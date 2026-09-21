サッカー女子日本vs台湾は地上波TBS中継なし！試合ライブはどこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)はグループステージ第3戦で台湾代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンvs台湾代表のライブ視聴方法について紹介する。

サッカー女子台湾戦の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は予選グループE第3戦で台湾代表と対戦する。

試合は2026年9月21日(月・祝)19:30にキックオフ予定。会場は静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子サッカー 予選グループE第3戦 対戦カード 日本 vs 台湾 日程 2026年9月21日(月・祝) キックオフ 19:30 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

サッカー女子台湾戦の生中継・ライブ配信はどこで見れる？

日本vs台湾は、U-NEXTで19:20から独占ライブ配信される予定だ。

U-NEXTでは試合全編をリアルタイムで視聴できるほか、試合終了後の見逃し配信にも対応する。

一方、地上波TBS系列では試合時間帯の生中継は行われず、21:30から録画放送を予定している。そのため、試合をリアルタイムで視聴したい場合はU-NEXTが視聴手段となる。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 U-NEXT 19:20～ 独占ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 21:30～ 録画放送

【無料体験】なでしこジャパン 台湾戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、『U-NEXT』ではアジア大会の女子サッカーが配信対象競技となっている。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

なでしこジャパンのアジア大会招集メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK 浅野 菜摘 ちふれASエルフェン埼玉 12 GK 福田 史織 三菱重工浦和レッズレディース 23 GK 大場 朱羽 レンジャーズFC／スコットランド 5 DF 瀬野 有希 ちふれASエルフェン埼玉 19 DF 水野 蕗奈 INAC神戸レオネッサ 4 DF 後藤 若葉 三菱重工浦和レッズレディース 2 DF 鈴木 菫 ジェフ千葉レディース 3 DF 大箸 桜子 東洋大 13 DF 桑原 藍 INAC神戸レオネッサ 10 MF 成宮 唯 INAC神戸レオネッサ 18 MF 祐村 ひかる ノジマステラ神奈川相模原 14 MF 塩越 柚歩 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 22 MF 中嶋 淑乃 サンフレッチェ広島レジーナ 17 MF 宝田 沙織 セレッソ大阪ヤンマーレディース 6 MF 柳瀬 楓菜 サンフレッチェ広島レジーナ 15 MF 伊東 珠梨 ノジマステラ神奈川相模原 8 MF 榊原 琴乃 三菱重工浦和レッズレディース 9 FW 上野 真実 サンフレッチェ広島レジーナ 7 FW 浜田 芽来 RB大宮アルディージャWOMEN 11 FW 神谷 千菜 サンフレッチェ広島レジーナ 21 FW 西尾 葉音 RB大宮アルディージャWOMEN 16 FW 生田 七彩 ちふれASエルフェン埼玉 20 FW 辻澤 亜唯 INAC神戸レオネッサ

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。