を予定している。そのため、試合をリアルタイムで視聴したい場合はU-NEXTが視聴手段となる。

放送・配信サービス

開始時間

中継・配信予定

U-NEXT

19:20～

独占ライブ配信・見逃し配信

TBS系列

21:30～

録画放送

サッカー女子チャイニーズ・タイペイ戦はTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信今すぐ視聴

【無料体験】なでしこジャパン 台湾戦のおすすめ視聴方法

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前述の通り、『U-NEXT』ではアジア大会の女子サッカーが配信対象競技となっている。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会なでしこジャパンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

なでしこジャパンのアジア大会招集メンバー

背番号

ポジション

選手名

所属

1

GK

浅野 菜摘

ちふれASエルフェン埼玉

12

GK

福田 史織

三菱重工浦和レッズレディース

23

GK

大場 朱羽

レンジャーズFC／スコットランド

5

DF

瀬野 有希

ちふれASエルフェン埼玉

19

DF

水野 蕗奈

INAC神戸レオネッサ

4

DF

後藤 若葉

三菱重工浦和レッズレディース

2

DF

鈴木 菫

ジェフ千葉レディース

3

DF

大箸 桜子

東洋大

13

DF

桑原 藍

INAC神戸レオネッサ

10

MF

成宮 唯

INAC神戸レオネッサ

18

MF

祐村 ひかる

ノジマステラ神奈川相模原

14

MF

塩越 柚歩

日テレ・東京ヴェルディベレーザ

22

MF

中嶋 淑乃

サンフレッチェ広島レジーナ

17

MF

宝田 沙織

セレッソ大阪ヤンマーレディース

6

MF

柳瀬 楓菜

サンフレッチェ広島レジーナ

15

MF

伊東 珠梨

ノジマステラ神奈川相模原

8

MF

榊原 琴乃

三菱重工浦和レッズレディース

9

FW

上野 真実

サンフレッチェ広島レジーナ

7

FW

浜田 芽来

RB大宮アルディージャWOMEN

11

FW

神谷 千菜

サンフレッチェ広島レジーナ

21

FW

西尾 葉音

RB大宮アルディージャWOMEN

16

FW

生田 七彩

ちふれASエルフェン埼玉

20

FW

辻澤 亜唯

INAC神戸レオネッサ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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